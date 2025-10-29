1, 2, 3 : Pourquoi le jeune chevelu Malachi Hawkes va être si important pour Toulouse face au Stade Français ?
Le joueur de 22 ans a donc été rappelé dans l’urgence à Toulouse cette semaine. Screenshot : Canal Plus
Comme le prévoit une clause de son contrat, ce joueur très polyvalent a donc été rappelé dans l’urgence à Toulouse cette semaine.

Lundi matin, il était donc déjà avec son compère Portat sur le complexe d’entraînement jouxtant le stade Ernest-Wallon. Pourtant, Malachi Hawkes a plutôt l’habitude du synthétique de Maurice-David, des coupes de cheveux excentriques de Guillaume Piazzoli et des montagnes de la Sainte-Victoire que de l’air des bords de la Garonne, depuis le début de la saison.

VIDEO. Traditions, authenticité… admirez le nouveau maillot original de Provence RugbyVIDEO. Traditions, authenticité… admirez le nouveau maillot original de Provence RugbyIl faut dire que dans le cadre des bons échanges entre le Stade Toulousain et Provence Rugby, le première ligne australien est prête à Aix-en-Provence, pour l’exercice en cours. Il cumule d’ailleurs 7 feuilles de match en ProD2 depuis le début de saison et fut d’ailleurs titulaire lors de l’exploit des hommes en noir à Grenoble, en début de mois.

Mais comme le prévoit une clause de son contrat, le joueur de 22 ans a donc été rappelé dans l’urgence à Toulouse cette semaine. Il faut dire que pour préparer la réception du Stade Français, le Stade Toulousain doit déplorer l’absence d’une vingtaine de mecs.

TOP 14. Première de Castro-Ferreira, Mallia enchaîne : La compo probable de Toulouse face à ParisTOP 14. Première de Castro-Ferreira, Mallia enchaîne : La compo probable de Toulouse face à Paris

D’autant plus en première ligne, où au talonnage, Julien Marchand et Guillaume Cramont sont avec les Bleus et Peato Mauvaka toujours convalescent, tandis qu’à la pile, Cyril Baille est encore en délicatesse avec sa cheville, Dorian Aldegheri en sélection, G-H Colombe et Joël Merkler blessés… Bref, c’est l’hécatombe.

Hawkes devrait couvrir tous les postes sur le banc

C’est donc ici que l’on comprend l’importance d’un joueur comme Malachi Hawkes dans un effectif. Car le gamin de Sydney possède la particularité de pouvoir évoluer à tous les postes de la première ligne.

Davantage talonneur chez les Espoirs et pilier droit en pro (15 feuilles a ce poste), il a déjà travaillé à gauche également. Et ce grâce à sa capacité d’adaptation et son physique passe-partout (1m79 pour 115kg).

Un gaz rare

S’il peut d’ailleurs sembler léger pour un droitier, ce joueur JIFF compense par sa technicité en mêlée, son explosivité et sa puissance dans le jeu. Joueur fiable et travailleur, très apprécié des staffs, il possède surtout un dynamisme rare pour son poste, faisant de lui un garçon très prometteur sur lequel Toulouse compte d’ailleurs sur les années à venir.

''Il aurait pu s’entraîner avec les Crabos de Toulouse'' : blessé, pourquoi Antoine Dupont est avec le XV de France ?''Il aurait pu s’entraîner avec les Crabos de Toulouse'' : blessé, pourquoi Antoine Dupont est avec le XV de France ?Même s’il passera dès ce samedi soir un vrai test face au Stade Français, co-leader du Top 14 à l’heure d’écrire ces lignes et meilleure mêlée du championnat depuis le début de la saison. Qu’il soit titulaire ou sur le banc.

Avant de retourner tranquillement 400 kilomètres à l’est ce dimanche, se préparer à défier les packs de Colomiers, Aurillac puis Carcassonne…

