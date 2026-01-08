55,7%, capitaine courage : ce fidèle Géorgien est-il le joueur le plus sous-côté du Top 14 ?

Casque vissé sur la tête, rarement présent dans les médias, toujours au cœur des phases de combat, on en oublierait presque que le numéro 8 géorgien est un des joueurs les plus complets du championnat.

Des joueurs de l’ombre, le Top 14 en compte quelques-uns. Longtemps, Pita Ahki fut par exemple considéré comme l’archétype du terme, tant le centre néo-zélandais demeurait aussi indispensable que taiseux. Un soldat, comme on les appelle dans le rugby.

Encore que, l’international tongien fut durant des années un titulaire indiscutable au sein du club le plus titré d’Europe, mettant son nom sur le devant de la scène, qu’il le veuille ou non. Alors qu’évoluer à la Section Paloise - sans manquer de respect à qui que ce soit - colle un peu plus avec l’idée que l’on se fait des joueurs sous-côté.

Au pied des Pyrénées, un nom nous revient forcement à l’évocation du qualificatif : Beka Gorgadze. Casque vissé sur la tête, rarement présent dans les médias, toujours au cœur des phases de combat, on en oublierait presque que le numéro 8 géorgien est un des joueurs les plus complets du championnat, à son poste.

Le 2ème joueur le plus percutant du Top 14 la saison passée (55.7 % de ses duels gagnés) aussi, malgré un physique 'banal' (1m89 pour 110kg) au milieu des déménageurs dont regorge la première division française. Bref, un garçon devenu incontournable depuis son arrivée à Pau en 2021 et qui mériterait davantage de reconnaissance sur le plan national, a minima.

Repéré en Pologne

Signe de sa valeur et de son engagement, le capitaine palois avait terminé la rencontre face au MHR il y a 10 jours, malgré une fracture du pouce en cours de partie. Il en fallait en effet plus pour faire abandonner ses coéquipiers dans un match si serré (35 à 33) au Géorgien de 29 ans, qui sera néanmoins absent jusqu’à la fin janvier, de fait.

Énergique, puissant et tenace, Beka Gorgadze a démontré à de nombreuses reprises son talent tout en faisant preuve d'un réel attachement au club et à la région", écrivait la Section Paloise au moment de sa prolongation.

Un coup dur pour une Section dont l’infirmerie déborde, mais qui nous permet aussi de revenir sur le parcours semé d'embûches de celui qui a grandi à Roustavi. Cette ville autrefois ouvrière - située à quelques dizaines de kilomètres au sud de la capitale Tbilissi - et aujourd’hui devenue la plaque tournante de l’exportation de voitures vers le voisin russe.

Lui qui, repéré en 2015 par un chasseur de tête lors d’un Tournoi U20 en Pologne, avait rejoint Mont-de-Marsan dans la foulée sans même savoir où cela se trouvait ! En Pro D2, il fera ses armes et obtiendra le précieux statut JIFF, jusqu’à attirer l’œil des clubs ambitieux du Top 14. Dont l’UBB, qui le fera venir en 2018, malgré une saison blanche et 3 opérations de la cheville.

Non-conservé par Bordeaux

Aussi besogneux que juste ballon en main, il paiera néanmoins quelque peu son manque de densité à l’époque, alors que le Covid puis une grave blessure au genou l’empêcheront de montrer toutes ses qualités à Bordeaux. Mais Pau, loin des premières place du Top 14 à ce moment-là, sautera sur l’occasion pour faire venir dans le Béarn ce joueurs aux qualités évidentes, au français parfait et à l’état d’esprit que tous les coachs aimeraient avoir dans leur effectif.

Moins de 5 ans plus tard, il pourrait être le premier capitaine à emmener le club jusqu’à une qualification en phases finales du Top 14. De quoi mettre un peu de lumière sur ce club montant mais aussi sur son porte-brassard qui le mérite tant…