TOP 14. ''Je me suis mis une pression négative'' : Hugo Reus évoque son transfert difficile au MHR

Arrivé en cours de route, l'adaptation de Hugo Reus dans l'Hérault a été très compliquée. Désormais, il se concentre sur le futur et compte bien s'imposer au MHR.

Arrivé au MHR au cours de la saison dernière, Hugo Reus a connu une adaptation plutôt difficile. S'il a quitté La Rochelle, car Ronan O'Gara ne comptait pas beaucoup sur lui, il n'a pas forcément convaincu dans l'Hérault.

Il est vrai qu'il est un peu arrivé avec cette casquette de sauveur à l'ouverture, alors que Montpellier faisait principalement jouer Stuart Hogg à ce poste. Car Domingo Miotti a enchaîné les blessures, ne jouant que 4 matchs en Top 14 au final, tandis que Thomas Vincent n'a pas beaucoup été aligné non plus. Stuart Hogg a donc joué les pompiers de services, et Hugo Reus devait le soulager, et même potentiellement prendre sa place.

''Ce n'est pas si facile d'arriver en cours de saison"

Cette attente, il l'a sentie d'entrée. Ou du moins, c'est ce qu'il a ressenti de la part "des entraîneurs et de tout le monde", reconnaît-il via Actu Rugby. Alors, il s'est "un peu mis la pression tout seul". Une "pression négative" qui a "rendu les choses plus difficiles", poursuit Reus. Résultat : il a joué 7 matchs en Top 14 avec Montpellier, mais seulement deux en tant que titulaire.

Une pression liée aux attentes et à ses performances en baisse cette saison, qui l'ont poussé à changer d'air. Et, s'il se disait prêt à ce que les critiques arrivent, quand elles sont apparues, il a pris "douche froide." Hugo Reus admet également que cette période a donc "été difficile psychologiquement", car il avait "l'impression de stagner."

Le contexte de son arrivée n'a pas aidé, ce qu'il reconnait. Ses performances personnelles étaient en baisse et le MHR se cherchait désespérément un sauveur à l'ouverture, autre que Stuart Hogg. Lui, qui pensait pouvoir rapidement s'intégrer, s'est rendu compte que "ce n'était pas si facile" de rejoindre un club en cours de saison.

Faire "table rase" et repartir de (presque) zéro

Après une première saison difficile, et une intégration complexe dans un contexte pas favorable, Hugo Reus sait maintenant qu'il doit réagir. S'il déclare avoir fait "table rase de la saison dernière", il a tout de même "gardé ce qu'il y avait à garder" et "effacé ce qu'il y avait à effacer", poursuit-il. Cela lui "permet de repartir à zéro", argumente l'ouvreur de 21 ans.

Pour la première fois de sa carrière d'ailleurs, il réalise une prépa complète. Les saisons précédentes, il jouait la Coupe du monde des moins de 20 ans, ce qui faisait qu'il "arrivait sur la fin, directement sur [...] le premier match amical." En faisant une préparation complète, cela lui permet de "connaître les mecs avec qui [il] joue", et aussi "de commencer à avoir des automatismes."

Hugo Reus essaie également de "s'imposer comme un leader" dans cette équipe. Des propos qui concordent avec l'absence longue durée de Stuart Hogg, blessé au talon d'Achille et qui ne devrait pas retrouver les terrains avant 2026. Reus souhaite donc prendre les rênes et "s'imposer en tant que numéro 1 à Montpellier." Après une phase d'adaptation, le jeune ouvreur a retrouvé de l'ambition et compte bien être le futur leader du club de l'Hérault.

