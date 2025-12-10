''Foule en feu'', ''nouvel Aurillac'' odeur de sainteté dans le Cantal, le Stade Aurillacois en plein bourre

Aux portes du Top 6, Aurillac poursuit son ascension. Après un dernier exercice complexe, les voici en train de déjouer les pronostics.

Il fait bon vivre par les temps qui courent à Aurillac, l'équipe locale se distingue par des performances plus que positives. Les joueurs de Roméo Gontineac se sont même imposés dans le chaud derby face à Brive sur leur pelouse sur le score de 24 à 13.

Sur une série de deux victoires consécutives, les Cantaliens vont recevoir, vendredi, Mont-de-Marsan, avant-dernier de Pro D2. L'occasion d'enclencher une série intéressante, et surtout de satisfaire le bouillant public.

En tout cas, c'est ce que l'ensemble des éléments de l'effectif semble évoquer en conférence de presse ce mercredi, à deux jours d'un match crucial pour leur avenir.

Qu'elle fait du bien cette victoire face au voisin briviste pour les Aurillacois ! Sur les trois dernières confrontations entre ces deux équipes, Aurillac n'avait plus gagné. La malédiction, désormais entérinée, permet aux coéquipiers de Jake Strachan d'entrevoir des jours plus clairs.

Et pour cause, avec ce succès, ils doublent le CAB au classement de Pro D2, se plaçant en parfaite embuscade aux portes du Top 6. Classés 8ᵉ à un point de la sixième place, ils sont en parfaite position pour intégrer le wagon de la montée dès la 14ᵉ journée du championnat.

Vendredi, ils recevront Mont-de-Marsan, avant-dernier du championnat, les donnant évidemment favoris. De quoi remotiver les ardeurs du public aurillacois, trop souvent châtié les années passées.

Face à Brive, ces derniers ont d'ailleurs trouvé la clé pour motiver les joueurs. Arrivé il y a deux saisons dans le Cantal, l'Australien Jake Strachan était impressionné par cet engouement autour du derby.

"C’était un nouvel Aurillac : la foule était en feu et l’atmosphère incroyable. Nous sommes contents d’avoir remporté ce match pour la ville et les supporters ; c’était la moindre des choses face à un tel soutien. [...] Nous avons été très solides défensivement. Nous travaillons dur ensemble et nous avons la chance de compter sur des leaders défensifs qui nous apportent énormément grâce à leur communication. Cela nous permet de progresser collectivement, semaine après semaine".

"En Australie il y a évidemment des rivalités entre clubs, surtout lorsqu’ils sont proches géographiquement, mais rien d’aussi intense qu’en France. Ici, cela fait plusieurs mois qu’on nous parle de ce match, et encore plus ces dernières semaines. On sentait la tension monter, c’était fou", conclut l'arrière face à la presse.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stade Aurillacois (@sarugbyofficiel)

Roméo Gontineac "Nous voulons passer les fêtes au chaud"

Malgré cette belle victoire, l'entraîneur de cette jeune formation ne désemplit pas. L'objectif est clair pour Aurillac, il faut à tout prix terminer ce bloc sereinement. Si leurs vieux démons semblent enfin loin, il serait très certainement prétentieux d'évoquer le souhait de figurer pour la montée en Top 14.

Alors, l'entraîneur de cette formation reste évasif, car pour l'heure, il est difficile de vraiment savoir dans quelle strate du classement va figurer Aurillac à la fin de la saison. Mais cet ancien international roumain aux 76 sélections se satisfait volontiers de cette 8ᵉ place.

Il n'oublie cependant pas que le prochain match sera charnière pour aborder la deuxième partie de saison, car les difficultés vont s'amplifier à cette période.

"Nous voulons passer les fêtes au chaud et aborder la deuxième partie de saison de manière positive. Les difficultés vont se multiplier : sélections des internationaux, froid, gel… Nous voulons assurer le plus rapidement possible".

"Je préfère voir ce match comme une opportunité plutôt que comme un match piège. Nous devons respecter cette équipe, et nous le répétons depuis vendredi soir : ils nous attendent. Même si nous recevons une équipe en difficulté, nous allons la respecter et nous concentrer sur nous-mêmes, sur notre jeu".

"La semaine s’est déroulée comme d’habitude, en travaillant nos lancements, notre conquête et en mettant l’accent sur le respect : respect de l’adversaire et de nous-mêmes.

La peur va sûrement les animer, et dans ce genre de situation, il y a souvent un supplément d’âme. Nous savons de quoi il s’agit, on a souvent été dans cette position l’an passé", conclut-il.

''Légendaire avant même qu’il soit joué'', l’access-match épique entre Biarritz et Bayonne raconté par François Vergnaud Aurillac deux phases finales depuis son retour en Pro D2

Voilà maintenant 18 ans que le Stade Aurillacois est de retour au deuxième échelon français. Une éternité qu'ils n'ont pas non plus participé à la phase finale pour la montée en Top 14. Depuis sa remontée, Aurillac n'a participé que deux fois aux play-offs.

La première fois, l'entraîneur actuel de cette formation, Roméo Gontineac, venait de prendre sa retraite de joueur, laissant les clefs du camion à la légende du club et meilleur buteur de l'histoire d'Aurillac, Maxime Petitjean.

Ils échouent d'abord en demi-finale lors de la saison 2012-2013, avant de parvenir à la finale de Pro D2 2015-2016. Battus sèchement par Bayonne, ils n'ont depuis plus jamais renoué avec les joies de la phase finale de Pro D2.

Pire encore, depuis cette finale perdue, les Cantaliens ne figurent que dans la seconde partie du tableau de Pro D2, terminant au mieux à la huitième place du classement de Pro D2.

Alors, en regard du passé récent du club, une qualification à la phase finale pourrait permettre de valider tout un projet constitué autour de la formation locale. Aurillac possède l'un des effectifs les plus jeunes de la deuxième division, avec 24 ans de moyenne d'âge.

De plus, près de 14 joueurs de l'équipe professionnelle sont formés au club, sans compter ceux qui ont débuté par l'équipe Espoirs. Cette même équipe Espoirs, championne de France en 2022 (le hasard sans doute)...

PROD2. ''Le stade, c’est vraiment la sinistrose totale'' : allumé par certains supporters, Aurillac leur répond