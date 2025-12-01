TRANSFERT. 2m06, 130kg, 19 ans : Pour encadrer son poulet fermier sud-af', ce club de Top 14 pense à Courtney Lawes

Le Stade Français possède 2 colosses très prometteurs en 2ème ligne, mais il faudra bien les encadrer. Alors le club parisien songerait à Courtney Lawes.

Au nom de sa carrière, avouez que la déception serait grande que de ne pas voir Courtney Lawes découvrir un jour le Top 14. Et ce alors qu'il évolue en France depuis l'an dernier.



À 36 ans bien tassés, le distributeur anglais (2m01 pour 115kg) est pourtant plus proche de la fin que du début. Mais le Briviste est encore en forme malgré la lourdeur des terrains de ProD2 et assume ses responsabilités avec le CAB, au sein d'un collectif qui se cherche encore trop régulièrement.

VIDÉO. La chaleur vous endort ? Réveillez vous avec ces tampons de Courtney Lawes, futur chiropracteur de la ProD2Alors ? D'après les informations du Midi Olympique, un gros club du Top 14 aurait donc envoyé un premier DM à la légende anglaise (105 sélections). En l'occurrence, c'est le Stade Français qui ne serait pas contre voir débarquer à Jean-Bouin un véritable "papa", devant, qui connaît sur le bout des doigts les postes de 2ème et 3ème ligne.



Alors qu'il vient d'apprendre le départ de son numéro 5 attitré Baptiste Pesenti, qui s'en ira vers la Section Paloise, le staff parisien verrait d'un bon oeil l'arrivée d'un joueur de son calibre, que le manager Paul Gustard connaît bien.

Courtney Lawes au Stade Français ?

En quête d’un remplaçant qui pourrait épauler les minots que sont le Fidjien Turagacoke et le poulet fermier Jacques Botha (2m06 et 130kg à 19 ans !), le club de la capitale aurait donc approché Lawes.

Ce dernier sera en fin de contrat à Brive à la fin d'exercice en cours et se sent encore bien sur le terrain, alors qu'il enchaîne les matchs en 3ème ligne. La bonne occasion d'aller dénicher un joueur d'une telle expérience tout en lui faisant découvrir le Top 14 au sein d'infrastructures de très haut niveau et d'un projet de nouveau ambitieux chez l'actuel 4ème du Top 14.

Championnat que le CAB ne semble pas en mesure d'atteindre à l'heure d'écrire ces lignes, malgré le plus bel effectif de ProD2. Et comme Lawes - qui fêtera ses 37 ans en avril prochain - n'a plus le temps d'attendre...