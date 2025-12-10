PROD2. Alerte monument en péril : ce bastion du rugby français va-t-il éviter la relégation en Nationale ?

Encore finaliste de ProD2 en 2022, le Stade Montois s’enlise depuis la saison dernière dans les méandres de la 2ème division. Jusqu’à toucher le fond en ce moment et craindre le spectre de la Nationale.

208. Voilà le total de pions encaissés par Mont-de-Marsan sur les quatre dernières rencontres. Malgré une victoire à plus de 70 points face à Nevers il y a quelques semaines, les Landais piétinent depuis le début du mois de novembre.

Pire, ils donnent l’impression d’être totalement désorganisés et désolidarisés. Chose que le groupe nie, en conférence de presse. Mais les fidèles des jaune et noir sont unanimes : ils ne reconnaissent en rien l’équipe qu’ils supportent depuis des générations, pour certains.

Les Montois n’ont aujourd’hui plus rien du fleuron historique du jeu à la française, tant ils apparaissent peu inspirés derrière et faibles devant, cette saison. Actuellement 15ᵉ de ProD2, les coéquipiers du jeune Iban Laclau ne mettent plus un pied devant l’autre, à l’image de leur défaite à domicile vendredi dernier (12 à 36) face à Oyonnax. Qui survenait une semaine après la honteuse humiliation subie dans le derby face à Dax (68 à 14), qui devait presque regretter de n’avoir pas un peu de répondant en face.

Certains parlent même de miracle pour qualifier le fait que le club, déjà défait 4 fois à la piaule, ne soit pas bon dernier de cette ProD2. Une maigre consolation qu’ils ne doivent qu’à la chute de Carcassonne face à Vannes (15 à 52), alors que la défaite de Béziers (qui vit une situation quelque peu similaire à celle du Stade Montois) chez lui, lors de cette J13, permet au sujet de ce papier de ne rester "qu’à" 6 points du premier non-relégable.

Un calendrier épicé

Alors, "Mont-de" peut-il trouver des solutions et sortir la tête de l’eau dans ce championnat plus relevé que jamais ? Le calendrier des prochaines journées n’augure rien de bon pour une formation qui ne compte que 14 petits points à bientôt mi-parcours.

Avant la trêve hivernale, les joueurs de Romain Mareuil et Clément Briscadieu iront à Aurillac - une équipe très difficile à manœuvrer chez elle - avant de recevoir Provence Rugby et son effectif 4 étoiles, qui reste sur 7 victoires sur les 9 dernières sorties. On a connu mieux pour se refaire la cerise…

D’autant qu’à la reprise, les Montois retrouveront ni plus ni moins que les 2 premiers de cette ProD2 avec le déplacement à Vannes puis la venue du VRDR. Histoire de bien débuter l’année…

Départ à prévoir de son meilleur joueur

De quoi passer un mois de décembre agité dans les Landes, alors qu’on apprenait ce mardi que le fer de lance de cette équipe Ioane Iashagashvili s’en irait probablement du côté de la Bretagne la saison prochaine.

A quoi se raccrocher, dès lors ? Au fait que le Stade Montois fut l’une des deux seules équipes à avoir fait tomber l’ogre vannetais cette saison (30 à 28 lors de la J3), peut-être ? C’est une solution. Mais pour y voir un peu plus clair dans le paradoxe du club centenaire, notons aussi qu’il fut le seul à s’incliner à la maison (et lourdement en plus !) face au promu de Carcassonne.

Aux joueurs désormais de prendre leur destin en main afin d’entamer une véritable mission maintien, alors que le spectre de la Nationale se rapproche de week-end et week-end. Le club jaune et noir, bastion historique du rugby français qui n’a plus connu la 3ème division depuis la fin des années 90, mérite bien cela…