Top 14. Antoine Hastoy, ''aucune circonstance atténuante'', la thèse de Ronan O’Gara erronée, voici pourquoi

Le carton rouge le plus rapide de l'histoire, seulement 34 secondes, Antoine Hastoy au cœur d'une polémique infondée. ANALYSE.

Voilà une sanction dont Antoine Hastoy et tous les Rochelais se seraient bien passés face à la Section Paloise, en clôture de cette 11ᵉ journée de Top 14. Sur la pelouse de l’actuel dauphin du championnat, les hommes de Ronan O’Gara n'ont pas trouvé la faille face à l’efficace équipe de Pau. Peut-être en partie à cause de ces deux cartons rouges et de ces deux cartons jaunes distribués par Jérémy Rozier, l’arbitre central de la rencontre.

Dès la 34ᵉ seconde de jeu, Antoine Hastoy monte au duel sur un ballon haut. Aaron Grandidier, lui, est le premier défenseur à se dresser face au numéro 10 rochelais, mais il reçoit la pointe du crampon de son adversaire en pleine bouche.

Ce geste ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante, même si les ralentis ont trouvé quelques avocats pour le défendre.

Si cette action ne cesse d’alimenter les débats en commentaires, les opinions divergent. Il y a évidemment ceux qui estiment que c’est extrêmement sévère. Et pour cause : quand on analyse l’action, on constate que le plaquage d’Aaron Grandidier s’effectue alors qu’Antoine Hastoy est encore en l’air.

"Le carton orange sert à quoi quand on a des situations comme ça ? Le geste y est oui, mais Hastoy est pris dans les airs et ça, c'est pas pris en compte" ; "Le joueur il saigne" nan mais c'est pas la couleur du sang qui définit la couleur du carton mdrrr... Le joueur arrive largement en retard, c'est un réflexe naturel d'un joueur en l'air qui est en danger".

Non, effectivement, le saignement d’Aaron Grandidier n’est en aucun cas une circonstance aggravante dans le jugement de l’arbitre, car ce que dit la règle est très clair.

"Vous tendez la jambe délibérément dans le visage", souligne Jérémy Rozier avant d’asséner ce carton rouge synonyme d’exclusion définitive pour Antoine Hastoy. De ce fait, ce geste est analysé au regard de la Règle numéro 9 du règlement World Rugby.

Point Arbitrage : "Un joueur ne doit agresser personne physiquement ou verbalement. Une agression physique comprend notamment, mais pas exclusivement, mordre, donner un coup de poing, entrer en contact avec l’il, les yeux ou la zone oculaire, frapper à l’aide de quelque partie que ce soit du bras, de l’épaule, de la tête ou des genoux, piétiner, faire un croche-pied ou donner un coup de pied". Règle numéro 9.12 World Rugby

"Pas de circonstances atténuantes"

À l’issue de cette sanction, tout le monde y va de son commentaire, et inévitablement, Ronan O'Gara s’est une fois de plus fendu de quelques exclamations directement depuis sa zone technique. Évidemment, Jérémy Rozier s’est empressé de le remettre à sa place, justifiant l’exclusion du demi d’ouverture rochelais au regard de la règle.

En conférence de presse, le manager rochelais évoque même un déséquilibre de la part d’Aaron Grandidier. "Il n’était pas dans cet état d’esprit. Je crois plutôt qu’il a été un peu déséquilibré en l’air. C’est terrible, on était en prime time, un dimanche soir et boum !", souligne Ronan O'Gara.

Alors, nous avons demandé à Dede Puisledebut, l’arbitre référent du Rugbynistère, son avis sur cette sanction. Fidèle à son costume d’arbitre, ce dernier est pragmatique. "La circonstance atténuante doit être provoquée par un facteur extérieur, sur cette action, Hastoy n'a pas de circonstance atténuante. L’adversaire ne le touche pas, c’est Hastoy qui vient au contact alors qu’il est en l’air".

Notre arbitre maison est donc catégorique : "On ne peut pas tolérer un pied dans le visage, carton rouge évident pour moi". Il balaye ainsi l’éventualité d’un carton orange, qui ne correspond pas aux sanctions pour un "jeu déloyal caractérisé" et un "contact à la tête".

34 SECONDES DE JEU ET DÉJÀ UN CARTON ROUGE 😳#SPSR pic.twitter.com/Tz0ZkSEAsc — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) November 30, 2025

Même sanction pour le All Black Jordie Barret il y a 4 ans

Voilà un évènement qui plaide encore davantage en faveur de la cohérence de Jérémy Rozier, il y a quatre ans, lors d’un All Blacks–Australie, Jordie Barrett fut sanctionné pour le même geste.

Avant la demi-heure de jeu, sous une chandelle, il tend la jambe et son crampon termine directement sur le visage de l’ailier australien Marika Koroibete. Aucun débat possible : carton rouge.

Comme quoi, Antoine Hastoy n’a pas à rougir, cela arrive même aux meilleurs. C’était le premier carton rouge de la carrière de Jordie Barrett, son deuxième avertissement avec les All Blacks, lui qui comptait déjà 28 sélections.

Ce dernier fut tout de même blanchi par la SANZAAR (South Africa, New Zealand, Australia and Argentina Rugby) lors de sa commission. Il a été expliqué par Robert Stelzner, le responsable de cette réunion, que "Il a légitimement sauté pour réceptionner un ballon quand, tentant de reprendre l'équilibre en retombant, son crampon est entré en contact par inadvertance avec la tête de son adversaire. La nature accidentelle de l'incident a amené le comité judiciaire à conclure qu'il n'y avait ni intention ni acte imprudent de jeu dangereux", dans un communiqué rapporté par L’Équipe.

Reste maintenant à savoir si les instances françaises seront tout aussi clémentes, pour rappel, Antoine Hastoy n’a écopé que de trois cartons jaunes depuis ses débuts en Top 14.

Top 14. Inarrêtable, la Section Paloise fascine, mais le plus dur arrive…

