Top 14. Antoine Hastoy, ''aucune circonstance atténuante'', la thèse de Ronan O’Gara erronée, voici pourquoi

Voilà une sanction dont Antoine Hastoy et tous les Rochelais se seraient bien passés face à la Section Paloise, en clôture de cette 11ᵉ journée de Top 14. Sur la pelouse de l’actuel dauphin du championnat, les hommes de Ronan O’Gara n'ont pas trouvé la faille face à l’efficace équipe de Pau. Peut-être en partie à cause de ces deux cartons rouges et de ces deux cartons jaunes distribués par Jérémy Rozier, l’arbitre central de la rencontre.
Dès la 34ᵉ seconde de jeu, Antoine Hastoy monte au duel sur un ballon haut. Aaron Grandidier, lui, est le premier défenseur à se dresser face au numéro 10 rochelais, mais il reçoit la pointe du crampon de son adversaire en pleine bouche.
Ce geste ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante, même si les ralentis ont trouvé quelques avocats pour le défendre.
TOP 14. ''Montrer le vrai Stade Rochelais'' : Hastoy et Alldritt ambitieux avant le coup d'envoi"comportement complètement c*n" ; "réflexe dangereux" : l'avis partagé des internautes
Si cette action ne cesse d’alimenter les débats en commentaires, les opinions divergent. Il y a évidemment ceux qui estiment que c’est extrêmement sévère. Et pour cause : quand on analyse l’action, on constate que le plaquage d’Aaron Grandidier s’effectue alors qu’Antoine Hastoy est encore en l’air.
"Le carton orange sert à quoi quand on a des situations comme ça ? Le geste y est oui, mais Hastoy est pris dans les airs et ça, c'est pas pris en compte" ; "Le joueur il saigne" nan mais c'est pas la couleur du sang qui définit la couleur du carton mdrrr... Le joueur arrive largement en retard, c'est un réflexe naturel d'un joueur en l'air qui est en danger".
Non, effectivement, le saignement d’Aaron Grandidier n’est en aucun cas une circonstance aggravante dans le jugement de l’arbitre, car ce que dit la règle est très clair.
"Vous tendez la jambe délibérément dans le visage", souligne Jérémy Rozier avant d’asséner ce carton rouge synonyme d’exclusion définitive pour Antoine Hastoy. De ce fait, ce geste est analysé au regard de la Règle numéro 9 du règlement World Rugby.
"Un joueur ne doit agresser personne physiquement ou verbalement. Une agression physique comprend notamment, mais pas exclusivement, mordre, donner un coup de poing, entrer en contact avec l’il, les yeux ou la zone oculaire, frapper à l’aide de quelque partie que ce soit du bras, de l’épaule, de la tête ou des genoux, piétiner, faire un croche-pied ou donner un coup de pied". Règle numéro 9.12 World Rugby
"Pas de circonstances atténuantes"
À l’issue de cette sanction, tout le monde y va de son commentaire, et inévitablement, Ronan O'Gara s’est une fois de plus fendu de quelques exclamations directement depuis sa zone technique. Évidemment, Jérémy Rozier s’est empressé de le remettre à sa place, justifiant l’exclusion du demi d’ouverture rochelais au regard de la règle.
En conférence de presse, le manager rochelais évoque même un déséquilibre de la part d’Aaron Grandidier. "Il n’était pas dans cet état d’esprit. Je crois plutôt qu’il a été un peu déséquilibré en l’air. C’est terrible, on était en prime time, un dimanche soir et boum !", souligne Ronan O'Gara.
Alors, nous avons demandé à Dede Puisledebut, l’arbitre référent du Rugbynistère, son avis sur cette sanction. Fidèle à son costume d’arbitre, ce dernier est pragmatique. "La circonstance atténuante doit être provoquée par un facteur extérieur, sur cette action, Hastoy n'a pas de circonstance atténuante. L’adversaire ne le touche pas, c’est Hastoy qui vient au contact alors qu’il est en l’air".
Notre arbitre maison est donc catégorique : "On ne peut pas tolérer un pied dans le visage, carton rouge évident pour moi". Il balaye ainsi l’éventualité d’un carton orange, qui ne correspond pas aux sanctions pour un "jeu déloyal caractérisé" et un "contact à la tête".
34 SECONDES DE JEU ET DÉJÀ UN CARTON ROUGE 😳#SPSR pic.twitter.com/Tz0ZkSEAsc— CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) November 30, 2025
Même sanction pour le All Black Jordie Barret il y a 4 ans
Voilà un évènement qui plaide encore davantage en faveur de la cohérence de Jérémy Rozier, il y a quatre ans, lors d’un All Blacks–Australie, Jordie Barrett fut sanctionné pour le même geste.
Avant la demi-heure de jeu, sous une chandelle, il tend la jambe et son crampon termine directement sur le visage de l’ailier australien Marika Koroibete. Aucun débat possible : carton rouge.
Comme quoi, Antoine Hastoy n’a pas à rougir, cela arrive même aux meilleurs. C’était le premier carton rouge de la carrière de Jordie Barrett, son deuxième avertissement avec les All Blacks, lui qui comptait déjà 28 sélections.
Ce dernier fut tout de même blanchi par la SANZAAR (South Africa, New Zealand, Australia and Argentina Rugby) lors de sa commission. Il a été expliqué par Robert Stelzner, le responsable de cette réunion, que "Il a légitimement sauté pour réceptionner un ballon quand, tentant de reprendre l'équilibre en retombant, son crampon est entré en contact par inadvertance avec la tête de son adversaire. La nature accidentelle de l'incident a amené le comité judiciaire à conclure qu'il n'y avait ni intention ni acte imprudent de jeu dangereux", dans un communiqué rapporté par L’Équipe.
Reste maintenant à savoir si les instances françaises seront tout aussi clémentes, pour rappel, Antoine Hastoy n’a écopé que de trois cartons jaunes depuis ses débuts en Top 14.
balobal
Mauvais réflexe pour se protéger, il voulait éviter de prendre une grosse cartouche vu comme il était mal embarqué en l'air. 100% sûr que j'aurais fait de même dans cette situation.
Faites du clic clic arrêt sur image c'est assez clair.
Pour moi il met clairement le pied pour ralentir / amortir / repousser le palois qui est en train d'arriver sous lui alors qu'il est en l'air, et qu'il le voit. S'il n'avait pas mis le pied, il morflait. Et c'est le palois qui prenait une biscotte colorée.
Vous auriez fait quoi vous ?
Amis à Laporte
Quand on voit la photo d'illustration, Grandidier était encore loin d'Hastoy. L'excuse du placage en l'air ou du contest dans les airs ne tient pas... Et à vitesse réelle sa course semble bien maîtrisée. Le coup de pompe sanctionné d'un carton rouge, j'approuve.
balobal
J'ai l'impression que c'est pas un coup de pied mais plutôt un pied mis face à un mec qui vient dessus non ?
@Lerugbynistère vous pourriez montrer la séquence découpée en image pour voir un plus les tempos et qui est où à quel moment ?
math1907
En fait il aurait mieux valu qu'il y ait un contest en l'air.
Oui il est loin mais sur cette illustration hastoy est également encore assez haut !
math1907
La couleur du carton se joue sur l'interprétation de l'arbitre.
Il déclare que hastoy met délibérément son pieds dans le visage de Grandidier!
Il considère donc que hastoy est un salo...ard qui n'a rien à faire sur le terrain !
C'est là que je le trouve un brin malhonnête !
Oui hastoy tend délibérément la jambe, en voyant Grandidier au sol déjà très (trop ?) proche pour le prendre avec un bon Timing après qu'il est atterri !
Est-ce que pour autant il voulait lui mettre en pleine tronche ????
J'ai le sentiment qu'on est sur un équivalent de placages non maîtrisés qui finissent par heurter la tête, et pour lesquels beaucoup vont essayer de pinailler au mm pour expliquer que ça ne touche Pas forcément la tête en premier !
Monsieur Rozier semble juger une intention d'agression physique d'hastoy qui selon moi est loin d'être évidente.
Je pense que le carton orange a été créé pour ce genre de situations, où l'on observe un geste non maîtrisé, Mais pas forcément une intention d'agresser ni de blesser !
Pour moi on est très loin avec Hastoy des agressions caractérisés de etzebeth et Tarit.
Au finalement ça m'arrange, car Pau est inaccessible pour mon club contrairement à La Rochelle cette saison, et quand je vois comment ils en ont chi... À 15 contre 14 voir même 13 pour arracher un BO, avec un essai casquette, un autre à la passe extrêmement à plat et après avoir encaissé 6 essais, sans ça je ne suis pas sur qu'ils s'en seraient sortie.
On a au moins vu plein d'essais, mais Les debreifing sur les défenses ont dû piquer aujourd'hui !
HookAHooker
J’avais pas vu l’action et en voyant juste la photo et le texte je pensais il était dans le mouvement avec de la vitesse il a anticipé le contact. Mais sur la vidéo y’a rien qui justifie ce pied en avant le défenseur ralenti pour ne pas venir au contact dans les airs y’a pas particulièrement de vitesses…
Yonolan
Ce we trois garçons se sont illustrés Hastoy , Tarrit et ce cher Etzebeth
Mon propos n'est pas de faire une gradation dans ces gestes là ni de juger du coté volontaire ou pas des coupables
Non mais voir les réactions que cela suscite et les différentes interprétations allant même jusqu'à l'absolution
La palme exæquo à Spring dans la catégorie révisionniste et à ROG dans la catégorie trouble de la vision à chaud
Et la palme du bon sens à Collazo
"Quand on est entraîneur, on prévoit beaucoup de choses mais il y a une chose qu’on ne prévoit pas, c’est la bêtise "
Les arbitres ont fait leur job et il n'y avait rien d'autre à faire
Les commissions feront le leur et la plus savoureuse risque d'être celle d'Etzebeth...
Amis à Laporte
Pour Spring et O'Gara, ce sont peut-être eux qui ont pris le pouce d'Etzebeth dans l’œil, cela leur aura obscurci la vision ?
Yonolan
Là je sais pas ce qui a dysfonctionné
Parce que les signaux électriques émis par l'œil sont analysés dans le cerveau....
C'est pour ça qu'existent les illusions d'optique en particulier
A mon avis un problème de décodage un peu orienté ....
HookAHooker
Pour etzebeth je vais sortir le pop corn le mec est sur le fil depuis trop longtemps
jujudethil
Je ne pense pas que ce soit vraiment intentionnel, je pense que c’est un réflexe bête, et forcément malheureux. Voire même maladroit, car si cela avait été Eben Etzebeth il lui aurait mis le crampon dans l’œil.😂
Amis à Laporte
Pour ceux qui ont la réf 😉. "Attention où vous mettez les pieds Hastoy!" "Je mets les pieds là où j'veux Little John... Et c'est souvent dans la gueule !"