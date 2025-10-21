Votre match de Rugby Toulouse/Toulon et Bordeaux/Bayonne à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Top 14 ne connaît pas la trêve : la 8ᵉ journée promet des étincelles, avec un choc XXL entre Toulouse et Toulon. Et en Pro D2, Colomiers-Vannes viendra clôturer un week-end 100 % rugby.

Avant un repos bien mérité, place à la 8ᵉ journée de Top 14. Et autant dire que les amateurs de beau jeu auront de quoi faire, entre chocs de haut de tableau et duels pour le maintien. En Pro D2, on jouera également la 8e journée avec de belles affiches au programme.

Toulouse-Toulon, le classique du dimanche soir

Ça démarre fort dès samedi après-midi avec un LOU – La Rochelle (14h30, Canal+ Sport) qui promet du combat dans les zones d’impact.

À 16h35, la grille s’emballe : Clermont reçoit Castres, Paris accueille Montpellier, le Racing défie Pau et Montauban croise Perpignan — quatre rencontres diffusées sur les différentes antennes Canal+.

À 21h, cap sur Chaban-Delmas pour l’affiche du soir entre l’UBB et Bayonne, deux formations joueuses en quête de succès.

TOP 14 — Journée 8 Samedi 25 octobre 2025 LOU Rugby – Stade Rochelais → 14h30 , Canal+ Sport

ASM Clermont – Castres Olympique → 16h35 , Canal+ / Canal+ Live 3

Racing 92 – Section Paloise → 16h35 , Canal+ Sport / Canal+

Stade Français Paris – Montpellier → 16h35 , Canal+ / Canal+ Live 2

US Montauban – USA Perpignan → 16h35 , Canal+ / Canal+ Live 4

Union Bordeaux-Bègles – Aviron Bayonnais → 21h00, Canal+ Dimanche 26 octobre 2025 Stade Toulousain – RC Toulon → 21h05, Canal+

Dimanche, place au grand rendez-vous : le Stade Toulousain reçoit Toulon (21h05, Canal+). Un choc toujours attendu entre deux bastions du rugby français. Les Rouge et Noir tenteront de confirmer leur statut à domicile, tandis que les Varois viendront défier l’ogre toulousain avec leurs armes et leur puissance retrouvée.

L'affiche : Colomiers vs Vannes

En Pro D2, la 8ᵉ journée s’ouvre dès jeudi soir avec Valence-Romans – Agen (21h00, Canal+ Sport). Vendredi, le marathon rugbystique se poursuit dès 19h : Brive reçoit le SAXV, pendant que Biarritz, Grenoble, Oyonnax, Dax et Nevers accueillent respectivement Mont-de-Marsan, Carcassonne, Provence, Béziers et Aurillac.

PRO D2 — Journée 8 Jeudi 23 octobre 2025 Valence Romans – SU Agen → 21h00, Canal+ Sport Vendredi 24 octobre 2025 CA Brive – Soyaux-Angoulême XV → 19h00 , Canal+ Sport 360

Biarritz Olympique – Stade Montois → 19h30 , Canal+ Live 2

FC Grenoble – US Carcassonne → 19h30 , Canal+ Live 4

Oyonnax – Provence Rugby → 19h30 , Canal+ Live 5

US Dax – AS Béziers Hérault → 19h30 , Canal+ Live 6

USON Nevers – Stade Aurillacois → 19h30 , Canal+ Live 7

Colomiers – RC Vannes → 21h00, Canal+ Sport 360

La soirée se conclura à 21h avec Colomiers – Vannes (Canal+ Sport 360), duel entre deux prétendants sérieux à la montée. Bref, du ballon ovale sur toutes les chaînes et pour tous les goûts ce week-end : crampons vissés, télécommande en main, le festin rugbystique est servi !