''Il nous a déjà amené ce pour quoi on l’a embauché'' : enfin lancé, Jean‑Luc Du Preez déjà indispensable ?

Puissance, densité, expérience. Du Preez coche toutes les cases au moment où l’UBB attaque son plus gros rendez-vous de la saison.

Jean‑Luc DuPreez a enfin fait ses débuts officiels avec l’Union Bordeaux‑Bègles la semaine dernière, après un début de saison largement passé à l’écart en raison d’une blessure au genou contractée avec les Springboks cet été. Ce dimanche, il sera même titulaire pour le choc face aux Saints de Northampton.

Sur le match face au Racing92 (62‑20), il n’a pas juste fait acte de présence: à son entrée en seconde période, le troisième ligne sud‑africain a apporté de la présence physique dans les zones de contact, et Ugo Seunes s’en souviendra, confirmant en quelques minutes ce que l’on attendait de lui depuis son recrutement.

« Il a déjà amené ce pourquoi on l’a embauché »

À la suite de la rencontre, Bru n’a pas mâché ses mots, estimant que Du Preez avait « déjà amené ce pourquoi on l’a embauché » : impact en attaque, densité en défense et capacité à jouer debout — du lourd pour un pack bordelais parfois juste ces dernières semaines.

Du Preez, 30ans, est une recrue qui coche les cases physiques et d’expérience, capable de jouer en troisième ligne ouverte ou centre de troisième ligne, une polyvalence qui correspond bien au rugby dur et structuré que Bru veut voir à Bordeaux.

Pourquoi Yannick Bru a-t-il misé sur Du Preez ?

En 2018, lorsque Yannick Bru rejoignait le staff des Sharks de Durban, il avait été accueilli par le père de Jean-Luc, Robert Du Preez, à l’époque entraîneur-chef de la province sud-africaine.

Une relation toute particulière avec le joueur donc, qui a poussé Bru à contacter le colosse. Bordeaux avait besoin de densifier le pack et de récupérer des cadres capables d’ajouter de l’impact, notamment après une longue période d’absences multiples dans l’effectif.

Du Preez, avec son gabarit, son expérience internationale et sa combativité, arrive exactement dans ce rôle, et Bru l’a reconnu publiquement.

Le défi Northampton : un tournant pour l'UBB ?

La présence de Du Preez est d’autant plus précieuse que l’UBB se prépare à affronter Northampton en Champions Cup, un choc à haute intensité où les Saints auront à cœur de prendre leur revanche après la finale remportée par Bordeaux la saison passée (28 à 20).

Du Preez lui‑même l’a bien dit: “c’est probablement notre plus grand match de la saison”, preuve qu’il a déjà intégré l’enjeu collectif.

« C’est probablement notre plus grand match de la saison »

Dans ce contexte, le troisième ligne peut devenir un élément clé du projet UBB, en particulier si le staff parvient à enchaîner les minutes avec lui en Champions Cup comme en TOP 14.

L’idée de le voir «rouler sur Pollock» n’est pas juste une exagération de fan, c’est un pari sur la dimension physique qu’il peut imposer dans ce type de duel.