Top 14. Inarrêtable, la Section Paloise fascine, mais le plus dur arrive…

La Section Paloise réalise un début de saison impressionnant en Top 14, mais les Béarnais voient les échéances se multiplier, dans les semaines à venir.

La Section Paloise va-t-elle résister à la pression ? Ce week-end, les Verts jouent l’affiche dominicale, face au Stade Rochelais, au stade du Hameau. Sur leur pelouse, ils sont largement favoris, eux qui réalisent un début de saison exceptionnel. Deuxième du Top 14 et dauphin du Stade Toulousain, Pau impressionne au point d’inquiéter les plus grosses écuries du championnat.

Vainqueur de l’Union Bordeaux-Bègles (32-34), en Gironde, la semaine passée, le groupe mené par Sébastien Piqueronies est désormais (très) bien placé pour figurer parmi les favoris à la qualification en phase finale. Toutefois, le calendrier va commencer à se charger dans les semaines à venir. Les grosses échéances vont être plus nombreuses et ces défis vont permettre de tester la résilience et la profondeur de l’effectif béarnais. Mais alors, comment Pau est arrivé à ce niveau et a-t-il les capacités de maintenir le cap ?

Blessure et jeunesse, un effectif dur à juger

Ces dernières années, la Section Paloise s’est développée grâce à une stratégie sportive remarquable, portée par Sébastien Piqueronies et sa direction. Dans le Béarn, une confiance massive a été placée dans les jeunes pousses prometteuses du club. Théo Attissogbe, Grégoire Arfeuil, Fabien Brau-Boirie, Émilien Gailleton et Hugo Auradou ont tous moins de 23 ans et font déjà les beaux jours du club, alors que d’autres semblent pousser derrière chaque année.

Ensuite, le club a aussi misé sur certains cadres, notamment dans le pack, afin de créer une ossature solide. Le symbole le plus emblématique de cette dernière est sans doute le Géorgien Beka Gorgadze, soldat imperturbable et d’une excellence rare. De plus, le recrutement a aussi fait ses preuves. Le staff s’est mis à la recherche d’anciens espoirs à la peine ou de joueurs en quête de relances, le travail en interne a ensuite permis de réveiller la flamme en eux.

Pourtant, ce projet paraissait très différent, il y a quelques années. “Il ne faut pas faire insulte au passé et savoir que tout ça est parti de beaucoup plus loin. Il faut souligner les efforts entrepris lors de la remontée du club en Top 14 pour éviter de faire l’ascenseur et s’installer dans ce championnat. Après, il y a eu nécessairement une fin de cycle à gérer, une période de transition où le club s’est cherché et qui a aussi permis de repartir sur un nouveau projet global et des hommes nouveaux", notait le directeur général Pierre Lahore au Midi Olympique, en octobre dernier.

Cependant, il reste assez difficile de juger la profondeur d’effectif de la Section Paloise. Pour cause, le club n’a pas été épargné par les blessures sur les dernières saisons et les absences en nombre et en durée se sont multipliées. La saison passée, l’infirmerie béarnaise était même montée au-dessus de la vingtaine d’éléments forfaits, en simultané.

Ainsi, il faut voir si cette période noire est désormais arrivée à son terme. Aujourd’hui encore, Pau fait toujours partie des écuries qui comptent le plus d’indisponibilités, avec neuf blessés. Cependant, il reste encore loin des équipes les plus pénalisées, soit l’Aviron Bayonnais (15 forfaits) et l’USAP (13 forfaits). Si le déluge de blessures vient à s’estomper, la profondeur supplémentaire amenée par le centre de formation pourrait créer un roulement intéressant, voire inarrêtable.

Pau et le rêve de la Champions Cup

Désormais, après 10 journées de Top 14, tout le monde prend au sérieux Pau. Ainsi, les rencontres à haute intensité et à forts enjeux vont se multiplier. Pour commencer, la Section Paloise va devoir négocier le virage réalisé à la fin de l’automne avec les compétitions internationales. Pour cause, elle a réussi à obtenir un billet chez les cadors, en Champions Cup. Pour la première fois en 25 ans, l’effectif béarnais apparaît sur le tableau de la grande ‘Coupe d’Europe’. Une nouvelle donnée qu’il ne faut pas prendre à la légère.

En substance, les Palois ne semblent pas avoir hérité du tirage le plus compliqué à gérer. Toutefois, ils lancent les hostilités avec un défi de taille : la réception des Northampton Saints au Hameau. Face aux vice-champions de la compétition, les joueurs du Sud-Ouest vont affronter l’une des meilleures formations du Vieux continent et une victoire à la maison pourrait rapidement les mettre dans d’excellente disposition.

Ensuite, les Béarnais devront se pencher sur des déplacements chez les Bristol Bears et les Llanelli Scarlets, avant de recevoir l’équipe sud-africaine des Bulls. En clair, les Palois ont leur coup à jouer et cette Champions Cup pourrait bien se passer sous un jour heureux, tout du moins jusqu’aux matchs à élimination directe.

La Section a un coup à jouer sur l’hiver

Après l’étape internationale et une fin d’année plutôt calme au calendrier de Top 14, la Section Paloise aura quelques belles affiches à négocier. Consécutivement, elle se déplace à Toulouse et reçoit Toulon, sur les deux dernières semaines de janvier. Juste avant le Tournoi des VI Nations et les doublons, Pau pourrait afficher clairement ses ambitions. D’ici-là, il ne faut pas perdre le nord et continuer de briller.