VIDEO. ''Pénible'', ''Chiant'', les vœux de Noël insolites du MHR à Castres

Adversaires de cette 12ᵉ journée de Top 14, Montpellier reçoit Castres à cinq jours de Noël, de quoi inspirer les locaux, qui leur souhaitent de bonnes fêtes

Joyeux Noël au Castres Olympique, qui va défier Montpellier à seulement cinq jours des fêtes. Pas sûr, cependant, que les deux équipes s’échangent des cadeaux samedi après-midi, mais les joueurs de Montpellier ont tenu à adresser une petite attention à leurs adversaires du week-end.

Dans cette vidéo, inspirée d’une scène de Love Actually, la comédie romantique britannique sortie en 2003 et réalisée par Richard Curtis, cinq Montpelliérains se succèdent pour présenter, avec beaucoup d’humour, les clichés qui collent à la peau des Castrais.

« À Noël, on dit la vérité ». Pour les puristes, il n’y en a qu’une, c'est celle du terrain. Et sportivement, difficile de savoir à l’avance qui sortira vainqueur de cette confrontation. Espérons que ce remake de la finale 2021-2022 du Top 14 reste sur des bases aussi saines… malgré les enjeux.

Quand Alexis Bernadet inaugure cette vidéo, on s’attend à une pléiade d’éloges pour son adversaire de samedi. Et, au début, ça commence plutôt bien, le demi de mêlée, arrivé de Montauban il y a deux saisons, exprimait même le souhait de retrouver Castres en phase finale.

Mais il a fallu que Christopher Tolofua intervienne, suivi de Baptiste Erdocio, pour remettre l’église au centre du village. « Tu es chiant », « tu es pénible »… À ce moment-là, les deux joueurs de la première ligne évoquent, avec humour, les clichés qui collent aux Tarnais : cette réputation "d'épine", chères aux castrais, toujours prêts à semer le trouble en haut du classement malgré des moyens modestes.

Au fil de la vidéo, Maël Moustin et Lenni Nouchi, rejoints par les trois autres protagonistes, adressent un joyeux « MHR-Castres » au public, sur fond d’une véritable déclaration d’amour entre « mal aimés ».

Bref, un vrai coup de génie de la part du club héraultais, qui a suscité de magnifiques réactions dans les commentaires. Si Noël apporte chaleur et convivialité, "l’esprit rugby", continue, lui, à unir les joueurs et les supporters toute l'année.

La reception de Castres est tout sauf un cadeau de Noël pour Montpellier

Comme évoqué, cette rencontre est un remake de la finale de Top 14 2021-2022, remportée par Montpellier sans aucune contestation possible au-dessus des Tarnais ce soir de juin. Mais en 2018, la tendance était tout autre.

Castres, fidèle à son image, s'est hissé jusqu'en finale après être passé par les barrages, battant succinctement Toulouse et le Racing 92. En finale, l’ogre montpelliérain, leader à l'issue des 26 journées de Top 14, se dresse face au Castres Olympique de Rory Kockott.

Emmené par son demi de mêlée, le C.O. défie les pronostics et glane un nouveau Brennus au nez et à la barbe des grosses cylindrées du championnat. Montpellier rendra la pareille trois ans plus tard.

Sur les cinq dernières confrontations, Castres domine les débats, avec trois victoires face au MHR et une sur la pelouse de son adversaire lors de la saison 2022-2023 (19-28). Mais Montpellier est sur une série de quatre victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Fort de cette dynamique, les hommes de Joan Caudullo devront néanmoins se méfier des Castrais, 4e meilleure équipe à l'extérieur, également tombeurs de La Rochelle il y a un mois.