Pro D2. Personne n’en parle… mais Valence Romans est 2e après 12 journées (et c’est tout sauf un hasard)

Valence Romans frappe encore : 3e succès de rang, 9e victoire, et une étonnante 2e place. Une ascension discrète… mais redoutablement maîtrisée.

Le VRDR enchaîne une 3e victoire et grimpe encore

Vendredi soir, Valence Romans a dominé Nevers (13-3), au terme d’un match rugueux. Une 3e victoire consécutive, la 9e de la saison, qui propulse les Drômois à la 2e place de Pro D2 après 12 journées. Une place qui pourrait surprendre… mais qui reflète un début d’exercice impressionnant du VRDR.

La dynamique est d’autant plus marquante que les hommes de Fabien Fortassin restent invaincus à la maison avec 6 victoires en 6 matchs, où ils tournent à 37 points inscrits pour seulement 14 encaissés (source All Rugby). Bref, un rouleau compresseur discret… mais diablement efficace.

Un VRDR ultra-efficace : le paradoxe statistique qui intrigue

Ce qui frappe, quand on plonge dans les datas, c’est le paradoxe incarné par cette équipe. Valence Romans est l’une des formations qui tient le moins le ballon en Pro D2 : 45,6 % de possession seulement, et 46,1 % d’occupation (stats LNR), le 15e total du championnat. Et pourtant… le VRDR affiche la 3e meilleure attaque avec 354 points marqués !

Comment ? Grâce à une efficacité chirurgicale : peu de possession, mais chaque munition compte. Au cœur de cette réussite, un homme brille : Lucas Meret, tout simplement meilleur réalisateur de Pro D2 avec 159 points (soit 15,9 par match). Le boss du jeu au pied, mais aussi un métronome qui transforme chaque pénalité en opportunité. Le VRDR ne domine pas par l’occupation ni le volume de jeu, mais par la précision, l’organisation défensive et une capacité rare à faire très mal en très peu de temps.

Fortassin l’avait annoncé : un “virage très important”

Ce succès, Valence Romans l’a aussi construit sur un état d’esprit. Celui insufflé par Fabien Fortassin, qui confiait déjà, après le match contre Aurillac le 7 novembre (via L’Impartial de la Drôme) : “Ce soir on a fait un bon bloc, on peut le transformer en un très bon bloc… C’est un virage très important pour la suite de la saison… Si on est ambitieux, si on a envie de vivre de grandes choses, il faudra répondre présent… L’appétit vient en mangeant… Le club évolue, grandit, franchit palier après palier… On ne s’est jamais affolés… Je pense que beaucoup de clubs aimeraient travailler dans nos conditions.” Une déclaration visionnaire : ce “virage”, le VRDR vient de le négocier à la perfection.

Un basculement dans un nouveau statut

Ce classement change beaucoup de choses pour Valence Romans. Pour l’équipe d’abord : le VRDR doit désormais apprendre à assumer un statut de favori, même à l’extérieur, un rôle complètement nouveau dans l’histoire récente du club. "On va regarder en haut. L’appétit vient en mangeant. Le club évolue, grandit, franchit palier après palier et travaille intelligemment." Pour le championnat ensuite : la Pro D2 se retrouve avec un outsider inattendu, mais cohérent, qui pourrait bousculer la hiérarchie à moyen terme.

Du côté des joueurs, c’est une validation du travail entrepris ces deux dernières saisons, après des exercices terminés 8e puis 11e. Là où d’autres stagnent, le VRDR, lui, progresse bloc après bloc. "Je n’oublierai jamais la saison dernière, la difficulté dans laquelle on était et la confiance que j’ai pu avoir de ma direction. On ne s’est jamais affolés. J’ai toujours pensé qu’il n’y avait pas spécialement de hasard dans le sport de haut niveau et qu’on récolte ce que l’on mérite. Je pense que beaucoup de clubs aimeraient travailler dans nos conditions."

Sans bruit, sans déclarations tonitruantes, Valence Romans avance. Et si tout le monde ne l’a pas encore remarqué… le classement, lui, ne ment pas : le VRDR est bien le dauphin de Pro D2. Un club qui grandit, un groupe qui mûrit, et une saison qui pourrait bien réserver quelques surprises.