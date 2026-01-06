Vos matchs de Rugby Saracens-Toulouse et Bordeaux-Northampton à quelle heure et sur quelle chaîne ?
Clubs français sous pression, qualifications en jeu, classement à surveiller : le programme rugby de la semaine mérite le détour. Image : Canva IA
Champions Cup, Challenge Cup, Pro D2 : une semaine très chargée attend les fans de rugby, avec des affiches décisives à tous les étages.

Les amateurs de rugby vont être servis. La semaine à venir concentre trois compétitions majeures avec la 3e journée de Champions Cup, la 3e journée de Challenge Cup et la 16e journée de Pro D2. De jeudi à dimanche, il y aura du rugby tous les soirs, sur toutes les chaînes ou presque, avec des affiches franco-françaises, des chocs européens et une Pro D2 toujours aussi dense. Entre luttes pour la qualification continentale et bataille du haut et du bas de tableau en championnat, le programme télé s’annonce copieux et stratégique.

Champions Cup : la phase de vérité approche

Cette 3e journée de Champions Cup marque déjà un tournant. Les positions commencent à se figer, et chaque point compte. Castres, Clermont, La Rochelle, Toulon, Bordeaux-Bègles, Toulouse, Bayonne ou Pau savent qu’un faux pas peut coûter très cher. Certaines affiches ont des airs de phase finale avant l’heure, notamment Bordeaux-Bègles – Northampton ou Saracens – Toulouse. D’autres matchs sont déjà presque éliminatoires pour des clubs encore à la recherche de leur première victoire. Le rythme, l’intensité et la gestion des effectifs seront au cœur des débats.

Champions Cup – Journée 3

Vendredi 9 janvier 2026

Samedi 10 janvier 2026

Dimanche 11 janvier 2026

  • HarlequinsStormers 14h00 — beIN SPORTS

  • Toulon – Munster 14h00 — beIN SPORTS 3

  • Bordeaux-Bègles – Northampton 16h15 — France 2

  • Saracens – Toulouse 18h30 — beIN SPORTS 3

L’enjeu spécifique pour les clubs français

Pour les clubs du Top 14 engagés, cette journée est aussi un casse-tête de gestion. En plein cœur de l’hiver, avec des infirmeries bien garnies, les staffs doivent choisir entre sécuriser l’Europe ou préserver le championnat. Clermont – Glasgow ou Leinster – La Rochelle poseront clairement la question du rapport de force. Les équipes françaises, souvent attendues sur leur profondeur, jouent gros pour la suite de la compétition mais aussi pour leur crédibilité européenne.

Pro D2 : le championnat qui ne s’arrête jamais

Pendant que l’Europe attire les projecteurs, la Pro D2 poursuit son marathon avec une 16e journée déterminante. En haut, Vannes, Colomiers, Valence-Romans ou Aix veulent confirmer leur dynamique. En bas, chaque déplacement ressemble à une mission survie. Le choc BriveBiarritz, diffusé sur Canal+ Sport, pourrait peser lourd dans la course au maintien. Comme toujours, la Pro D2 offre son lot de matchs engagés, de scénarios renversants et de soirées où tout peut basculer.

Pro D2 – Journée 16

Jeudi 8 janvier 2026

Vendredi 9 janvier 2026

Challenge Cup : une vraie carte à jouer

Souvent sous-estimée, la Challenge Cup propose pourtant une semaine passionnante. Paris, Montpellier, Perpignan, Lyon ou le Racing 92 ont tous un vrai coup à jouer dans cette compétition plus ouverte. La 3e journée permet soit de se placer idéalement pour la qualification, soit de se mettre sous pression inutilement. Pour certains clubs français, c’est aussi l’occasion de redonner du temps de jeu à des cadres en reprise ou de lancer des jeunes dans un contexte européen.

EPCR Challenge Cup – Journée 3

Samedi 10 janvier 2026

  • Paris – Exeter 14h00 — beIN SPORTS 3

  • Montauban – Black Lion 14h00 — EPCR TV

  • Newcastle – Perpignan 14h00 — beIN SPORTS 8

  • Lions – Lyon 16h15 — beIN SPORTS 8

  • Cardiff – Racing 92 16h15 — beIN SPORTS 9

  • Trévise – Dragons 18h30 — beIN SPORTS

Dimanche 11 janvier 2026

Cette semaine peut clairement orienter la fin d’hiver. Une bonne série européenne peut relancer une dynamique, renforcer la confiance et souder un groupe. À l’inverse, des défaites répétées peuvent laisser des traces physiques et mentales. En Pro D2, chaque point pris maintenant vaut double en avril. Pour les clubs, le programme télé n’est pas qu’un agenda : c’est une feuille de route stratégique.

Télécommande en main, supporters et passionnés auront l’embarras du choix. Des affiches tous les jours, des enjeux partout et, comme souvent, beaucoup de débats à refaire le lendemain. Le rugby ne s’arrête jamais, et cette semaine en est la parfaite illustration.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
61 essais pour Penaud et Bielle-Biarrey, zéro hasard : le duo d’ailiers le plus prolifique de la planète rugby ?
News
UBB. Laurent Marti fixe une exigence claire pour les 10 prochaines années
News
Trois ans sans progrès à Clermont ? ''Le ''projet 'rugby' actuel ne fonctionne pas'' selon Fritz Lee
News
1,87 m et 109 kg, ce Gallois surclasse tous les 3e lignes du XV de France dans ce domaine précis
News
Jack Willis alerte sur le ''gros problème'' du Stade Toulousain après la défaite amère à Glasgow
News
25 plaquages et 18 courses, ces deux frères ont illuminé la deuxième journée de Champions Cup
News
Un Lion au milieu de la jungle : comment Kyle Sinckler a-t-il époustouflé Mayol en Champions Cup ?
News
Le piège était connu… et Toulouse est tombé dedans : autopsie d’un revers européen mémorable
News
''Le Grand Toulon a sorti les muscles'' : que pense la presse anglaise de la rageuse victoire du RCT face à Bath ?
News
Mayol en éruption! Le RCT résiste aux assauts de Bath et se relance en Champions Cup
News
RUGBY. Clermont malade de l’intérieur ? Une légende de l’ASM dit sa vérité...