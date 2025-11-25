TOP 14. Qui est Giorgi Melikidze, ce soldat méconnu qui a retourné la (solide) mêlée du RCT ? 

À son poste, il n'a pas le physique des magazines, ni les highlights à inonder Youtube. Pourtant Giorgi Melikidze demeure la clef de voûte de la mêlée du Stade Français. Soit la plus performante du Top 14.

En 10 piges dans la capitale, il en a vu passer des joueurs comme des secousses, Giorgi Melikidze. Pourtant, près de 150 matchs plus tard, le soldat rose dans toute sa splendeur est encore là, à pousser les mêlées du côté de Jean-Bouin.

144kg, ''Quadzilla'' : le XV de France à l’épreuve du ''Wilco'' de la mêléeEt puisque du poste de pilier découle souvent une maturité plus tardive que les autres, le Géorgien n'a d'ailleurs jamais semblé aussi fort qu'en ce début de saison, alors qu'il a fêté ses 29 ans plus tôt dans l'année. Pas anodin si la mêlée du Stade Français concasse tous ses adversaires week-end après week-end, en cet exercice 2025/2026...

Brennan et Sinckler en souffrance

Pas plus tard que ce dimanche face au solide pack du RCT, lorsque la mêlée parisienne récoltait trois pénalités grâce notamment à son duo Melikidze/ Alo-Emile, impérial dans l'épreuve de force (et de technique) et clef de voûte de l'édifice du 16ème arrondissement.



Quand, en sus, "Giorjiff" inscrivait deux essais en force, réalisait 7 plaquages et était important dans les zones d'affrontement. C'est sur ses bases que Paris l'a donc emporté 51 à 24 face à Toulon. Derrière le travail de sape de l'un des tout meilleurs droitiers du Top 14 !

Dans l'ombre de Gigashvili ou Apstiauri

Pourtant, comme son poste et ses fiches techniques l'indiquent, le Lelo aux 26 sélections a mis le temps avant de devenir un client. Fort potentiel repéré à tout juste 19 ans par le Stade Français lors d'un Mondial U20, il faisait ses débuts en Top 14 dans la foulée, au sein d'une équipe alors championne de France en titre.

''Le Stade Français l’a caché le plus longtemps possible'' : qui est Abramishvili, ce solide pilachou de 20 ans ?Mais la suite n'était pas linéaire. Il faut dire que l'enfant de Roustavi - cette ville industrielle située à 25 km de Tbilissi et fondée après-guerre pour abriter les ouvriers d'un combinat métallurgique - n'a pas le physique de Ben Tameifuna (1m79 pour 117kg), ni les skills d'Uini Atonio, et demeure d'ailleurs l'un des droitiers les plus modestes du championnat. À un poste où le mètre 90 et les 130kg sont aujourd'hui monnaie-courante.

Et les Géorgiens sont devenus du tout venant, en France, à l'image des dizaines de confrères qui évoluent en Top 14. Moins repris dans les médias que ses compatriotes Gigashvili ou Apstiauri, Melikidze n'a donc plus été appelé en sélection depuis 4 ans, non plus. Mais depuis, il a roulé sa bosse jusqu'à véritablement exploser et s'affirmer comme le pousseur le plus fiable de la mêlée parisienne.

VIDEO. AMATEUR. Ce pilier de 130kg décroche la caravane et inscrit l'essai que tous les gros ont rêvé de marquerCette saison, ce droitier dynamique a donc retrouvé le niveau qui était le sien il y a 2 ans, lorsqu'il avait pu enchaîner 45 feuilles de matchs en Top 14 en 2 exercices pleins. Ajoutez à cela ses 4 réalisations en autant de titularisations et vous comprendrez pourquoi le Caucasien fait aujourd'hui et plus que jamais le bonheur du Stade Français. Sans jamais trop faire de bruit. Mais est-ce que c'est ce qu'on demande aux piliers droits géorgiens, finalement ?