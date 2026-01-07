Peut-on encore croire à un exploit de La Rochelle face au Leinster en Champions Cup ?

Leinster en mode rouleau compresseur. Avec 950 mètres parcourus en deux matchs, les Irlandais volent. La Rochelle peut-elle les faire dérailler encore une fois ?

Ce dimanche, le Stade Rochelais retrouve un vieil ennemi sur sa route européenne : le Leinster. Dans ce choc de la 3e journée de Champions Cup, les Maritimes se déplacent en Irlande pour tenter de relancer leur campagne européenne, après une victoire contre Leicester et une lourde défaite face aux Stormers. Mais attention : les hommes de Ronan O'Gara affrontent une machine bleue bien huilée. Le Leinster reste sur une série de 7 victoires toutes compétitions confondues, avec une moyenne de 42 points marqués à domicile… Alors, les Jaune et Noir peuvent-ils réellement créer l’exploit en Irlande comme ils ont pu le faire par le passé ?

Leinster : rouleau compresseur en pleine bourre

Depuis le début de la Champions Cup, les chiffres sont sans appel : Leinster est en mission. Après deux journées, les Irlandais et Rochelais ont inscrit 9 essais et 68 points, contre 60 pour les Maritimes. Mais c’est dans le volume de jeu que la différence se creuse. Les hommes de Jacques Nienaber affichent 333 passes contre 241, 272 courses avec ballon contre 229, et surtout… près de 950 mètres parcourus ballon en main (contre 747). Autant dire que ça cavale sévère à Dublin. Vos matchs de Rugby Saracens-Toulouse et Bordeaux-Northampton à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Et que dire de leur conquête ? 100% de touches gagnées, près de 87% de mêlées réussies, zéro carton concédé. Le Leinster joue propre, vite, juste. En face, La Rochelle a montré de bonnes choses contre Leicester (39-20), mais a coulé avec une équipe rajeunie face aux Stormers (42-21), avec une conquête fébrile (84% de touches). Un manque de constance qui pourrait coûter cher face à un adversaire aussi clinique.

Décryptage tactique : une différence de rythme… et de discipline

Ce qui saute aux yeux à la lecture des stats, c’est la propreté et l'efficacité du jeu du Leinster. Ils perdent peu de ballons (seulement 8 turnovers concédés contre 32 pour les Rochelais !) et commettent peu de fautes : 17 pénalités concédées seulement en deux matchs. En face, La Rochelle a beaucoup subi, notamment en défense, avec 56 plaquages manqués (contre 24 pour le Leinster). On note aussi que les Maritimes plaquent beaucoup plus (174 contre 144), preuve qu’ils subissent davantage les temps de jeu. Tactiquement, cela signifie que les Rochelais passent plus de temps à défendre qu’à construire, et donc à s’épuiser.

Un autre élément clé : le rythme des Irlandais. Ils enchaînent très vite, grâce à un jeu de passes fluide, et s’appuient sur un Jordan Larmour étincelant (119 mètres parcourus, 2 essais, 7 défenseurs battus). À La Rochelle, l'ancien Castrais Adrien Séguret surnage (5 défenseurs battus, 2 franchissements), mais le reste de l’attaque peine à enchaîner les séquences. Pour espérer rivaliser, les Rochelais devront ralentir les sorties de balle du Leinster, multiplier les grattages (ils en ont gagné 12 sur 2 matchs), et surtout… jouer en territoire adverse. Plus facile à dire qu’à faire.

Des dynamiques opposées

C’est peut-être là que tout se joue : la dynamique. Depuis leur dernier duel européen, les rôles se sont inversés. Leinster, battu en deux finales consécutives par La Rochelle (2022, 2023), a pris sa revanche, notamment lors du dernier quart de finale (40-13). Les Irlandais ont remporté leurs 5 derniers matchs, avec des cartons contre le Connacht (52-17), Harlequins (45-28) ou encore Leicester (23-15). À domicile, ils ont scoré 45, 50, 24 et 52 points sur leurs 4 dernières sorties. Autrement dit, les battre à la maison relève de l'exploit. TOP 14. Toulouse trop fort… ou La Rochelle pas au niveau ? Elissalde répond cashLa Rochelle, elle, est bien plus inconstante. Si les Maritimes restent sur une démonstration face à l'équipe Espoir de Toulon (66-0), leurs dernières sorties à l’extérieur sont inquiétantes : 4 défaites en 5 matchs, dont un lourd 60-14 à Toulouse, un 42-21 face aux Stormers et un 53-33 à Pau. Loin de Deflandre, La Rochelle perd en densité, en discipline, et en maîtrise.

Un défi physique et mental pour les hommes d’O’Gara

Et pourtant, tout n’est pas perdu. Ce groupe rochelais, on le sait, aime les grands rendez-vous. Il suffit de se rappeler les finales 2022 et 2023 pour savoir qu’ils peuvent renverser n’importe quelle montagne. En conquête, les Rochelais restent solides (2e en nombre de touches captées), et leur puissance sur les mauls (16 remportés) pourrait peser. Mais pour espérer faire tomber le Leinster chez lui, il faudra un match parfait : zéro déchet, une défense de fer, et surtout de la lucidité dans les zones de marque. Rieko Ioane au Leinster : que peut vraiment apporter l’All Black aux 38 essais à la province irlandaise ?O’Gara le sait mieux que personne : c’est dans la tête que ça se jouera. Le Leinster a la confiance, le jeu, et les chiffres pour lui. La Rochelle a l’orgueil, l’expérience, et un passé récent de bête noire. Reste à savoir si cela suffira pour rallumer la flamme européenne. Rendez-vous dimanche pour un choc qui sent la poudre. Et peut-être, qui sait, une nouvelle page de l’histoire entre ces deux géants.