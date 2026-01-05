''On n’est pas des robots'' : depuis quand le RCT n'avait pas vécu pareille humiliation en Top 14 ?

Un 66 à 0 encaissé face à La Rochelle qui fait forcément tache, pour un club dont on connaît les ambitions.

Comme les abonnés de Canal Plus, on espérait autre chose pour les minots du RCT ce dimanche soir. Lancés dans le grand bain sur la côte maritime, les coéquipiers d'Oliver Cowie ont pris l'eau face à La Rochelle.

Bilan ? Un 66 à 0 encaissé qui fait forcément tache, pour un club dont on connaît les ambitions. Mais qui doit jouer sa qualification en Champions Cup lors des 2 prochaines semaines, d'où les nombreuses rotations sur la feuille de match :

Quand il manque 19 joueurs, à part me mettre moi sur la feuille de match… Vous voulez qu’on fasse comment ? Quand tu as 19 absents, tu ne peux pas faire jouer Pierre, Paul, Jacques. Donc tu fais jouer tes ressources au club, et ce sont les jeunes. Certains ont fait leur premier match, c’est une bonne chose. Si ça ne plaît pas, c’est pareil.

Le manager du RCT de tirer à balles réelles sur la situationn, en conférence de presse : "Le Top 14 est très long, très dur. On a un calendrier infernal. On n’est pas des robots. On nous demande de jouer 11 mois par saison. (...) Si ça ne plaît pas, qu’on me donne du salary-cap, qu’on me donne des moyens pour avoir trois équipes."

Un triste record



Mais alors, où se situe cette défaite des Rouge et Noir dans l'histoire du club ? Tout en haut de l'échelle, malheureusement... S'il y a bien eu quelques couacs, trous d'air ou impasses dans l'historique du RCT, jamais l'entité varoise n'avait subi pareille défaite en Top 14. On se souvient évidemment du 57 à 5 encaissé à Toulouse à l'automne 2024, ou encore du 39 à 0 face à ce même adversaire pendant les fêtes de 2018.



En remontant plus loin, on retrouve également la trace d'une défaite comparable à celle de ce dimanche soir. Comme le rappelait le journaliste de Canal Plus Guilhem Garrigues, après le match : "Il faut revenir 20 ans en arrière pour voir Toulon encaisser autant de points. Les Toulonnais avaient perdu 65 à 00 en avril 2006 sur la pelouse de Montpellier, en Top 14. C’est très rare de voir Toulon encaisser autant de points."

40 points par match



Une situation tout de même incomparable puisqu'à l'époque, le club varois avait subi sa montée en Top 14, qui s'était soldée par une dernière place et une saison 23 défaites cette saison-là. Une année où le RCT ne comptait pas non plus de joueurs de la trempe des David Ribbans, Baptiste Serin, Gaël Dréan, Kyle Sinckler, Zach Mercer ou Melvyn Jaminet.



Que des garçons absents lors de cette 14ème journée de Top 14, sur blessure ou pour les raisons que l'on connaît. De quoi permettre de ne pas s'alarmer. Même si le RCT glisse ainsi à la 5ème place du Top 14 et fait grimper sa moyenne de points encaissés à l'extérieur à près de 40 par match, cette saison...