TRANSFERT. 110 kilos, 24 ans, une nouvelle arme dans le pack montpelliérain pour dynamiter le TOP 14

Nouveau venu dans le pack montpelliérain : Langi Gleeson, 24 ans, débarque des Waratahs. Un troisième ligne puissant, percutant et déjà 17 fois Wallaby. Le MHR mise gros pour retrouver de l’impact !

Le Montpellier Hérault Rugby muscle encore un peu plus son pack ! Le club héraultais a officialisé l'arrivée de Langi Gleeson, troisième ligne international australien de 24 ans. Une recrue de poids qui vient renforcer un secteur déjà bien fourni, mais en quête d'impact et de régularité.

Né à Sydney, Gleeson a passé son enfance aux Fidji, où il découvre très tôt le rugby. De retour en Australie, il rejoint les Harbord Harlequins, puis fait ses débuts professionnels avec Manly RFC en 2021.

Pourquoi Gleeson est-il différent ?

Très vite, sa puissance de perforation et sa capacité à casser les plaquages attirent l’attention : les Waratahs le signent dans la foulée.

En Super Rugby, il s’impose rapidement comme un troisième ligne moderne : explosif, technique et capable de faire la différence pour ses coéquipiers. En 2022, il découvre le plus haut niveau sous le maillot doré des Wallabies. Depuis, il a déjà cumulé 17 sélections internationales.

Un pari ambitieux pour le MHR

Arrivé cette semaine de l'hémisphère sud, Gleeson s'est engagé jusqu'en 2027. Il a d'ailleurs déjà enfilé les crampons à l'entraînement avec ses nouveaux coéquipiers. Et pourrait rapidement faire ses débuts en TOP 14.

Le club montpelliérain, en quête de stabilité et de constance, voit en lui un profil capable d’apporter de l’impact dans les zones de combat et une énergie communicative.

Le MHR continue donc de miser sur des talents venus du Super Rugby et espère qu'il sera en mesure d'aider l'équipe à participer aux phases finales. À 24 ans, Langi Gleeson a encore tout à prouver dans l'Hexagone, mais son arrivée illustre parfaitement la volonté montpelliéraine de retrouver le haut du classement, dans le jeu comme dans l’attitude.