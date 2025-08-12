VIDEO. Prise du périph’, facilité de Fidjien… Caucaunibuca junior marque un essai de 60 mètres pour sa 1ère au MHR

Dans un style different de celui de son père, mais visiblement déjà efficace à ce niveau-là. Avant d’en faire de même en Top 14 ?

L’annonce de sa potentielle signature dans l’Hérault avait fait du bruit, dans le microcosme rugbystique français. Il faut dire que son paternel est une légende vivante des championnats professionnels français, lui qui fut notamment meilleur marqueur du Top 14 en 2004 et 2005.

Un garçon aussi insaisissable sur qu’en dehors du terrain, sur qui on pourrait en écrire un livre, tant ses gestes fous et ses essais venus d’ailleurs furent aussi nombreux que les frasques et les anecdotes délirantes.

Désormais, l’histoire de Rupeni Caucaunicuba (45 ans) est derrière le Top 14, lui qui est retourné vivre aux Fidji et qui vit de la pêche dans son village natal de Nasau.

Mais celle de son fils, Rupeni Junior, ne fait que commencer. Et vu son premier fait d’armes, elle peut laisser imaginer plein de belles choses dans l’Hexagone si cher à son père.

Je ferai de mon mieux pour atteindre le niveau de mon père, voire mieux. Je veux que son nom soit de nouveau sur les terrains de rugby - déclaration à la presse fidjienne.

Arrivé à Montpellier le mois dernier, celui qui vient de fêter ses 18 ans va d’abord évoluer avec les Espoirs du MHR pour le jauger. Une chose est sûre, le potentiel est là : pour sa première sortie, il vient d’inscrire d’inscrire un essai sensationnel.

60 mètres et 4 défenseurs battus

Face à la belle équipe des Espoirs Nationaux du RC Nîmes (champions de France la saison passée), le Fidjien a montré certaines qualités à la récupération d’un jeu au pied anodin adverse.

Au menu, une levée de tête pour prendre l’information, puis une course en travers comme pour prendre le périphérique, avant de voir le trou devant lui. 60 mètres plus loin et après s’être littéralement amusé avec 4 défenseurs, Rup’s junior plongeait dans l’en-but gardois.

Dans un style différent de celui de son père, mais visiblement déjà efficace à ce niveau-là. Avant d’en faire de même en Top 14 ?