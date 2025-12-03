INSOLITE. Coupe d’Europe : Vice-champion l’an passé, ce club français ne sera pas diffusé à la télé ce week-end
Le LOU reçoit les Newcastle Red Bull de Tom Christie.
Red Bull ou pas, m’en bas les c… auraient dit les diffuseurs. Résultat, il ne devrait y avoir beaucoup plus de monde devant sa télé qu’au stade pour voir Lyon.

Il a beau avoir joué la compétition à fond l’an dernier et s’être hissé jusqu'en finale (malgré une lourde défaite face à Bath), le LOU Rugby n’aura pas de passe-droit cette saison, en Challenge Cup.

Une compétition aux audiences aussi élevées que celles des canaux 18 et 19 de la TNT (oui, ces chaînes existent) durant la phase de poule, à tel point que certains matchs ne sont même plus diffusés à la télé sur des chaînes classiques.

Ce qui sera notamment le cas de la rencontre entre Lyon et Newcastle, qui, malgré l’arrivée de RedBull et de quelques anciennes stars de ce jeu, n’a pas convaincu les diffuseurs que sont BeinSport et France 2.

Ces derniers n’ont en effet pour obligation que de retransmettre un seul match par journée sur la Challenge Cup, rappelle Le Progrès.

Quand l'EPCR croit diffuser un combat pour le titre de l’UFC

Ainsi, la rencontre entre les coéquipiers de Baptiste Couilloud et ceux de Tom Christie ne sera visible que sur EPCR TV, la plateforme de l’instance européenne de rugby.

Et autant vous dire que vu le prix des abonnements (49,99 € pour l’annuel, 14,99 € pour le pass week-end et 7,99 € pour le match à l’unité), il ne devrait y avoir beaucoup plus de monde devant sa télé qu’au stade…

Les pay per view, ça marche mieux pour l’UFC que pour la Challenge Cup…

Si cela devrait être la seule fois de la compétition, puisque les autres matchs de poule (Dragons de Newport, Lions et Benetton Trévise) seront diffusés, voila qui donnera tout de même un sacre aspect champêtre à cette rencontre.

Qui rappellera peut-être quelques souvenirs au pilier Jérôme Rey, autrefois joueur de Fédérale 1…

Je me demande pourquoi choisir de retransmettre Perpignan vs Dragons (aucune des deux équipes n'ayant gagné le moindre match cette saison) et pas ce Lyon vs Newcastle. Au moins on peut espérer que le LOU joue la compétition à fond, alors qu'avec Perpignan on sait d'avance que ça ne représente aucun intérêt pour eux.

