Vos matchs de Rugby Saracens-Toulouse et Bordeaux-Northampton à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Champions Cup, Challenge Cup, Pro D2 : une semaine très chargée attend les fans de rugby, avec des affiches décisives à tous les étages.

Les amateurs de rugby vont être servis. La semaine à venir concentre trois compétitions majeures avec la 3e journée de Champions Cup, la 3e journée de Challenge Cup et la 16e journée de Pro D2. De jeudi à dimanche, il y aura du rugby tous les soirs, sur toutes les chaînes ou presque, avec des affiches franco-françaises, des chocs européens et une Pro D2 toujours aussi dense. Entre luttes pour la qualification continentale et bataille du haut et du bas de tableau en championnat, le programme télé s’annonce copieux et stratégique.

Champions Cup : la phase de vérité approche

Cette 3e journée de Champions Cup marque déjà un tournant. Les positions commencent à se figer, et chaque point compte. Castres, Clermont, La Rochelle, Toulon, Bordeaux-Bègles, Toulouse, Bayonne ou Pau savent qu’un faux pas peut coûter très cher. Certaines affiches ont des airs de phase finale avant l’heure, notamment Bordeaux-Bègles – Northampton ou Saracens – Toulouse. D’autres matchs sont déjà presque éliminatoires pour des clubs encore à la recherche de leur première victoire. Le rythme, l’intensité et la gestion des effectifs seront au cœur des débats.

Champions Cup – Journée 3 Vendredi 9 janvier 2026 Castres – Bath 21h00 — beIN SPORTS 3

Edinburgh – Gloucester 21h00 — beIN SPORTS 6 Samedi 10 janvier 2026 Bulls – Bristol 14h00 — beIN SPORTS

Clermont – Glasgow 16h15 — France 2

Leinster – La Rochelle 18h30 — beIN SPORTS 3

Sale Sharks – Sharks 18h30 — beIN SPORTS

Scarlets – Pau 21h00 — beIN SPORTS 4

Leicester – Bayonne 21h00 — beIN SPORTS 3 Dimanche 11 janvier 2026 Harlequins – Stormers 14h00 — beIN SPORTS

Toulon – Munster 14h00 — beIN SPORTS 3

Bordeaux-Bègles – Northampton 16h15 — France 2

Saracens – Toulouse 18h30 — beIN SPORTS 3

L’enjeu spécifique pour les clubs français

Pour les clubs du Top 14 engagés, cette journée est aussi un casse-tête de gestion. En plein cœur de l’hiver, avec des infirmeries bien garnies, les staffs doivent choisir entre sécuriser l’Europe ou préserver le championnat. Clermont – Glasgow ou Leinster – La Rochelle poseront clairement la question du rapport de force. Les équipes françaises, souvent attendues sur leur profondeur, jouent gros pour la suite de la compétition mais aussi pour leur crédibilité européenne.

Pro D2 : le championnat qui ne s’arrête jamais

Pendant que l’Europe attire les projecteurs, la Pro D2 poursuit son marathon avec une 16e journée déterminante. En haut, Vannes, Colomiers, Valence-Romans ou Aix veulent confirmer leur dynamique. En bas, chaque déplacement ressemble à une mission survie. Le choc Brive – Biarritz, diffusé sur Canal+ Sport, pourrait peser lourd dans la course au maintien. Comme toujours, la Pro D2 offre son lot de matchs engagés, de scénarios renversants et de soirées où tout peut basculer.

Pro D2 – Journée 16 Jeudi 8 janvier 2026 Aix-en-Provence – Grenoble 21h00 — CANAL+ SPORT Vendredi 9 janvier 2026 Aurillac – Colomiers 19h00 — CANAL+ SPORT

Oyonnax – Carcassonne 19h30 — CANAL+ LIVE 2

Vannes – Mont-de-Marsan 19h30 — CANAL+ LIVE 3

Soyaux-Angoulême (SAXV) – Nevers 19h30 — CANAL+ LIVE 4

Dax – Agen 19h30 — CANAL+ LIVE 5

Valence-Romans (VRDR) – Béziers 19h30 — CANAL+ LIVE 6

Brive – Biarritz 21h00 — CANAL+ SPORT

Challenge Cup : une vraie carte à jouer

Souvent sous-estimée, la Challenge Cup propose pourtant une semaine passionnante. Paris, Montpellier, Perpignan, Lyon ou le Racing 92 ont tous un vrai coup à jouer dans cette compétition plus ouverte. La 3e journée permet soit de se placer idéalement pour la qualification, soit de se mettre sous pression inutilement. Pour certains clubs français, c’est aussi l’occasion de redonner du temps de jeu à des cadres en reprise ou de lancer des jeunes dans un contexte européen.

EPCR Challenge Cup – Journée 3 Samedi 10 janvier 2026 Paris – Exeter 14h00 — beIN SPORTS 3

Montauban – Black Lion 14h00 — EPCR TV

Newcastle – Perpignan 14h00 — beIN SPORTS 8

Lions – Lyon 16h15 — beIN SPORTS 8

Cardiff – Racing 92 16h15 — beIN SPORTS 9

Trévise – Dragons 18h30 — beIN SPORTS Dimanche 11 janvier 2026 Montpellier – Connacht 14h00 — France 3

Zebre – Ospreys 14h00 — beIN SPORTS

Cheetahs – Ulster 16h15 — beIN SPORTS

Cette semaine peut clairement orienter la fin d’hiver. Une bonne série européenne peut relancer une dynamique, renforcer la confiance et souder un groupe. À l’inverse, des défaites répétées peuvent laisser des traces physiques et mentales. En Pro D2, chaque point pris maintenant vaut double en avril. Pour les clubs, le programme télé n’est pas qu’un agenda : c’est une feuille de route stratégique.

Télécommande en main, supporters et passionnés auront l’embarras du choix. Des affiches tous les jours, des enjeux partout et, comme souvent, beaucoup de débats à refaire le lendemain. Le rugby ne s’arrête jamais, et cette semaine en est la parfaite illustration.