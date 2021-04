TRANSFERT. Le LOU dévoile 4 recrues dont Guillaume Marchand et Lima Sopoaga.

Le LOU passe à l'offensive en dévoilant le nom de quatre recrues pour la saison prochaine.

Quatre, c'est donc le nombre de recrues dévoilées par le LOU, ce mardi soir. Et toutes sont internationales ! La venue de Romain Taofifenua était attendue. Le 2e ligne du RCT, très en vue durant le Tournoi des 6 Nations, signe pour trois ans. Deux autres Tricolores vont rejoindre la capitale des Gaules. Le Palois Mohamed Boughanmi, qui signe pour une saison. Et l'ancien U20 Guillaume Marchand : le talonneur du Stade Toulousain, champion du monde avec les Bleuets, signe également pour un an.

Âgé de 30 ans, il signe pour deux saisons. Son arrivée avait déjà plus ou moins filtré.

Le LOU a également acté la prolongation de deux jokers médicaux arrivés cette année : Jordan Taufua et Temo Mayanavanua.

