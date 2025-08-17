RUGBY. Voici les 5 joueurs les plus puissants du monde (oui, il y a Tuisova)

Le rugby est un sport de colosse, mais parmi eux, certains joueurs sont plus puissants que d’autres et roulent régulièrement sur leurs adversaires.

Il s’élance vers le défenseur, le percute et l’assoit sans sourciller. Avec cette description, certains grands noms du rugby vous sont venus en tête. Dans l’histoire, de nombreux joueurs se sont démarqués grâce à leur puissance. En cherchant des statistiques pour tenter d’illustrer cette notion, aussi vague que spectaculaire, nous avons fait un tour du côté des statistiques mis en ligne par Opta Analyst sur son site.

Pour les éclaircir, il a été décidé de ne compter que ceux qui ont porté le ballon pour aller à l’impact à minimum 150 reprises sur la saison 2024/2025. Ensuite, il s’agit, parmi ceux remplissant déjà la condition précédente, des colosses qui ont dominé une majorité de leurs duels. Ainsi, cinq rugbymen sont ressortis du lot. Parmi eux, quatre d'entre eux évoluaient en Top 14, sur l'exercice étudié.

5. Elia Canakaivata, le soldat du Pacifique

Ancien militaire, le troisième ligne des Fijian Drua affiche des statistiques impressionnantes à 29 ans. En effet, sur 152 collisions réalisées avec le ballon dans les mains, lors de la dernière saison de Super Rugby Pacific, Elia Canakaivata (1,85 m pour 104 kg) a résisté à son adversaire sur 50.7 % des impacts. Redoutable, l’ancien joueur de la sélection à sept des Fidji avait fait des malheurs sur le circuit mondial. Depuis 2022, il se dédie uniquement au rugby à XV et compte déjà 13 caps depuis sa première apparition en juin 2024.

4. Facundo Isa, le vétéran indéboulonnable

Bientôt âgé de 32 ans, l’Argentin est le plus vieux joueur de ce classement des forces de la nature. Encore magistral avec le RC Toulon cette saison, Facundo Isa (1,88 m pour 114 kg) a porté le ballon vers la ligne adverse à 177 occasions et a dominé pas moins de 53.7 % des collisions. L’international des Pumas (51 caps) est un habitué du Top 14, où il joue sans discontinuer depuis 2017. Applaudi durant des années à Toulon, il joue désormais pour la Section Paloise, qui possède un autre de ses joueurs dans ce classement.

3. Leicester Fainga'anuku, l’inépuisable bulldozer

Parmi les quatre joueurs mis en lumière ici, le Néo-Zélandais de 25 ans est celui qui porté le plus souvent le ballon pour aller se confronter à la défense adverse. Avec le RC Toulon, Leicester Fainga’anuku (1,89 m pour 109 kg) a attaqué la ligne à 210 reprises et a été dominant sur 53.8 % des collisions dans lesquelles il est impliqué. Incontournable dans le Var depuis son arrivée, le centre All Black (7 caps) va désormais faire le bonheur de la Nouvelle-Zélande. À présent, reste à voir si Scott Robertson l’invitera en sélection pour faire valoir sa puissance.

2. Beka Gorgadze, le colosse du Caucase

Parmi les quatre nommés, il est le seul Européen. Figure de la Section Paloise, le colosse béarnais Beka Gorgadze fait vivre un calvaire aux défenses adverses. Sur la dernière saison, le troisième ligne du Caucase est allé à l’impact avec le cuir en main à 183 reprises pour remporter 55.7 % de ses duels à l’impact. Âgé de 29 ans, l’international géorgien (39 caps) s’est fait une place à proximité des Pyrénées. En quelques saisons, il est même devenu le capitaine de l’équipe de Sébastien Piqueronies.

1. Josua Tuisova, la puissance incarnée

Pour beaucoup, il était sans doute évident que le Fidjien était premier de cette liste. Incarnation de la puissance en Top 14 et sur la scène internationale depuis plus de 10 ans, Josua Tuisova (1,80 m pour 113 kg) paraît souvent inarrêtable. Cette impression est confirmée par les chiffres, puisque sur 172 duels au contact, le trois-quart du Racing 92 s’est montré dominant à 61.6 %. Une force colossale qui est d’autant plus folle que l’international fidjien (27 caps) ne semble pas faiblir malgré les années, alors qu’il a soufflé sa 31ᵉ bougie en février dernier.

