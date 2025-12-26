''Sauvons la mêlée'', un joueur du Top 14 signe une tribune dans The Times

Réputé comme un "client" en Top 14, ce pilier de Castres a signé dans The Times une chronique engagée sur la mêlée, un secteur qu’il estime menacé.

C’est un exercice pour le moins inhabituel auquel s’est livré ce redoutable pilier du Top 14. On connaissait déjà son efficacité dans le secteur de la mêlée, mais moins ses capacités d’expression écrite. Fort d’une solide expérience et d’un gabarit taillé pour le poste (1,84 m pour 120 kg), ce pilier droit de 34 ans est désormais un fervent défenseur de la mêlée, sur et en dehors des terrains.

Trois fois sélectionné avec le XV de la Rose, Will Collier a, en deux saisons, mis tout le monde d’accord au poste de numéro 3 avec le Castres Olympique, figurant parmi les meilleurs piliers droits du championnat, peut-être même le meilleur.

Il y a quelques jours, le très emblématique The Times a publié le plaidoyer de l’ancien joueur des Harlequins, dans lequel il explique que la mêlée est aujourd’hui en danger, en grande partie à cause d’un véritable délit de faciès.

Vous en conviendrez, il est difficile de se projeter très longtemps lorsque l’on est joueur de rugby professionnel à 34 ans. Arrivé la saison dernière à Castres, Will Collier s’est pourtant rapidement fait adopter par les Castrais, au point de prolonger l’aventure pour deux saisons supplémentaires.

Orphelin de Wilfrid Hounkpatin et de Matt Tierney, Castres avait ainsi coché le nom d’un remplaçant de choix en la personne de Will Collier. Lors de sa dernière saison avec les Harlequins, il était titulaire lors de 21 des 22 rencontres qu’il a disputées.

En Champions Cup, lui et ses coéquipiers ont notamment éliminé Bordeaux en quart de finale, avant de chuter pour la deuxième fois de la saison face à Toulouse, futur finaliste puis vainqueur de la compétition.

Depuis son arrivée, la mêlée castraise a retrouvé son visage de toujours : forte, conquérante et redoutée. Une domination qui inscrit Will Collier dans la lignée des Gérard Cholley et autres figures emblématiques du club. D’ailleurs, ce dernier est évoqué par Collier dans les colonnes du Times, où il souligne combien ces fortes personnalités de Castres manquent cruellement au rugby moderne.

"En France, une pénalité de mêlée est souvent célébrée comme un essai"

Avec l’iconique Times, Will Collier tente d’expliquer l’art de la mêlée. Selon lui, cette volonté d’anéantir cette phase de jeu pourrait nuire au rugby à XV. « No scrum, no win » : voilà un adage qui résume sans doute très bien la pensée de Will Collier.

« Le rugby à XV ne peut pas se développer si l’on affaiblit la mêlée, il faut au contraire la démystifier. La mêlée est un art et, comme tout art, pour vraiment réussir, il faut exister sur un autre plan de conscience. C’est une danse diabolique, où chaque pas peut avoir des conséquences dévastatrices ».

« Comme le disait mon mentor, Adam Jones, en citant son idole Maverick dans Top Gun : “Si tu réfléchis, tu es mort.” Les meilleures mêlées surviennent quand on ne pense plus consciemment. Amener huit hommes à avoir suffisamment confiance les uns dans les autres pour exécuter ce geste de manière constante demande un temps immense et, surtout, une confiance totale. Si j’en ai l’énergie, j’aime regarder les visages de mon pack avant une mêlée pour voir cette faim dans leurs yeux ».

« Je suis en admiration devant les mêlées dominantes de l’histoire du rugby. Je joue à Castres en Top 14, et certains supporters viennent me parler des mêlées dominantes (et des bagarres) qui ont fait de Gérard Cholley une icône ici dans les années 1970. Lui, Alain Paco et Robert Paparemborde, la première ligne française, étaient réputés capables de glacer le sang. En France, une pénalité de mêlée est souvent célébrée comme un essai. La plupart des supporters ne comprendront pas ce qui s’est passé, mais ils apprécient la technicité du geste », souligne-t-il dans The Times.

Un paralléle étonnant avec le MMA

Dans cette tribune, Will Collier consacre plusieurs paragraphes à ses aptitudes en mêlée et à ses points de repère. Un exercice complexe, tant il est difficile, même pour un joueur de première ligne, de définir avec exactitude les exigences et la technicité demandées pour cette phase de jeu.

Pourtant, Will Collier y parvient excellemment. Par la même occasion, il tacle sèchement World Rugby et évoque l’exemple de l’UFC, la plus grande organisation de MMA, ce sport qui mélange plusieurs disciplines de combat. En évoquant l’exemple de l’UFC, qui a éduqué les fans, il suggère à World Rugby de travailler pour faire comprendre au public l’importance de la mêlée.

« En juillet 2024, World Rugby a interdit la possibilité de demander une mêlée sur un mark, comme l’Afrique du Sud l’avait fait à 20 mètres de sa propre ligne lors du quart de finale de la Coupe du monde 2023 contre la France. C’était l’un des plus grands moments de l’histoire de la mêlée, mais il est désormais impossible à reproduire. Aujourd’hui, certains veulent supprimer la possibilité d’envoyer des piliers plus faibles au carton jaune après des fautes répétées ».



« La réponse n’est pas d’affaiblir la mêlée, mais de la démystifier. Si j’étais World Rugby, j’enverrais des journalistes faire la queue à la ferme de Daan Human, l’entraîneur de la mêlée des Springboks, pour comprendre comment il construit une unité aussi redoutable ».



« L’UFC a transformé la compréhension des supporters pour la lutte, le jiu-jitsu et le combat au sol. Les fans levaient autrefois les yeux au ciel lorsqu’un combat allait au sol, mais ils ont désormais été éduqués par la couverture télévisée à comprendre ce que ce travail implique ».