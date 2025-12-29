7 prolongations, Oyonnax sécurise des jeunes et certains cadres pour remonter en Top 14

Avec 7 prolongations annoncées, Oyonnax conserve des joueurs à fort potentiel ainsi que certains cadres du club depuis plusieurs saisons.

Actuel cinquième de Pro D2, Oyonnax poursuit le renouvellement de son effectif en vue des saisons à venir, avec la prolongation de sept éléments, et pas des moindres. Annoncées sur les réseaux sociaux du club, ces prolongations concernent notamment un pari fructueux arrivé cette saison en provenance de Fédérale 1.

Le meilleur marqueur du club cette saison et un international géorgien, Oyonnax récompense donc ses meilleurs éléments. Ces prolongations interviennent après une première salve, déjà conséquente, annoncée il y a quelques mois.

Voilà une annonce pour le moins originale, Oyonnax a publié sur ses réseaux sociaux la prolongation de sept éléments au lendemain des fêtes de Noël. Profitant de cette période symbolique, et comme un cadeau offert à ses supporters, les community managers du club n’ont pas manqué l’occasion de faire un clin d’œil à l’iconique sapin de Noël.

Ainsi, tour à tour, Pierre-Samuel Pacheco, Karim Qadiri, Cyriac Guilly, Antonin Corso, Sacha Lonchampt, Vasil Lobzhanidze et Wandrille Picault voient leur avenir s’inscrire en rouge et noir. Nommé capitaine lors de la dernière journée de Pro D2, Wandrille Picault a également franchi, face à Biarritz, la barre symbolique des 50 matchs sous le maillot oyonnaxien.

Parmi ces prolongations, les jeunes Sacha Lonchampt et Antonin Corso, formés au club, poursuivent eux aussi leur aventure dans l’Ain. Toujours chez les avants, Pierre-Samuel Pacheco, arrivé en provenance de Lyon cette saison, prolonge également son bail.

Enfin, le meilleur marqueur de l’équipe, Karim Qadiri, ainsi que l’international géorgien aux 84 sélections, Vasil Lobzhanidze, continueront l’aventure oyonnaxienne. Autre point de satisfaction : Cyriac Guilly sera Oyoman encore pour quelque temps.

Arrivé en provenance de Tyrosse, avec qui il a fêté une montée en Nationale 2, ce joueur polyvalent capable d’évoluer en deuxième et troisième ligne s’est parfaitement acclimaté aux exigences de la Pro D2. Formé à Clermont, ce jeune joueur de 22 ans a notamment été sélectionné avec l’équipe de France U20 lors du Tournoi des Six Nations 2023, au cours duquel il avait inscrit un essai.

13 éléments en fin de contrat dont Rabut, Cassiem et Holmes

Si en mars dernier, le club avait notamment prolongé plusieurs joueurs importants de son effectif, comme le meilleur sauteur en touche Hugo Hermet, ainsi que Maxime Salles et Adrien Bordenave, ce sont aujourd’hui pas moins de quinze joueurs qui sont susceptibles de quitter le navire en juin prochain.

Parmi eux, selon le site de référence All Rugby, figurent Antoine Abraham, Christopher Vaotoa, Paulo Tafili, Peniami Narisia, Manuel Leindekar, Phoenix Battye, Victor Lebas, Uzair Cassiem, Zack Holmes, Eddie Sawailau, Maëlan Rabut, Gavin Stark et Darren Sweetnam.

À ces potentiels départs s’ajoutent ceux de Justin Bouraux, annoncé à Clermont la saison prochaine, ainsi que les retours d’Enzo Reybier, Louis Morland et Mohamed Megherbi dans leurs clubs respectifs.

Pour l’heure, aucune arrivée n’a été officialisée. L’emblématique Phoenix Battye pourrait toutefois, raccrocher les crampons à l’issue de la saison, mais aucune annonce officielle n’a encore été faite en ce sens.

