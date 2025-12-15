PRO D2. ''Objectif Top 14'' : le VRDR frappe fort avec ce numéro 8 aux 5 sélections avec le XV de France

118kg, 5 sélections avec le XV de France : le VRDR frappe fort avec ce numéro 8 de Top 14.

On vous le disait la semaine passée, le VRDR va bien. Actuel 2ème de ProD2 juste avant la trêve hivernale (pour ne pas dire des fêtes de fin d'année, le club drômois ne nous fait pas mentir puisqu'il s'est encore imposé ce week-end, dans le derby face à Grenoble (33 à 15).

En bonne forme, bien gérée et gravitant dans un environnement sain, l'entité a le vent en poupe, forcément. Et après avoir attiré l'ancien lyonnais et international d'un soir (1 cape) Xavier Mignot pour la suite de la saison, les dirigeants de Valence-Romans seraient sur le point de finaliser la signature d'un autre international français.

Tauleigne vers un retour chez lui

Selon ICI Drôme Ardèche, Marco Tauleigne (1,91 m pour 118 kg ) devrait revenir proche de ses racines la saison prochaine, lui, le garçon du coin. Formé au Teil avant de partir au centre de formation de Bourgoin puis de faire la carrière professionnelle qu'on lui connaît entre Bordeaux et Montpellier, il pourrait apporter beaucoup d'expérience et de puissance au groupe de Fabien Fortassin.

Voilà qui pourrait être un beau (dernier ?) challenge pour le numéro 8 de 32 ans, qui se rapprochera donc des siens et notamment de son frère Thibault, ancien 2ème ligne d'Oyonnax aujourd'hui revenu dans le sud du département, du côté de Tricastin (Nationale 2).

Objectif Top 14

Une première recrue de choix pour le VRDR, qui voudra continuer de grandir et s'affirmer comme une place forte de la ProD2 dans les saisons à venir afin d'atteindre son objectif, à terme. Celui du Top 14 d'ici 2029.

À l'instar de la transformation de son stade Pompidou, l'arrivée d'un joueur comme Tauleigne enverrait un signal fort en ce sens. Barré par Billy Vunipola à Montpellier aujourd'hui, le numéro 8 fut l'une des surprises de l'ère Guy Novès en étant appelé avec les Bleus en 2017, avant de récidiver durant le Tournoi 2018 sous Jacques Brunel.

Sans jamais devenir Grégory Alldritt non plus, Tauleigne s'est donc affirmé comme un bon joueur de Top 14, champion de France en 2022 avec le MHR. Largement suffisant pour devenir l'un des fers de lance du surprenant 2ème de cette ProD2, la saison prochaine...