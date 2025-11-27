VIDEO. 3 essais en 9 minutes : La dernière fois qu'Antoine Dupont était remplaçant, Ernest-Wallon s'embrasait

Samedi soir, le public d’Ernest-Wallon n’en demandera evidemment pas tant à son chouchou, qui reviendra tout juste d’une lourde blessure.

C’est qu’on aurait presque l’impression de revivre la même chose. Après une longue période d’incertitude concernant la date de son retour, nos confrères de Rugbyrama ont confirmé ce qui se tramait en coulisses depuis plusieurs semaines : Antoine Dupont devrait et bien faire son retour à la compétition ce samedi soir, face au Racing 92.

Le grand retour de Dupont, c’est (normalement) pour samedi : la compo probable du Stade Toulousain face au Racing 92

Après une attente interminable, Ernest-Wallon devrait donc se mettre sur son 31 pour la première sortie en crampons de son prodige depuis près de 9 mois. Et même près de 11 mois, en club, puisque Dupont s’était blessé durant la dernière quinzaine du Tournoi des 6 Nations, début mars.

Comme en 2024 ?

L’impression de revivre la même chose, alors, mais pourquoi ? Eh bien parce qu’on se souvient très bien de la dernière que l’enfant de Castelnau-Magnoac avait été remplaçant. C’était en octobre 2024 et cela marquait déjà un retour de Dupont à la compétition, puisque ce dernier avait bénéficié de longues vacances - lui ayant notamment permis de sillonner les États-Unis - après son titre olympique avec France 7.

5 axes clés de la préparation mentale d’Antoine Dupont décryptés par un expert avant son retour attendu

Et ce jour-là, alors que beaucoup se questionnaient sur l’état de forme du meilleur joueur du monde 2021, la magie avait opéré.

Un triplé en 9 minutes

Face à l’ASM, 2 semaines après une défaite à domicile contre Bordeaux, le Stade Toulousain avait déjà bien entamé le boulot alors qu’il menait 20 à 0 à la pause, malgré la sortie de Romain Ntamack sur blessure.

Et alors qu’Ange Capuozzo était intenable et se dirigeait droit vers un titre d’homme du match, Dupont entrait sur la pelouse. On vous passera les artifices autour de sa performance, tout en signalant quand même que le demi de mêlée plantait 3 essais moins de en 10 minutes, à son sortie du banc.

VIDÉO. Surhumain, Dupont choque son monde avec un triplé pour son retour en Top 14

L’homme au passeport le plus tamponné du monde faisait ainsi exploser Ernest-Wallon qui n’en demandait pas tant, déjà tout heureux de revoir son champion olympique, qui n’avait plus foulé sa pelouse depuis plus de 4 mois.

Mais Dupont, jamais le dernier pour se faire remarquer sur le pré, décidait de marquer le coup et inscrivait, au ras, un premier essai. Puis, histoire de reprendre ses fonctions de ministre de l’Intérieur, il plantait le 2ème au soutien de Capuozzo. Avant de terminer le travail par le plus spectaculaire, façon sprinteur, en récupérant la gonfle suite à un jeu au pied dans la profondeur de ce même Capuozzo, suite à un sprint de 60 mètres.

Grillant par la même occasion toute l’arrière-garde clermontoise et rassurant sur son état de forme. Pour une victoire 48 à 14 au final.

Samedi soir, le public d’Ernest-Wallon n’en demandera evidemment pas tant à son chouchou, qui reviendra tout juste d’une lourde blessure. Même si à force de lui donner du caviar à manger, le peuple rouge et noir aurait forcement du mal à repasser au pâté. Même s’il saurait être poli, dans un premier temps…