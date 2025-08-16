TRANSFERT. Le meilleur joueur de Premiership va-t-il rejoindre le TOP 14 ?

Gloucester va-t-il réussir à garder son stratège gallois ? Tomos Williams, élu joueur de la saison en Premiership, suscite déjà l’intérêt du Top 14 et de la Premiership.

Il lui reste encore un an à honorer dans son contrat, mais Tomos Williams est déjà au cœur des conversations. Le demi de mêlée gallois, arrivé en 2024 de Cardiff, attaque sa deuxième saison à Gloucester… et certains voisins commencent à frapper à la porte, selon RugbyPass.

Un CV en béton

À 30 ans, Williams n’est pas un perdreau de l’année. Depuis son arrivée chez les Cherry and Whites, il a mis tout le monde d’accord : régularité, vista, efficacité. Son talent lui a même valu d’être élu meilleur joueur de la saison en Premiership.

Et avant sa blessure aux ischios face à la Western Force, il avait décroché une place de choix avec les Lions pour la tournée estivale en Australie, enchaînant notamment une belle prestation contre l’Argentine à Dublin.

Le Top 14 à l’affût

Forcément, avec ce pedigree, ça attire. La presse anglaise évoque déjà un intérêt marqué de plusieurs clubs de Premiership… et du Top 14. De quoi mettre Gloucester sous pression : prolonger Williams et le faire entrer dans le cercle des plus gros salaires du club, ou risquer de le voir filer dès l’été prochain.

Dans les travées de Kingsholm, personne ne veut revivre le scénario du “cadre parti trop tôt”. Williams fait partie des meilleurs demis de mêlée du monde : un 9 capable de dynamiter les défenses, d’imposer le tempo et d’apporter cette touche d’imprévisibilité qui change un match.

Gloucester prêt à sortir le carnet de chèques ?

La balle est désormais dans le camp de Gloucester. Augmenter son contrat pour sécuriser son avenir… ou regarder un concurrent en Top 14 s’offrir un joueur qui, rappelons-le, est dans la force de l'âge et joue sans doute son meilleur rugby.

Où jouera Williams la saison prochaine ? On sait que le Racing 92 a perdu le Tricolore Le Garrec au profit de La Rochelle. On sait aussi que Maxime Lucu aura 33 ans en janvier prochain. Ou bien Gloucester réussira-t-il à verrouiller son stratège gallois ?