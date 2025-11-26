"Il faut qu’il soit sur le terrain même si c’est contre nous", la classe de Patrice Collazo sur le retour d'Antoine Dupont

Et si Antoine Dupont faisait son retour dès ce week-end, le manager du Racing 92 en serait lui-même ravi : c’est dire à quel point il manque au rugby français.

C’est peut-être l’affiche la plus intéressante de cette 11ᵉ journée de Top 14, le Racing 92 se déplace sur la pelouse de Toulouse pour affronter le champion de France en titre.

Aux portes du Top 6, les hommes de Patrice Collazo pourraient, en cas de victoire, remonter au pied du podium, à égalité de points avec le Stade Français. Lors de leurs quatre derniers déplacements, les Racingmen ont ramené une victoire de Perpignan et un point de bonus de Castres. Mais cette rencontre pourrait bien présenter un tout autre intérêt.

38 semaines plus tard : Le come-back tant attendu d'Antoine Dupont se précise !

"La planète entière essaye de défendre sur Antoine Dupont et n’y arrive pas !"

En effet, la rumeur enfle depuis plusieurs jours, Antoine Dupont pourrait retrouver les terrains dès ce week-end après sa grave blessure au genou. Une nouvelle qui pourrait ne pas enchanter les joueurs du Racing 92 ni leur manager, tant les qualités du capitaine du XV de France font de lui un véritable poison pour n’importe quelle défense.

Interrogé sur ce sujet par BFM TV, Patrice Collazo a pris la chose avec humour et surtout respect. Cette interrogation, devenue un véritable gimmick « Comment défendre face à Antoine Dupont ? » revient à chaque confrontation. Mais selon lui, personne n’a encore trouvé la réponse.

"Il y a la planète entière qui essaye de défendre sur Antoine Dupont et qui n’y arrive pas ! On s’est focalisé sur nous. On ne peut pas se focaliser sur Antoine Dupont, car sinon les 14 autres joueurs vont nous poser des problèmes. Donc, on va rester dans notre système collectif, peut-être avec quelques ajustements", souligne-t-il

Comme le dit si bien l'hymne des Franciliens : "Le @racing92 a du cœur" 🎶

Mais également des mains à l'image de cette superbe action collective 🙌#TOP14 pic.twitter.com/cMhsqnoB9B — TOP 14 Rugby (@top14rugby) November 23, 2025

Le geste ultra classe de Patrice Collazo au sujet d'Antoine Dupont

Mais le manager du Racing 92 ne s’arrête pas là. S’il confirme que la présence d’Antoine Dupont ne changera rien, ou pas grand-chose, à son système de jeu, il ne boude pas pour autant le plaisir de revoir le numéro 9 tricolore sur les prés.

Neuf mois après sa blessure, le maître à jouer du XV de France, élu meilleur joueur du monde en 2021, retrouve enfin les terrains, pour le plus grand bonheur des passionnés de rugby. Et pour Patrice Collazo, c’est peut-être bien cela le plus important.

"Honnêtement, c’est bien de le voir sur un terrain. Je préfère le voir sur le terrain que blessé, aussi bien avec son club qu’avec l’équipe de France. C’est un joueur que l’on aime voir sur un terrain, qu’on aime affronter, car c’est ce qui se fait de mieux à son poste. La blessure, c’est terrible pour tous les joueurs. Mais quand c’est un joueur avec cette dimension mondiale, il faut qu’il soit sur le terrain même si c’est contre nous", souligne Patrice Collazo.

TOP 14. ''Il avait besoin de se relancer'', Collazo revient sur le départ de Woki à l'UBB

80% de victoire pour Antoine Dupont face au Racing 92

Le technicien du Racing 92 ne le sait peut-être pas, mais Antoine Dupont est bel et bien la bête noire du club ciel et blanc. Avec le Stade Toulousain, il a disputé dix rencontres face aux Franciliens, pour huit victoires toutes compétitions confondues.

Pire encore, l’enfant de Castelnau-Magnoac a inscrit cinq essais lors de ces succès, autant dire qu’il se montre évidemment décisif à chaque fois.

Lors de la saison 2018-2019, l’année de son retour, il participe d’ailleurs à l’élimination du Racing 92 en quarts de finale de Champions Cup, signant un doublé et occupant le poste de numéro 10 après l’expulsion de Zack Holmes dès la 24ᵉ minute.