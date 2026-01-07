Le 6 Nations sur TF1 ! Où et quand suivre les matchs du XV de France pendant le Tournoi 2026 ?

TF1 récupère 9 matchs du Tournoi 2026 ! France Télé lâche du lest à cause des JO. Et si c’était le début d’un big bang dans les droits TV ?

C’est une info qui fait du bruit : TF1 diffusera neuf rencontres du Tournoi des 6 Nations 2026, dont deux affiches du XV de France. Le groupe a officialisé ce mardi un accord exceptionnel avec France Télévisions, détenteur historique des droits jusqu’en 2029. En cause : des contraintes budgétaires et un calendrier particulièrement chargé en raison des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Milan-Cortina.

Résultat, France 2 sous-licencie neuf des quinze matchs du Tournoi à TF1, dont France – Pays de Galles, programmé le 15 février à 16h10, et le très attendu Écosse – France, le 7 mars à 15h10. Les matchs seront diffusés en direct sur TF1 et disponibles en streaming sur la plateforme TF1+.

Pourquoi TF1 récupère (vraiment) ces matchs ?

Officiellement, France Télévisions parle d’une rétrocession “à titre exceptionnel” en raison des JO d’hiver, qui se tiendront en même temps que le Tournoi, du 6 au 22 février 2026 (et jusqu’au 15 mars pour les paralympiques). Mais en coulisses, l’équation budgétaire est délicate pour le service public, déjà engagé sur plusieurs fronts sportifs. C’est donc TF1, diffuseur historique du Mondial de rugby, qui hérite du bébé.

Du fait des très fortes contraintes budgétaires qui s’imposent à l’entreprise en 2026, France Télévisions, au terme d’un accord conclu avec le groupe TF1, sous-licencie les droits de diffusion de 9 des 15 matches qui se tiendront majoritairement durant les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Milan-Cortina.

Et ce n’est pas un hasard : la chaîne mise de plus en plus sur le ballon ovale comme levier d’audience. Elle s’est déjà positionnée sur la Coupe du monde 2027, les test-matchs d’automne et les Nations Series à partir de 2026. L’arrivée du 6 Nations s’inscrit dans cette montée en puissance. “Le rugby devient le second pilier de notre offre sportive, avec le foot”, affirme TF1 dans son communiqué. Et quand on connaît la puissance d’exposition d’une chaîne gratuite et grand public comme la Une, c’est un vrai coup de projecteur pour l'ovalie. Et ce, meme si les fans sont très critiques avec les commentaires de TF1.

Ce que ça change pour les Bleus (et les supporters)

En pratique, les supporters des Bleus devront jongler entre deux diffuseurs pour suivre le parcours du XV de France. Les matchs face à l’Italie, l’Irlande et l’Angleterre resteront sur France 2, tandis que les oppositions contre le pays de Galles et l’Écosse passeront sur TF1. Une bascule qui ne change rien sportivement… mais qui pourrait avoir un impact fort sur l’audience. On peut donc s’attendre à une réalisation probablement orientée vers les non-initiés. L’autre enjeu, c’est le streaming : tous les matchs seront accessibles sur TF1+, nouvelle plateforme de la chaîne, qui veut jouer dans la cour des grands face à France.tv ou myCANAL.

Une stratégie déjà bien rodée côté TF1

Ce n’est pas la première fois que TF1 joue les trouble-fêtes dans le petit monde des droits TV rugby. Déjà diffuseur des Coupes du monde, le groupe a capitalisé sur le succès populaire du Mondial 2023 pour enchaîner sur une offre élargie : test-matchs, Nations Series, et désormais 6 Nations. TF1 a bien compris que le rugby offre une base fidèle, passionnée, et en quête de grands rendez-vous en clair. La bascule du Tournoi sur une chaîne comme TF1 pourrait aussi toucher un public nouveau, plus large que celui des initiés. Et mécaniquement, plus d’yeux rivés sur l’écran, c’est aussi plus d’exposition pour les joueurs et les sponsors du rugby français.

TF1 + France 2 : une co-diffusion inédite pour le Tournoi

C’est une configuration inédite : le Tournoi des 6 Nations 2026 sera pour la première fois partagé entre deux chaînes historiques, avec un équilibre presque parfait. France Télé garde la majorité des matchs du XV de France (3 sur 5), mais c’est TF1 qui diffusera certains des plus gros chocs internationaux, comme Angleterre – Irlande ou Écosse – Angleterre. Cette répartition pourrait dérouter au début, mais elle reflète une tendance lourde : l’éclatement des droits sportifs sur plusieurs plateformes. Les fans devront s’adapter, mais l’essentiel est là : tous les matchs restent accessibles gratuitement, en clair. Et ça, en 2026, c’est presque un luxe.

Le programme des matchs sur TF1 :



Angleterre - Pays de Galles (7 février, 17h40)

Irlande - Italie (14 février, 15h10)

Écosse - Angleterre (14 février, 17h40)

Pays de Galles - France (15 février, 16h10)

Angleterre - Irlande (21 février, 15h10)

Pays de Galles - Écosse (21 février, 17h40)

Écosse - France (7 mars, 15h10)

Italie - Angleterre (7 mars, 17h40)

Irlande - Écosse (14 mars, 15h10)

Et sur le terrain, ça promet quoi ?

Sportivement, ce Tournoi s’annonce bouillant. Le XV de France sort d’un sacre en 2025 et visera un doublé historique. Le match en Écosse, toujours piégeux à Murrayfield, pourrait être décisif, surtout en mars, quand le classement se resserre. Le rendez-vous face au pays de Galles, lui, semble plus abordable, même si les Gallois aiment jouer les empêcheurs de tourner en rond. À noter aussi : TF1 diffusera Angleterre – Irlande, un choc souvent décisif dans la course au titre. Autrement dit, TF1 ne récupère pas que les miettes : elle s’offre un vrai menu rugby, avec du très lourd à l’affiche.

Profondément attaché à ce rendez-vous emblématique de la télévision de service public, France Télévisions diffusera six des plus belles rencontres du Tournoi 2026 dont les matches d’ouverture et de clôture de la compétition avec le XV de France.

Une nouvelle donne pour les diffuseurs… et pour les fans

Cette annonce marque un tournant dans la diffusion du rugby en France. Si TF1 réussit son pari, on pourrait voir émerger une nouvelle guerre des droits, avec une concurrence plus vive pour le 6 Nations après 2029. Côté fans, c’est surtout la promesse d’un rugby plus visible, mieux exposé, et potentiellement mieux compris. Car chaque retransmission est aussi une vitrine. Et si TF1 y met les moyens, ce partenariat ponctuel pourrait bien devenir une habitude. En attendant, rendez-vous le 7 février pour Angleterre – Pays de Galles. Sur TF1, cette fois.