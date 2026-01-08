Prêté par Toulouse, ce polyvalent première ligne de 123 kg explose en Pro D2

Ses débuts prometteurs en Top 14 sont en train de se confirmer à l’échelon inférieur : Malachi Hawkes a été élu meilleur droitier de la mi-saison par les fans.

La recette est la même pour le Stade Toulousain depuis plusieurs saisons désormais : former des joueurs à haut potentiel pour son équipe première et les envoyer s’aguerrir en prêt dans les divisions inférieures.

Thomas Ramos est le parfait exemple d’un prêt réussi. Le Mazamétain s’est retrouvé en prêt à Colomiers, où il a explosé, avant de revenir faire les beaux jours de Toulouse.

Dans la continuité, le Stade Toulousain mise cette fois sur un joueur de la première ligne, intraitable avec Provence Rugby cette saison en Pro D2. À 23 ans, ce dernier a pris part à 14 rencontres de Pro D2 cette saison.

1, 2, 3 : Pourquoi le jeune chevelu Malachi Hawkes va être si important pour Toulouse face au Stade Français ? Malachi Hawkes, élu meilleur droitier par les fans en Pro D2

Si cette élection ne prend pas forcément en compte les statistiques de chaque joueur, les fans ne s’y sont pas trompés en votant pour Malachi Hawkes, devant des joueurs comme Paga Tafili ou son partenaire de club Tomas Francis.

Cette saison, il a pratiquement doublé son temps de jeu par rapport à la saison dernière, et ses statistiques le prouvent : il a réussi près de 93 plaquages en 13 rencontres, ainsi que 3 grattages.

Son profil dynamique lui confère également la possibilité d’être un pilier disponible dans le jeu courant : avec 50 courses balles en main et 277 mètres parcourus, pour 5 plaquages cassés, ce jeune joueur semble s’épanouir parfaitement avec Provence Rugby.

Malachi Hawkes pour Benjamin Bertrand.

Un pilier droit pour un pilier gauche.



Ajoutez à ça, Thomas Lacombre et vous avez la meilleure première ligne du monde en 2030.



On mange trop bien 🍯 pic.twitter.com/l1tb2oUyzd — Grec Ahki (@eKoloKante) March 23, 2025

Capable d’évoluer (presque) partout en première ligne

De plus, les Provencaux ont su viser juste en attirant Malachi Hawkes cette saison, car ce dernier possède un profil rare pour un joueur de première ligne.

Formé au poste de talonneur, il s’est rapidement adapté au poste de pilier droit, faisant de lui un joueur polyvalent, ultra-précieux pour Provence ou Toulouse.

Cette saison, il a joué l’immense majorité des matchs à droite, mais rappelé à deux reprises avec Toulouse pour compléter les absences de leurs nombreuses premières lignes, notamment celles des trois talonneurs Marchand, Mauvaka et Cramont, il faisait office de doublure à Thomas Lacombe à ce poste.

L’Australien s’est également entraîné pour évoluer à gauche. Fort d’un profil polyvalent et d’une morphologie idéale, avec des segments plutôt courts et puissants, il ne serait pas surprenant de le voir débuter une rencontre de l’autre côté de la mêlée.

Par ailleurs, il dispose également d’une vitesse rare pour un joueur de première ligne. À seulement 23 ans, on peut affirmer sans contestation possible que Malachi Hawkes aura une belle carrière devant lui.

Quand Thomas Lacombre parle de l'impressionnant Malachi Hawkes... pic.twitter.com/8mETAs00zq — RugbyToulouse.com (@RugbyToulouse__) March 28, 2025

D'abord du XIII avant d'exploser à Toulouse

Débarqué à Toulouse en 2020, pendant la période de pandémie mondiale, Malachi Hawkes raconte notamment à La Dépêche du Midi une arrivée facilitée par Meafou, Arnold et Ainu'u, entre autres.

Il explique aussi avoir débuté au rugby à XIII, d’où il tire sans doute son jeu de mains aiguisé et son goût pour les espaces, même s’il évoque être plus à l’aise à XV.

"Quand j’étais petit, j’ai joué au rugby à XIII. Mais je n’étais pas très doué. Alors je suis passé à XV. À 11 ans, je jouais en 6. À 13 ans, on m’a mis en première ligne parce que j’étais plus imposant que les autres. À cet âge-là, j’étais pilier droit. Quand je suis arrivé en France, je suis passé au talon. Aujourd’hui, je peux faire les deux", évoque Malachi Hawkes à La Dépêche du Midi.

Trois fois champion de France avec les Espoirs du Stade Toulousain, Malachi Hawkes pourrait bientôt être éligible pour figurer avec le XV de France. À un poste où les Bleus peinent à trouver le successeur de Uini Atonio, le jeune Toulousain devra faire ses preuves dans l’ombre des gros clients du club rouge et noir.