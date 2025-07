UBB face à Northampton en décembre, du lourd pour Toulon : les poules de la Champions Cup 2025-2026

L'UBB face à Northampton, Pau en tant que petit poucet face aux gros poissons : voici les poules de la Champions Cup édition 2025-2026.

Ils s'étaient quittés en brouille, ils pourront se retrouver pour se dire des mots doux dès la saison prochaine : l'UBB et Northampton sont dans la même poule pour la Champions Cup 2025-2026.

Le tirage au sort vient d'avoir lieu. Si les dates des rencontres ne sont pas encore déterminées, on connaît déjà les affiches auxquelles on aura le droit. Et entre le remake de la dernière finale (Bordeaux vs Northampton) ou la poule relevée de Toulon : il y aura de belles affiches. TRANSFERT. 105kg, Argentin, 23 ans : Montpellier aurait-t-il trouvé son Santiago Chocobares à lui ?

Pour rappel, la Champions Cup comporte trois poules de 6 équipes. Chaque équipe joue 4 rencontres, 2 à domicile et 2 à l'extérieur. Une équipe joue donc contre tous les clubs de sa poule, hormis ceux de son pays ou de son championnat.

Le RCT dans une poule relevée

Premier appelé dans le tirage, le Stade Toulousain a donc été placé dans la poule n°1. Le club affrontera les Sharks de Durban, les Saracens, Glasgow et les Sharks de Sale. Dans la même poule, on retrouve l'ASM, mais les deux clubs français ne s'affronteront pas.

Au sein de la poule n°2 a d'abord été tiré le récent vainqueur de la Challenge Cup et champion d'Angleterre : Bath, emmené par Finn Russel. On y retrouve le RCT, le Castres Olympique, Édimbourg, le Munster et Gloucester. Des belles affiches en perspective pour des Toulonnais ambitieux. Le Top 14 est le meilleur championnat du monde (et les chiffres le prouvent)

Le remake de la finale en date (poule 4)

Dans la poule 3, les grands amis de La Rochelle et du Leinster se retrouveront. Ils sont accompagnés des Leicester Tigers, des Harlquins, des Stormers et de l'Aviron Bayonnais. Et enfin, la rencontre la plus alléchante se trouve certainement dans cette poule 4.

On sait comment la dernière finale s'était terminée, par des tensions, notamment entre des Bordelais et Henry Pollock. Les deux camps auront donc à cœur de gagner contre l'autre. Dans cette poule, on retrouve aussi les Scarlets, les Bristol Bears, les Bulls et la Section Paloise, qui retrouve la compétition pour la première fois depuis 25 ans (saison 2000-2001).

🚨 Your 2025/26 #InvestecChampionsCup Pools 🚨



Some big clashes to come in the opening rounds of the competition 💪



Which game are you looking forward to? 🤔 pic.twitter.com/ObBg3hGs4v — Investec Champions Cup (@ChampionsCup) July 1, 2025

Racing face à Exeter, l'Europe à Sapiac : les poules de la Challenge Cup