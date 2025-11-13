Thibault Giroud : Foot US, bobsleigh… ce stakhanoviste du sport en route pour le Pays basque ?

Alors qu’il n’a toujours pas prolongé son bail en Gironde, le préparateur physique de Bordeaux pourrait rejoindre le pays basque.

Son nom est déjà synonyme d’excellence, Thibault Giroud, véritable bourreau de travail, n’a collaboré qu’avec des “grosses cylindrées” du sport. De la France à l’étranger, il a accumulé une grande expérience qui l’a conduit à devenir préparateur physique du XV de France en 2019.

De sa participation aux Jeux olympiques d’hiver de Salt Lake City en 2002 avec l’équipe de France de bobsleigh, à sa carrière en Foot US, le Grenoblois de naissance s'est construit un parcours atypique, qui fait aujourd’hui de lui une référence dans le monde de la préparation physique.

C’est ce profil que lorgne l’Aviron Bayonnais depuis plusieurs semaines. Et selon Sud Ouest, le forcing de Philippe Tayeb aurait porté ses fruits, puisque des décisions en interne ont été prises du côté de Bordeaux pour tenter de le convaincre de rejoindre le club basque.

🎙️ Thibault Giroud, directeur de la performance du #XVdeFrance dresse le bilan après presque neuf semaines de travail intensif ! Pour lui l'objectif est clair : être prêt le 21 septembre face à l’Argentine ! #NeFaisonsXV #RWC2019



👉🏻 https://t.co/f7OUWzdqwi pic.twitter.com/PoBLCiWt2J August 22, 2019

Thibault Giroud en fin de contrat en 2027 avec Bordeaux

C’est la grosse info du jour côté Bayonne, il semblerait que Grégory Patat n’ait pas obtenu gain de cause. Alors que les médias avaient révélé les tensions entre le président du club basque et son manager, déjà au sujet du recrutement, on apprend aujourd’hui que Thibault Giroud est en lice pour rejoindre Bayonne.

En tout cas, il n’aurait pas prolongé son contrat avec Bordeaux, lui qui est lié au club jusqu’en juin 2027. Il a fait part à la direction de ses envies de départ.

Reste à savoir si le manager de la performance de Bordeaux rejoindra Bayonne dans deux saisons ou s’il sera libéré de ses fonctions dès la fin de l’année 2026 : aucune information n’a fuité à ce sujet.

RUGBY. Thibault Giroud et le Racing, ça capote : une aubaine pour les Bleus ?

Une arrivée et des grandes conséquences pour Bayonne ?

Comme évoqué, son arrivée n’est pas forcément bien accueillie par l’ensemble du board bayonnais. Philippe Tayeb et Laurent Travers, président et directeur du rugby à Bayonne, sont favorables à la venue de Thibault Giroud.

En revanche, Grégory Patat ne l’entendrait pas de cette oreille, le manager du club travaillant avec Loïc Louit depuis son arrivée à Bayonne. Si le tandem Patat/Louit semble fonctionner, le président, lui, reste réticent.