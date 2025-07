Le Top 14 est le meilleur championnat du monde (et les chiffres le prouvent)

La finale du Top 14 2025 a été la plus suivie depuis celle de 2014 entre Toulon et Castres. Les audiences françaises écrasent tous les autres championnats.

Le Top 14 s'impose petit à petit comme le meilleur championnat du monde. Nul doute : il l'est ! Par les joueurs qui y passent, la difficulté d'y performer et la qualité de jeu.

Mais encore plus, le public suit le Top 14 davantage que n'importe quel autre championnat. La finale du Top 14 a réuni, en France et en cumulant France TV et Canal+, plus de 5,2 millions de téléspectateurs.

5 fois plus que les autres championnats

C'est le plus haut total pour la finale du Top 14 depuis celle de 2014, opposant le RC Toulon au Castres Olympiques, avec 5,6 millions de téléspectateurs en additionant la chaîne cryptée à celle du service public.

À titre de comparaison, la finale du Top 14 en France est 5 fois plus suivie que les finales des autres championnats dans leurs pays respectifs. La finale de Premiership a, par exemple, réuni 973 000 téléspectateurs sur TNT Sports et ITV 1 cumulés, les deux chaînes diffusant la finale au Royaume-Uni.

Celle de l'URC, championnat réunissant des équipes irlandaises, écossaises, galloises, italiennes et sud-africaines, a été suivie par 872 000 téléspectateurs en moyenne.

La France surdomine

L'autre grand championnat mondial est le Super Rugby. Et là encore, les audiences du Top 14 sont largement supérieures. La finale de la compétition qui réunit des provinces néo-zélandaise, australiennes et une fidjienne a été regardé par 726 000 personnes en moyenne sur Sky Sport 1 et Sky Open cumulé.

Si l'on ajoute les téléspectateurs sur les plateformes digitales et ceux qui ont regardé le match commenté en Mãori, il s'agit maintenant de 1,06 million de téléspectateurs.

Le plus impressionnant est qu'en additionnant les chiffres des finales des trois championnats cités, hormis le Top 14, elles ont été suivies par 2,8 millions de personnes. C'est à peine plus que la moitié de la finale de Top 14 2025. Le championnat français domine largement le rugby mondial, aussi bien en termes de jeu qu'en termes de chiffres.