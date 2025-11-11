VIDEO. AMATEUR. Ce pilier de 130kg décroche la caravane et inscrit l'essai que tous les gros ont rêvé de marquer

Ce week-end, le pilier droit remplaçant de l'US Seynoise Marvyn Maréval s'est d'ailleurs offert un petit kiffe avec un essai de près de 40 mètres tout en dynamisme, en Nationale 2.

"No scrum, no win". Si le rugby vous est un tantinet familier, vous connaissez tous cet adage vieux comme Ma'a Nonu qui dit qu'il est impossible de gagner sans mêlée.

RUGBY. Et la mêlée du XV de France tomba sur le monstre à 16 pattes élevé au grain sud-africainAprès l'avoir énoncé, vos piliers baissent généralement la tête, puisqu'ils ont beau faire autant d'effort qu'ils souhaitent dans le jeu, c'est sur les fondamentaux de l'épreuve de force qu'ils seront logiquement attendus. Les jeunes Erdocio et Montagne en ont appris quelque chose face aux Springboks, samedi dernier...

"Des piliers modernes"

Reste qu'aujourd'hui, de plus en plus de pilards ont suivi l'évolution de ce sport pour coller davantage à l'image du "pilier moderne". À savoir celui qui sait tout faire puisqu'en plus d'avoir un cou de pitbull, un dos de bûcheron et des cuisses de strongman, ces hommes de l'ombre doivent aussi être capable d'envoyer une passe vissée de 10 mètres si besoin et de se déplacer mieux qu'un coureur du dimanche.

AMATEUR. + 5 divisions à l’intersaison : ce pilachou de 130kg a connu la plus grosse progression de l’année en FranceÀ ce titre, certaines y prennent même leurs aises et il n'est plus aussi rare qu'une passe de Paul Boudehent que de voir des premières lignes réaliser des rushs à la Taniela Tupou. Ce week-end, le pilier droit remplaçant de l'US Seynoise Marvyn Maréval s'est d'ailleurs offert un petit kiffe avec un essai de près de 40 mètres tout en dynamisme.

Premier match de Nationale, premier essai



Servi dans l'intervalle par un offload de son 3ème ligne Baquer, le gaillard de 130kg a d'abord raffuté son vis-à-vis pour franchir et se donner de la vitesse, avant de décrocher la caravane et de nous offrir un petit saut de Springbok (puisque c'est d'actualité) afin d'échapper au retour des 2 derniers défenseurs.

Si son plongeon dans l'en-but ne fut pas aussi aérien que ceux de Chris Ashton, le pilier de 29 ans était peut-être surpris d'inscrire le plus bel essai de sa carrière (essentiellement faite dans les méandres du rugby amateur) pour son premier match de Nationale 2, chez le leader qui plus est.



Si cela n'a pas empêché son équipe de s'incliner 35 à 14 chez les Hauts-Savoyards de Rumilly, il aura au moins eu le mérite de dégonfler l'ampleur au score et de faire un petit buzz sur les réseaux sociaux. Et c'est parfois tout ce que l'on retient d'un déplacement de 10 heures de bus (aller-retour) le dimanche, les valises pleines...