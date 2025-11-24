VIDEO. Découpé à la limite par la faucheuse Curry, le Toulousain Juan Cruz Mallia out pour l'épisode coupe d'Europe ?

Le polyvalent Mallia souffre d’une lésion post-traumatique du ligament croisé antérieur du genou droit, selon la fédération argentine.

Tout va bien à Toulouse, qui, sans 25 joueurs, a tout de même collé 50 grains et un bonus offensif sur la pelouse de Montauban, grâce à un jeu de mouvement, fait de verticalité, de vitesse et de passes après contact.

D'autant qu'Antoine Dupont va reprendre la compétition ce week-end, face au Racing 92, tandis que les internationaux tricolores (Ramos, Meafou, Flament, Marchand...) vont revenir à l'entraînement très bientôt, en fonction des vacances distillées aux uns et aux autres.

Tout va bien, donc ? Un hic demeure néanmoins, à l'approche de l'entrée en lice en Champions Cup. Car deux cadres majeurs du Stade Toulousain (titulaires lors de la dernière finale de Top 14) ont été touchés ce week-end. Et potentiellement sévèrement.

Mallia boitait

D'abord l'homme à tout faire de cette équipe, Juan Cruz Mallia. L'arrière de l'équipe d'Argentine - qui peut jouer à tous les postes derrière - est en effet sorti en boitant bas, lors de la défaite de sa sélection (27 à 23) en Angleterre. Séché à retardement par le 3ème ligne Tom Curry, "Juanchi" a reçu un bon pet sur le genou droit au moment de l'impact.

Si le flanker anglais s'en est sorti indemne, le polyvalent puma va, lui, souffre d’une "lésion post-traumatique du ligament croisé antérieur du genou droit", selon la fédération argentine. En attendant d'en savoir plus sur la durée de son indisponilité et la gravité de la lésion, Mallia sera donc absent lors des prochaines semaines.

Willis inquiétant

Dans le même sens, l'inquiétude est également de mise pour l'infatigable flanker anglais de Toulouse, Jack Willis. Touché aux côtes sur la pelouse de Montauban, celui qui fêtera prochainement ses 29 ans avait dû sortir juste avant la mi-temps, remplacé par Castro-Ferreira.

Deux garçons importants du système d'Ugo Mola qui pourrait donc manquer les prochaines échéances du club haut-garonnais. Qui recevra le Racing 92 avant d'accueillir les Sharks sud-africains puis de se déplacer à Glasgow, d'ici la mi-décembre...