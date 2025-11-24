VIDEO. Découpé à la limite par la faucheuse Curry, le Toulousain Juan Cruz Mallia out pour l'épisode coupe d'Europe ?
Juan Cruz Mallia constitue bien souvent une solution pour le manager Ugo Mola et son staff, en raison de sa grande polyvalence.
Le polyvalent Mallia souffre d’une lésion post-traumatique du ligament croisé antérieur du genou droit, selon la fédération argentine.

Tout va bien à Toulouse, qui, sans 25 joueurs, a tout de même collé 50 grains et un bonus offensif sur la pelouse de Montauban, grâce à un jeu de mouvement, fait de verticalité, de vitesse et de passes après contact. 

D'autant qu'Antoine Dupont va reprendre la compétition ce week-end, face au Racing 92, tandis que les internationaux tricolores (Ramos, Meafou, Flament, Marchand...) vont revenir à l'entraînement très bientôt, en fonction des vacances distillées aux uns et aux autres.

‘‘Juste du bonheur’’, retour sur le rêve éveillé de Kalvin Gourgues, du Stade Toulousain au XV de France‘‘Juste du bonheur’’, retour sur le rêve éveillé de Kalvin Gourgues, du Stade Toulousain au XV de France

Tout va bien, donc ? Un hic demeure néanmoins, à l'approche de l'entrée en lice en Champions Cup. Car deux cadres majeurs du Stade Toulousain (titulaires lors de la dernière finale de Top 14) ont été touchés ce week-end. Et potentiellement sévèrement.

Mallia boitait 

D'abord l'homme à tout faire de cette équipe, Juan Cruz Mallia. L'arrière de l'équipe d'Argentine - qui peut jouer à tous les postes derrière - est en effet sorti en boitant bas, lors de la défaite de sa sélection (27 à 23) en Angleterre. Séché à retardement par le 3ème ligne Tom Curry, "Juanchi" a reçu un bon pet sur le genou droit au moment de l'impact. 

Si le flanker anglais s'en est sorti indemne, le polyvalent puma va, lui, souffre d’une "lésion post-traumatique du ligament croisé antérieur du genou droit", selon la fédération argentine. En attendant d'en savoir plus sur la durée de son indisponilité et la gravité de la lésion, Mallia sera donc absent lors des prochaines semaines. 

Willis inquiétant

Dans le même sens, l'inquiétude est également de mise pour l'infatigable flanker anglais de Toulouse, Jack Willis. Touché aux côtes sur la pelouse de Montauban, celui qui fêtera prochainement ses 29 ans avait dû sortir juste avant la mi-temps, remplacé par Castro-Ferreira. 

VIDEO. RED KINGDOM 3.0 : le maillot Third incandescent du Stade Toulousain qui ne laisse personne indifférent !VIDEO. RED KINGDOM 3.0 : le maillot Third incandescent du Stade Toulousain qui ne laisse personne indifférent !

Deux garçons importants du système d'Ugo Mola qui pourrait donc manquer les prochaines échéances du club haut-garonnais. Qui recevra le Racing 92 avant d'accueillir les Sharks sud-africains puis de se déplacer à Glasgow, d'ici la mi-décembre... 

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires

un soit disant placage sans les bras sur un joueur qui se relâche après le coup de pied de dégagement ... pas très correct tout ça!

  • il y a 11 secondes

Derniers articles

 Transferts
TOP 14. Transfert stratégique et départ anticipé : l’ASM prépare déjà 2026 avec Baptiste Germain
News
5 essais vs 5 pénalités, Jalibert bousculé, Desperès inspiré : comment Pau a surpris Bordeaux
News
Première pour Perpignan, Toulouse et Castres à l'extérieur : nos pour la 10ᵉ journée de Top 14
News
Diminué, mais jamais démuni, le Stade Toulousain avec une compo « spécial doublon » pour défier Montauban
News
38 semaines plus tard : Le come-back tant attendu d'Antoine Dupont se précise !
News
Avec 7 Espoirs utilisés en moyenne, ces clubs de TOP 14 sont ceux qui misent le plus sur leur vivier
News
INSOLITE. All Inclusive, Stade Olympique… Saviez-vous que Sébastien Chabal avait joué dans un petit club d’Australie ?
News
Avec ces cinq relâchés, Pau va tenter le coup face au Bordeaux de Mathieu Jalibert, voici les compositions
News
TOP14/PRO D2. Des clubs déjà en dehors des clous du quota JIFF après 8 journées de championnat
News
3 départs depuis le début de la saison : Clermont va pouvoir (encore plus) s'appuyer sur sa jeune garde