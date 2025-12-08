Autrefois dans les radars du XV de France, pourquoi ce numéro 9 de ProD2 décide-t-il de stopper sa carrière à 30 ans

Alors qu'il a disputé six rencontres de Pro D2 cette saison, cet ancien demi de mêlée de l'USAP et Colomiers pourrait raccrocher les crampons.

Alors que le club d'Aix-en-Provence pointe à la quatrième place de Pro D2, le départ de l'une de ses recrues estivales semble se profiler dans les jours à venir. Arthur Coville a annoncé il y a quelques jours aux dirigeants son départ vers Vannes la saison prochaine, laissant les clés du camion à Sadek Deghmache.

Arrivé en provenance de Colomiers, celui que l'on a découvert parmi l'élite avec Perpignan n'est plus très sûr de vouloir continuer sa carrière, comme le rapportent nos confrères du Midi Olympique.

Sadek Degmache vers un arrêt de carrière imminent, Aix s'active

Alors qu'il était considéré comme l'un des hommes forts du collectif provençal, Sadek Deghmache va très probablement arrêter sa carrière en cours de saison. Aucun élément officiel n'a été avancé, mais il semblerait que le joueur de 30 ans évoque des raisons personnelles, sans forcément détailler sa décision.

Titularisé à trois reprises cette année, il occupait le poste de demi de mêlée aux côtés d'Arthur Coville et Joris Cazenave. Une triplette d'expérience qui aurait dû faire le bonheur des Sudistes jusqu'à la fin de la saison.

Ses qualités de vitesse et sa justesse ont su convaincre les décideurs aixois de le recruter. Lorsqu'il évoluait du côté de l'USAP, Sadek Deghmache possédait l'un des meilleurs chronos sur le 100 mètres, devant certains trois-quarts.

Pendant la saison 2022-2023, il a été l'un des rares joueurs de Perpignan à performer, prenant part à 22 rencontres pour quatre essais. Titulaire lors du match d'accès face à Grenoble, il permet à son équipe de basculer en tête à l'heure de jeu.

Sadek Degmache sous l'œil attentif du XV de France

Comme évoqué, l'exercice 2022-2023 fut des plus fructueux pour Sadek Deghmache. C'est même la saison où il a été le plus performant, attirant l'œil aiguisé d'un certain Fabien Galthié. En stage à Marcoussis pour la traditionnelle tournée d'été, il n'a pourtant pas eu l'occasion de porter le maillot du XV de France.

Plus tôt dans sa carrière, le jeune formé au Céret Sportif s'est vu sélectionné à cinq reprises avec l'équipe de France à 7, inscrivant un essai. Une consécration pour celui qui remportera le titre de champion de France Espoirs avec Perpignan lors de la saison 2017-2018 et qui vivra deux titres de champion de Pro D2 avec la première équipe lors des saisons 2017-2018 et 2020-2021.

Les options sont nombreuses pour Aix

Alors que cette annonce tombe à la mi-saison, les décideurs du club ne doivent pas traîner pour remplacer le demi de mêlée. Son départ imminent pourrait même entraîner l’arrivée d’un joker en cours de saison.

Pour l’heure, aucune annonce n’a été faite en ce sens. Mais au regard du quota JIFF du club, les dirigeants pourraient se tourner vers un joueur étranger pour remplir l’effectif.

Dans le même temps, chez les jeunes, Tom Noble (18 ans) a inauguré sa première feuille de match cette saison face à Oyonnax, sans pour autant entrer en jeu. De l’autre côté, Martino Pucciariello (20 ans), annoncé comme possible demi de mêlée, pourrait lui aussi dépanner à ce poste.

Ce dernier a disputé 8 rencontres avec les U20 italiens lors de la saison 2023-2024, le plus souvent titulaire… mais à l’ouverture.