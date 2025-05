23 Lyonnais, un objectif : ramener le titre en Challenge Cup, la composition avec Couiloud et Niniashvili

Le LOU vise un deuxième sacre européen et dévoile une compo musclée pour défier Bath ce vendredi à Cardiff. Couilloud, Niniashvili, Chat… les cadres sont là pour aller chercher la Challenge Cup !

Ce vendredi 23 mai, le LOU Rugby retrouve la lumière des projecteurs européens. Direction Cardiff et le mythique Principality Stadium pour y défier Bath en finale de Challenge Cup. Deux ans après avoir soulevé le trophée à Marseille, Lyon rêve d’un nouveau sacre européen, et ça commence avec une compo taillée pour l’exploit. Bath – Lyon : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la finale de la Challenge Cup ?

Couilloud – Berdeu à la baguette, Niniashvili à l’arrière

Karim Ghezal et son staff ont sorti l’artillerie lourde. Derrière, on retrouve Davit Niniashvili en 15, un facteur X capable de renverser n’importe quelle défense.

Le triangle est complété par Rattez et Dumortier, pendant que la paire Millet – Maraku tiendra le centre du terrain. À la charnière, Berdeu – Couilloud, c’est du classique, mais toujours aussi redoutable.

Devant, Camille Chat est aligné d’entrée, encadré par Rey et Ainsley en première ligne. Guillard et William forment la cage, pendant que Cretin, Saginadze et Botha composent une troisième ligne très complémentaire.

Sur le banc, de la puissance, de l’expérience et de quoi dynamiser le dernier quart d’heure : Marchand, Lambey, Page-Relo…

Un enjeu énorme pour Lyon (et la saison prochaine)

En face, Bath arrive lancé après trois victoires convaincantes et vise un triplé Challenge-Cup – Premiership – retour en Champions Cup. Mais le LOU n’est pas là pour faire de la figuration : "L’EPCR Challenge Cup peut sauver notre saison", a reconnu Léo Berdeu dans un entretien. Et on sent un groupe soudé, prêt à se battre.

Le vainqueur repartira avec le trophée, mais aussi un précieux billet pour la Champions Cup 2025/2026. De quoi pimenter encore plus cette finale qui s’annonce accrochée, spectaculaire, et surtout très, très engagée. Coup d’envoi vendredi à 21h, place au spectacle.