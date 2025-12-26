JIFF. Vannes et Brive dans le rouge, Oyonnax sur le fil du rasoir à la mi-saison de Pro D2

À la mi-saison, la majorité des clubs respectent le quota d’utilisation de JIFF, à l’exception de certains en Pro D2, et pas des moindres.

À la mi-saison de Pro D2, c’est l’heure de tirer un premier bilan sur la saison en cours. Si le classement est une fois de plus indécis, avec seulement quatre points d’écart entre le 5e et le 9e, la course aux quotas de JIFF reste pleinement d’actualité.

Les clubs de Pro D2 doivent en effet respecter un certain seuil. Comme vous le savez, malgré quelques exceptions, la majorité des équipes en lice doivent atteindre un nombre minimum de Joueurs Issus des Filières de Formation afin de ne pas être pénalisées au classement.

Cette sanction peut parfois aller jusqu’à douze points de retrait, ce qui ferait, par exemple, passer à l’heure actuelle une équipe comme Colomiers, deuxième, à la onzième place. Rassurez-vous, Colomiers est bien loin de ce scénario, mais ce n’est pas le cas de toutes les écuries du deuxième échelon français.

Selon le site de référence All Rugby, qui s’appuie sur le règlement fourni par la LNR, les clubs ont l’obligation d’aligner au moins 16 JIFF par feuille de match en moyenne sur l’ensemble d’une saison. Une exception existe toutefois pour le promu Carcassonne, qui doit en aligner 13.

Ainsi, à ce stade de la saison, 240 JIFF doivent avoir été cochés sur l’ensemble des feuilles de match, contre 195 pour le club audois. En cas de non-respect de ces quotas, les sanctions sportives peuvent aller de -6 à -12 points au classement.

Sont concernés par ces sanctions les clubs qui, hors exceptions, affichent une moyenne inférieure à 16 JIFF par feuille de match sur l’ensemble des 30 rencontres de la saison.

Comme évoqué, sur les 240 JIFF attendus à ce stade de la compétition, deux clubs ne remplissent pas encore les consignes demandées par la Ligue Nationale de Rugby. Le leader Vannes n’en comptabilise que 239.

À ce jour, aucune sanction ne sera prononcée à son encontre. Il ne manque d’ailleurs que très peu aux Bretons pour redresser la barre et rentrer dans les clous du quota de JIFF d’ici la fin de la saison.

Pour Brive, la situation est similaire : 236 JIFF sont comptabilisés, ce qui constitue la moins bonne statistique du championnat dans ce domaine. Les Corréziens sont même devancés par le promu Carcassonne, qui en totalise 245, pour 195 exigés à ce stade.

À l’inverse, le dauphin Colomiers affiche 281 JIFF cochés, à égalité avec Soyaux-Angoulême. Biarritz se montre le meilleur élève dans ce domaine avec 287 JIFF alignés, tandis que le voisin landais Dax en compte 273.

L'an passé, certaines écuries ont terminé sur le fil du rasoir

Si ces chiffres restent pour l’heure anecdotiques, l’an dernier, certaines écuries ont échappé de peu à la sanction en Pro D2. En tenant compte des matches de phase finale et du barrage de maintien, certaines équipes ont forcément aligné davantage de JIFF.

Sans intégrer ces rencontres supplémentaires, 480 JIFF étaient attendus, comme cette saison. Les exigences étaient donc plus élevées pour Brive, Montauban, Colomiers, Grenoble, Soyaux-Angoulême et Provence, qualifiés pour la phase finale, ainsi que pour Aurillac, qui a disputé un match d’accession.

Tous les clubs ont finalement respecté les quotas, mais cela s’est joué au JIFF près pour Nice et Béziers, qui affichaient respectivement 480 et 481 JIFF cochés sur l’ensemble de la saison. Brive en comptait trois de plus, Oyonnax cinq.

Dans ce domaine, Aurillac, maintenu de justesse, se distinguait avec 572 JIFF cochés pour 496 attendus.

L'enssemble des chiffres sont détaillés sur le site All Rugby.