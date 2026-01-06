TRANSFERT. 2m02 et 132kg : pourquoi le départ de ce mastodonte va laisser un grand vide au RCT ?
En France, le nom de Brian Alainu'uese est associé au RCT. Screenshot : RCT Play
Arrivé en 2018, Brian Alainu'uese s'en ira chez la concurrence la saison prochaine. Une grosse perte pour le RCT, qui verra donc partir l'un des 2 meilleurs seconde latte de la dernière décennie sur la Rade.

A son arrivée sur la Rade en 2018, tout le monde associait sa signature à la fin du pouvoir de persuasion du grand Toulon de Mourad Boudjellal : après avoir collectionné les légendes en 2ème ligne (comme à tous les autres postes, d’ailleurs), le club varois faisait venir un sombre inconnu depuis l’Ecosse et les Glasgow Warriors.

Son nom ? Brian Alainu'uese. Rien qui ne casse 3 pattes à un canard au pied du Faron, alors que les "fadas" aiment le lourd et s’enthousiasmeront bien plus fortement pour un certain Eben Etzebeth quelques mois plus tard, sans être payés pour autant.

Reste qu’aujourd’hui, le nom du géant samoan (2m02 pour 132kg) est éminemment associé à celui de Mayol. Pourtant, après 8 saisons de bons et loyaux services, le natif d’Auckland va s’offrir un nouveau défi. Malgré les sollicitations d’autres clubs comme le LOU, Il aurait accepté la proposition de l’Aviron Bayonnais, selon les informations de L’Equipe.

Comme Ahki avec Toulouse

Une grosse perte pour le RCT, qui verra donc partir le meilleur "seconde latte" de la dernière décennie sur la Rade, derrière David Ribbans. L’un des rares garçons qui n’a jamais déçu l’exigeant public varois, un peu à la manière de ce que fit Pita Ahki à Toulouse.

Pour l’anecdote, lui aussi a d'ailleurs grandi à Auckland avant de représenter le pays de ses aïeux sur la scène internationale, lors de la coupe du monde 2023.

Une grosse arrivée à son poste ?

Et ? En coulisses, il se dit que le RCT n’aurait pas jeté toutes ses forces dans la bataille pour le conserver. A cause de son âge (32 ans en mars) ? De son statut de non-JIFF ? Peut-être un peu des deux, même si ce prochain départ laisse surtout présager d’une grosse arrivée à ce poste à l’été 2026.

Pour autant, parmi les doubles-mètres du Top 14, ils sont peu à pousser aussi fort en mêlée que le grand Brian aujourd’hui. Peu aussi à dominer les contacts et enchaîner les plaquages comme sait le faire le 38 tonnes de Toulon. D’autant qu’après un début de saison en deçà des attentes suite à un surpoids, le géant du Pacifique a bien travaillé pour revenir en forme et inscrire 6 essais sur la première partie de saison.

Dès lors, vous comprenez que, peu importe la raison, que le départ du taiseux du paquet d’avants varois sera forcement une lourde perte pour Toulon. Qui l’a déjà vu porter à près de 180 reprises ses couleurs, toujours avec la même humilité. C'était ça, Alainu'uese au RCT...

