Cramont, Willis et Marchand, les chiens de talus du Top 14 made in Toulouse
Guillaume Marchand, Jack Willis et Guillaume Cramont sont parmi les joueurs les plus actifs d’Europe. ©LNR
Nommés parmi les cinq joueurs les plus actifs sur un terrain de rugby, Cramont, Willis et Marchand s’inclinent face à deux ovnis de l’URC.

Voilà une donnée qui en dit long sur l’abattage de ces trois hommes dès lors qu’ils revêtent le costume de joueur de rugby. Respectivement talonneurs et flanker, ces trois lurons font, à chaque match, preuve d’une dépense d’énergie monstrueuse, au service du collectif.

Jack Willis, par exemple, est régulièrement nommé homme du match grâce à son abattage défensif hors norme et sa hargne incessante dans les rucks. Guillaume Cramont et Guillaume Marchand évoluent dans un registre assez similaire, avec toutefois un apport offensif plus marqué.

Joueur du LOU Rugby depuis cinq saisons après avoir émergé à Toulouse, le frère de Julien Marchand s’était déjà distingué très tôt, en étant aligné sur le banc lors de la finale du Top 14 2019 alors qu’il n’avait que 19 ans. Cette statistique signée OptaJonny illustre parfaitement son impact dans les tâches obscures, celles qui ne font pas toujours les gros titres mais qui pèsent lourd dans la balance d’un match.

TRANSFERT. Le LOU dévoile 4 recrues dont Guillaume Marchand et Lima Sopoaga

Ces données, publiées par le compte Twitter Opta Jonny, révèlent le nombre moyen de gestes effectués par les joueurs des cinq plus grandes compétitions européennes pendant 80 minutes.

Ce baromètre comprend les courses ballon en main, les rucks et les plaquages, trois indicateurs clés pour identifier les joueurs du paquet d’avant les plus actifs et les plus investis dans ces tâches.

Dans ce registre, trois pensionnaires du Top 14 se distinguent : les Toulousains Jack Willis et Guillaume Cramont, ainsi que le Lyonnais Guillaume Marchand, ancien pensionnaire de la maison rouge et noire.

Le néo-international français Guillaume Cramont est celui qui gagne le plus de mètres en Top 14, cumulant les trois données citées plus haut avec une moyenne de 58,2 mètres toutes les 80 minutes.

Derrière lui, Guillaume Marchand affiche une moyenne de 57 mètres, juste devant Jack Willis, qui pointe à 56,2 mètres par match.

Cependant, nos trois "Français" sont dépassés par Dan Thomas, le flanker gallois de Cardiff, avec 58,7 mètres, et Matt Fagerson, l’excellent Écossais de Glasgow, qui est pour l’instant le meilleur joueur européen dans ce registre avec 59,3 mètres gagnés.

Fagerson dépassé par Willis lors de Glasgow/Toulouse

L’abattage de ces deux flankers n’est plus à prouver, leurs dernières performances sur la scène européenne ont toujours donné lieu à d’excellents résultats, à un poste où le don de soi et l’engagement sont légion.

Mais il y a quelques semaines, ces deux monstres se sont affrontés. Toulouse s’était alors incliné face à Glasgow dans un match piège, sur le score de 28-21.

Tous deux, respectivement numéros 6 de leur équipe, Matt Fagerson et Jack Willis se sont rendus coup pour coup, que ce soit en défense ou en attaque.

Matt Fagerson s’est distingué, selon les données officielles de l’EPCR, avec 16 mètres ballons en main, 17 plaquages et 2 turnovers gagnés en 71 minutes de jeu.

Un bilan plus que positif, lui qui est tout de même le deuxième plus gros plaqueur de son équipe face à Toulouse, derrière Rory Darge et ses 18 plaquages.

Mais privé de ballon, notamment dans le second acte, les Toulousains ont dû s’investir davantage en défense, et Jack Willis n’a certainement pas ménagé sa peine.

Dans ce domaine, l’Anglais s’est distingué comme étant le meilleur de la rencontre, affichant 25 plaquages en 80 minutes. Il ne s’arrête pas là, puisqu’il a également effectué 30 mètres avec le ballon et gagné 4 turnovers.

Guillaume Marchand, le vrai match-winner du LOU ?

Barré par la lourde concurrence au Stade Toulousain, celle de son frère, mais aussi de Peato Mauvaka notamment, celui dont le parcours ressemble fortement à celui de Guillaume Cramont est aujourd’hui une des figures de proue du pack lyonnais.

Comme évoqué, Guillaume Marchand a connu une éclosion très tôt avec Toulouse, profitant de la blessure de son aîné pour se frayer un chemin dans le groupe vainqueur du Top 14 dès sa première saison dans l’élite, en 2019.

Deux ans plus tard, même scénario : il figure de nouveau dans le groupe pour la finale de Champions Cup face à La Rochelle, officiant durant une vingtaine de minutes à la place de l’inamovible Peato Mauvaka.

Transféré à Lyon, il y trouve une place de titulaire et dispute une grande partie de la finale de Challenge Cup, remportée par son équipe au détriment de Toulon sur le score de 30-12.

Vainqueur de toutes les compétitions possibles sur le sol européen en club, il est désormais dans les petits papiers du XV de France, comme l’a montré sa sélection avec France A l’été dernier.

Pour autant, la concurrence reste féroce. Sans parler de l’armada toulousaine, Guillaume Marchand devra se défaire de son coéquipier en club, Camille Chat, de retour à son meilleur niveau et titulaire au poste cette saison à Lyon.

  • Manu
    25407 points
  • il y a 2 heures

Le titre de l'article est mensonger
Si Cramont et le frère Marchand ont bien été formés à Toulouse, Willis est arrivé à 25 ans dans la ville rose
Il a été formé en Angleterre d'abord à l'ouest de Londres puis dans les Midlands à Coventry chez les WASPS

  • il y a 2 heures

