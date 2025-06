TRANSFERT. 120 kilos, 24 ans, JIFF : un pilier géorgien dans le viseur de Toulon pour caler sa mêlée

Toulon discute avec Nikoloz Narmania, pilier de 125 kg formé dans l’ombre de la Pro D2. Un profil de travailleur, discret mais puissant, qui colle à l’ADN varois.

Nikoloz Narmania tout proche de Toulon ?

Le marché des piliers est toujours un terrain stratégique en Top 14, et le RCT le sait mieux que quiconque. Selon le Midi Olympique, Toulon est en contacts très avancés avec Nikoloz Narmania, le pilier géorgien passé par Carcassonne et actuellement au BO, en vue de la saison prochaine. TRANSFERT. TOP 14. Baptiste Serin (RCT) dans le viseur de l'ambitieuse concurrence pour un dernier défi ?

Un profil puissant et discret

À 24 ans, le pilier droit (1,85 m, 125 kg) s’est forgé une réputation de soldat dans les mêlées de Pro D2 depuis son arrivée en France en 2020 à l'âge de 19 ans. Formé à Carcassonne où il a disputé 16 matchs, Narmania a rejoint Biarritz en 2024 où il a poursuivi sa progression avec un sérieux et une puissance qui n’ont pas échappé aux recruteurs varois.

International avec la Russie (une sélection), il possède le fameux statut de JIFF si recherché par les formations de TOP 14 et de PRO D2. Notez qu'il est sous contrat jusqu'en 2026 avec le BO. On peut donc s'attendre à ce que le RCT dédommage le club basque.

Toulon prépare sa mêlée

Le RCT, qui souhaite renforcer son secteur de la mêlée fermée, voit en Narmania un profil complémentaire pour densifier sa première ligne aux côtés de Kyle Sinckler et Beka Gigashvili.

Avec les départs annoncés comme celui d'Emerick Setiano à Bayonne et les ajustements prévus, le staff toulonnais cible des joueurs capables de tenir le cap dans l’intensité du Top 14, et Narmania coche toutes les cases : puissance, technique en mêlée, et un tempérament de travailleur qui colle à l’ADN varois.

Une affaire bientôt conclue ?

Si l’affaire n’est pas encore bouclée, les discussions sont à un stade très avancé entre le joueur et le club de la rade. De quoi donner une belle perspective à Narmania, qui pourrait découvrir le Top 14 après avoir fait ses preuves dans l’antichambre.

Les supporters toulonnais peuvent se préparer à voir débarquer un pilier au style direct, taillé pour les joutes du championnat et capable de stabiliser la mêlée dans les moments chauds. Un profil de plus dans le projet du RCT.

Affaire à suivre dans les prochains jours sur le marché des transferts, où Toulon joue les équilibristes pour peaufiner son pack. Notez que ce sont pas moins de 13 joueurs qui quittent Toulon cet été, dont cinq avants comme Facundo Isa, en partance pour Pau.