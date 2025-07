COUPE D'EUROPE. Chocs XXL pour l'UBB et Toulon à domicile, La Rochelle fait la tête : les calendriers de la Champions Cup et Challenge Cup 2025-2026

Coup d’envoi le 5 décembre à Bayonne : découvrez les calendriers des matchs de poule des clubs français de la Champions Cup et de la Challenge Cup 2025-2026.

La saison prochaine approche à grands pas et les calendriers de la Champions Cup et de la Challenge Cup viennent d'être dévoilés. Le coup d'envoi de la grande Coupe d'Europe sera d'ailleurs donné le vendredi 5 décembre à Jean-Dauger.

Toulouse chez les Saracens, le Munster à Mayol

Présents dans la Poule 1, Clermont et Toulouse vont défier les Sharks de Durban et ceux de Sale, les Glasgow Warrios ainsi que les Saracens. Le champion de France en titre se rendra d'ailleurs en Angleterre, sur le terrain d'une ancienne gloire européenne, qui retrouvera Owen Farrell à partir de la saison prochaine. Clermont fera le voyage en Afrique du Sud.

La poule 2 est, quant à elle, composée de Toulon, Castres, Édimbourg, Bath, le Munster et Gloucester. Castres recevra le vainqueur de la dernière Challenge Cup à Pierre-Fabre tandis que Toulon accueillera le Munster.

Calendrier poule 1 Stade Toulousain Toulouse - Durban Sharks : dimanche 7 décembre

- Durban Sharks : dimanche 7 décembre Glasgow - Toulouse : samedi 13 décembre

: samedi 13 décembre Saracens - Toulouse : dimanche 11 janvier

: dimanche 11 janvier Toulouse - Sale Sharks : samedi 17 janvier ASM Clermont Auvergne Saracens - Clermont : samedi 6 décembre

: samedi 6 décembre Clermont - Sale Sharks : samedi 13 décembre

- Sale Sharks : samedi 13 décembre Clermont - Glasgow : samedi 10 janvier

- Glasgow : samedi 10 janvier Durban Sharks - Clermont : samedi 17 janvier

Calendrier poule 2 RC Toulon Édimbourg - Toulon : dimanche 7 décembre

: dimanche 7 décembre Toulon - Bath : dimanche 14 décembre

- Bath : dimanche 14 décembre Toulon - Munster : dimanche 11 janvier

- Munster : dimanche 11 janvier Gloucester - Toulon : samedi 17 janvier Castres Olympique Gloucester - Castres : dimanche 7 décembre

: dimanche 7 décembre Castres - Édimbourg : dimanche 14 décembre

- Castres - Bath : vendredi 9 janvier

Munster - Castres : samedi 17 décembre

Northampton à Bordeaux , La Rochelle au Leinster et en Afrique du Sud

Dans la poule 3 de cette Champions Cup, La Rochelle et Bayonne affronteront Leicester, les Stormers, le Leinster et les Harlequins. L'Aviron Bayonnais aura l'honneur de donner le coup d'envoi de la compétition, tandis que La Rochelle aura deux déplacements difficiles : un en Afrique du Sud, l'autre au Leinster. Les Maritimes ont de quoi être déçu, alors qu'ils devront effectuer un énième déplacement chez les Spingboks

Enfin, la dernière poule de cette compétition est composée de l'UBB et de Pau. Ils seront opposés à Northamption, Bristol, les Scarlets et les Bulls. Bordeaux recevra son grand ami anglais et ira en Afrique du Sud, tandis que Pau se déplacera à Bristol et au Scarlets pour son retour dans la compétition après 25 ans.

Calendrier poule 3 Stade Rochelais La Rochelle - Leicester : samedi 6 décembre

- Leicester : samedi 6 décembre Stormers - La Rochelle : samedi 13 décembre

: samedi 13 décembre Leinster - La Rochelle : samedi 10 janvier

: samedi 10 janvier La Rochelle - Harlequins : dimanche 18 janvier Aviron Bayonnais Bayonne - Stormers : vendredi 5 décembre

- Stormers : vendredi 5 décembre Harlequins - Bayonne : dimanche 14 décembre

: dimanche 14 décembre Leicester - Bayonne : samedi 10 janvier

: samedi 10 janvier Bayonne - Leinster : samedi 17 janvier

Calendrier poule 4 Union Bordeaux-Bègles Bulls - Bordeaux : samedi 6 décembre

: samedi 6 décembre Bordeaux - Scarlets : samedi 13 décembre

- Scarlets : samedi 13 décembre Bordeaux - Northampton : dimanche 11 janvier

- Northampton : dimanche 11 janvier Bristol - Bordeaux : dimanche 18 janvier Section Paloise Pau - Northampton : dimanche 7 décembre

- Northampton : dimanche 7 décembre Bristol - Pau : dimanche 14 décembre

: dimanche 14 décembre Scarlets - Pau : samedi 10 janvier

: samedi 10 janvier Pau - Bulls : vendredi 16 janvier

Les Osprey à Sapiac, Trévise à Lyon : calendrier de la Challenge Cup

Et comme la Champions Cup ne se déroule pas seule, sa petite sœur, la Challenge Cup, vient également de dévoiler son calendrier. Montauban recevra à Sapiac les Osprey et les Black Lion de Géorgie. La bande à Tommaso Mennoncello ira à Lyon, tandis que le Racing et le Stade Français recevront tous les deux les Chiefs d'Exeter.

Calendrier poule A Montpellier Hérault Rugby Black Lion - Montpellier : samedi 6 décembre

: samedi 6 décembre Montpellier - Zebre : vendredi 12 décembre

- Zebre : vendredi 12 décembre Montpellier - Connacht : dimanche 11 janvier

- Connacht : dimanche 11 janvier Ospreys - Montpellier : samedi 17 janvier 2026 Union Sportive Montalbanaise Zebre - Montauban : samedi 6 décembre

: samedi 6 décembre Montauban - Ospreys : samedi 13 décembre

- Ospreys : samedi 13 décembre Montauban - Black Lion : samedi 10 janvier

- Black Lion : samedi 10 janvier Connacht - Montauban : samedi 17 janvier

Calendrier poule B Lyon Olympique Universitaire Lyon - Newcastle : samedi 6 décembre

- Newcastle : samedi 6 décembre Dragons - Lyon : dimanche 14 décembre

: dimanche 14 décembre Lions - Lyon : samedi 10 janvier

- : samedi 10 janvier Lyon - Benetton : dimanche 18 janvier USA Perpignan Perpignan - Dragons : dimanche 7 décembre

- Dragons : dimanche 7 décembre Benetton - Perpignan : samedi 13 décembre

: samedi 13 décembre Newcastle - Perpignan : samedi 10 janvier

: samedi 10 janvier Perpignan - Lions : samedi 17 janvier