266 jours après ''on a retrouvé le vrai Antoine'' : Dupont, l'homme qui tombe à pic pour Toulouse (et les Bleus)

On n’avait plus vu Antoine Dupont en Top 14 depuis octobre 2024 : ce samedi, il revient contre le Racing. Un simple nom sur une feuille… et tout bascule.

Un come-back attendu depuis… octobre 2024

C’est désormais confirmé : Antoine Dupont fera son retour à la compétition ce samedi 29 novembre 2025 face au Racing 92. Le demi de mêlée du Stade Toulousain sera sur la feuille de match, 266 jours après sa blessure au genou face à l’Irlande lors du Tournoi 2025. Un délai parfaitement classique pour ce type de lésion, mais qui a semblé interminable pour tout le rugby français.

Un retour qui en rappelle un autre...



Après 266 jours d'absence, Antoine Dupont est dans le groupe toulousain ce samedi face au Racing 92 à Ernest-Wallon 🔴⚫️



C'était le 27 octobre 2024 et le Ministre de l'Intérieur inscrivait un fantastique triplé en 9 minutes 🏉🏉🏉 pic.twitter.com/g0mZQdkpwK — Matthew Scaliger 🪂 (@dati2026) November 27, 2025

D’autant que l’on n’a plus vu Dupont en Top 14 depuis le… 27 octobre 2024 et un match face à Toulon ! La saison dernière, le capitaine des Bleus n’avait joué que trois petits matchs de championnat. Autant dire qu’à Toulouse, ce retour a des airs de petit événement.

“On a retrouvé le Antoine qu’on avait quitté”

À Toulouse, on ne cache plus l’enthousiasme. Jean Bouilhou l’a confirmé devant la presse ce vendredi en amont de la réception des Ciel et Blanc : le numéro 9 a repris ses marques immédiatement. L’entraîneur adjoint parle d’un joueur « différent, de haut niveau, avec aussi une forme d’autorité sur le jeu ». Pour lui, le constat est limpide : « On a retrouvé le Antoine qu’on avait quitté il y a presque neuf mois. » 5 axes clés de la préparation mentale d’Antoine Dupont décryptés par un expert avant son retour attenduBouilhou rappelle également la rigueur du protocole : plusieurs étapes validées, une planification précise, et un travail collectif entre kinés, préparateurs, Ugo Mola… et bien sûr le joueur. « Tous les voyants ont été mis au vert pour qu’il puisse rejouer. » Et même s’il se refuse à jouer les devins, il assure ne pas avoir observé « de baisse de niveau par rapport à l’année dernière ». Bref : confiance assumée.

Pourquoi ce retour est important pour Toulouse

Sportivement, l’impact est colossal. Même sur le banc, Dupont apporte une densité stratégique rare : gestion du tempo, alternance au pied, capacité à renverser un match en vingt minutes. Toulouse entre dans une période charnière entre Top 14 et Champions Cup, et récupérer son maître à jouer, même progressivement, peut tout changer dans la rotation et dans la sérénité du groupe.

Il va non seulement permettre à des éléments comme Graou de souffler un peu. Mais aussi apporter son leadership, sa vision sur le pré et surtout son envie. Un cocktail qui ne peut qu'élever le niveau du groupe et la volonté de ses coéquipiers de performer. Surtout ce retour intervient à un moment particulier pour le Stade avec le départ de Pita Ahki en Nouvelle-Zélande et la blessure de Mallia. Deux joueurs très importants dans la rotation mais aussi dans le jeu du champion de France. Dupont ne compensera pas leurs absences à lui tout seul, mais il va permettre à Toulouse de traverser cette période plus sereinement.

Le timing est idéal : en reprenant fin novembre, Dupont a plusieurs semaines pour retrouver du rythme avant la grande échéance de l’hiver. Pour Fabien Galthié, c’est une excellente nouvelle après une série de tests automnaux en demi-teinte. Certes, il jouera sans doute peu en Top 14 avant le Tournoi, mais l’essentiel est là : il est opérationnel, ses appuis répondent, et ses sensations sont bonnes. Le sélectionneur pourra à nouveau s’appuyer sur un joueur essentiel dans les plans tricolores.

Un retour maîtrisé : Toulouse ne brûle aucune étape

Le retour d’un joueur comme Dupont modifie immédiatement la physionomie d’un match. Son rythme, sa lecture du jeu, sa capacité à créer du danger dans les zones au bord des rucks influencent aussi les comportements adverses : plus de pression, plus de vitesse… ce qui change, indirectement, ce que les arbitres doivent surveiller. On parle ici d’un joueur qui polarise l’attention, et ça compte.

A kid with a big dream ❤️🖤



C'est officiel, Antoine Dupont sera Toulousain jusqu'en 2031 ✍️#TrajectoireStade pic.twitter.com/Y9HnZQud2E — Stade Toulousain (@StadeToulousain) November 1, 2025

S’il démarre sur le banc, ce n’est pas un hasard. Toulouse joue la carte de la prudence : reprise progressive, minutes contrôlées, et un objectif clair — que Dupont reste durablement sur ses deux jambes. Vu l’investissement du joueur pendant sa convalescence, personne ne veut gâcher ce travail de huit mois. La vérité est simple : le rugby français avait hâte de le revoir. Samedi, ce sera enfin le cas. Et rien que ça, ça fait déjà plaisir.