PRO D2. Ce match d'accession soulève les passions mais divise les instances : qui aura le dernier mot ?

Derrière la rivalité LNR-FFR, un match d'accession soulève des passions. Suspendu entre tradition et changement, le rugby français vacille. Mais vers où?

Lors du comité directeur de la Ligue nationale de rugby qui s’est tenu le mercredi 19 novembre à Paris, des tensions seraient apparues entre la LNR et la Fédération française de rugby, selon La Dépêche. Le point de friction : le sort du match d’accession entre le 15ᵉ de Pro D2 et le perdant de la finale de Nationale. Programmé cette saison les 30 ou 31 mai 2026, soit deux semaines après la 30ᵉ journée de Pro D2 et une semaine après la finale de Nationale. RUGBY. Comme Marta et Delpy, qui sont les 25 autres joueurs qui ont pu faire le tremplin Nationale/ProD2/Top14 ?Le président de la FFR, Florian Grill, aurait exprimé son souhait de faire disparaître ce match dès la saison 2026-2027, en revenant à l’ancienne formule qui consistait en deux promus remplaçant les 15ᵉ et 16ᵉ de Pro D2 sans passer par une “access match”. Du côté de la LNR, plusieurs élus contestent cette idée, arguant de l’intérêt sportif et médiatique de cette confrontation, tandis que le diffuseur Canal + aurait également manifesté son désaccord.

“L’enjeu de ce match d’accession mérite qu’on s’y attarde un instant : le concept d’‘access match’ permet au 15ᵉ de Pro D2 de conserver un espoir de maintien.”

Le suspense sportif : un atout ou un fardeau ?

Cette formule joue sur la corde du suspense sportif : deux semaines après la fin de la phase régulière, un club pro peut encore voir sa saison basculer. En quoi cette option est-elle si importante ? C’est une belle vitrine médiatique : le club amateur entre dans l’arène professionnelle, avec enjeu, pression, public potentiellement plus large. Le fait que Canal + s’en mêle en dit long.

Tactiquement et sportivement, ce type de match permet de mesurer à quel point le 15ᵉ de Pro D2 a encore les dents longues, là où le finaliste de Nationale peut être fatigué après sa finale la semaine précédente.

Le spectacle unique du “match du destin”

Ça génère un spectacle unique. Ainsi, la tentative de suppression par la FFR va à contre-courant des logiques de “dernière chance” qui excitent le spectateur, et remet en cause un levier de suspense.

“Le problème : la FFR considère peut-être que ce match est un caprice calendaire, une ‘usure’ pour les clubs.”

Sur le plan de la sélection des clubs, si la suppression est actée pour la saison 2026-2027, on reviendra à un schéma “2 promus / 2 relégués” en Pro D2. Cela signifie moins de marge de manœuvre pour les clubs de Nationale : le perdant de la finale ne bénéficiera plus d’une ultime chance, ce qui pourrait rendre les poules de cet échelon encore plus disputées et peut-être plus fermées. VIDEO. Le sacré coup de pantoufle de l'arrière de Chambéry pour un 50/22 d'anthologie en NationalePour le club qui finirait 15ᵉ de Pro D2, cela retire un espoir supplémentaire de maintien — en clair, la lutte pour ne pas finir 15ᵉ deviendra encore plus drastique. Du côté de l’organisation, cela pourrait simplifier le calendrier : plus besoin de prévoir ce “match bonus” final deux semaines après la dernière journée.

Une rationalisation aux dépens du spectacle ?

Mais cela peut aussi supprimer un rendez-vous fort pour les diffuseurs, les sponsors et l’audience. Pour les championnats, le suspense pourrait s’en ressentir : moins de matchs dramatiques pourrait signifier une perte de tension pour le public. Si pour la FFR, c’est un geste qui vise à “rationaliser” le système, pour la LNR et les clubs pros, c’est un recul sur un élément de marketing et spectaculaire.

“Le coup de semonce a été lancé : entre FFR et LNR, l’avenir de cet ‘access match’ est désormais sur la table.”

Pour les supporters, reste à surveiller si la tension se traduira en véritable suppression ou simple ajustement.