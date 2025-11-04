La tournée de novembre va-t-elle avoir raison de l’affiche de la semaine en ProD2 ?

La communauté portugaise est grande en banlieue toulousaine et c’est ainsi que 4 joueurs majeurs seront absents pour le choc de la semaine en ProD2.

C’est une affiche très proche d’un niveau Top 14. Celle entre Colomiers, solide 2ème de ProD2 que rien - à part Vannes - ne semble pouvoir arrêter en cette première partie de saison, et Provence Rugby, qui a retrouvé le Top 6 dernièrement à la faveur d’une dynamique positive.

Depuis leur victoire à Grenoble avant la trêve, les Aixois semblent avoir retrouvé ce qui faisait leur force la saison passée, avec un pack solide et une ligne de 3/4 qui regorge de qualités.

VIDEO. Traditions, authenticité… admirez le nouveau maillot original de Provence Rugby

Disons aussi que l’arrivée du demi d’ouverture Fidjien Caleb Muntz à la baguette donne également plus de relief à cette équipe qui peinait à faire fructifier son talent lors du premier bloc de ProD2.

Vrais/faux doublons

Pourtant, il se pourrait bien que cette affiche ne soit pas aussi excitante qu’elle n’y parait, entre le 2ème et le 5ème, ce vendredi soir à Bendichou. La raison ? La tournée d’automne pardi !

Car avec ce championnat de 2ème division qui ne cesse de progresser et d’attirer des joueurs internationaux, la tournée de novembre a aussi des conséquences sur la ProD2. Avec des sortes de vrais/faux doublons, comme en connaît le Top 14.

PRO D2. Provence Rugby et son ''gang des bikers'' enfumeront-t-il Grenoble pour prendre leur revanche sur 2024 ?

C’est ainsi que ce même Muntz, côté provençal, sera avec les Fidji ce samedi pour défier l’Angleterre à Twickenham. Et encore, les visiteurs peuvent être heureux de ne pas avoir à se passer de l’excellent Setariki Bituniyata (5 essais cette saison), qui sans l’abondance de biens unique qui existe dans le triangle arrière fidjien, n’aurait pas été du déplacement en Haute-Garonne ce vendredi.

3 Portugais, 1 Italien, 1 Espagnol

Et que doivent dire les Columérins, eux privés de 5 joueurs pour cause de sélection, dont 4 majeurs ? En effet, la communauté portugaise est grande en banlieue toulousaine et c’est ainsi que la bombe de la ligne arrière Rodrigo Marta, mais aussi son compère Vincent Pinto et l’athlète Nicolas Martins (1m96 pour 110kg) en 3ème ligne, seront absents pour le choc de la semaine en ProD2.

9ème avant, 175kg au couché, 5 essais : qui est ce demi de mêlée qui survole la ProD2 ?

Eux qui défieront l’Uruguay de Santi Arata, samedi, au Stade National. Quand le remuant talonneur Pablo Dimcheff accueillera l’Australie avec l’équipe d’Italie.

Pas l’idéal pour l’US Colomiers au moment de recevoir une équipe qui a corrigé Brive la semaine passée (25 à 3). Mais c’est aussi ça, les saisons de ProD2…