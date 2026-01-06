VIDEO. À près de 37km/h, la cuillère venue d’ailleurs de Teddy Thomas pour sauver le Stade Toulousain
Une cuillère sortie de nulle part signée Teddy Thomas en TOP 14. Screenshot : Canal Plus
A la 74ème minute du match face à l’USAP, Teddy Thomas et Kalvin Gourgues sortaient un effort surhumain pour sauver un essai qui semblait fait.

Plein comme un oeuf après des fêtes bien chargées, vous étiez peut-être comme nous, devant votre télé, samedi en début d’après-midi pour voir USAP/Toulouse.

Le premier match de l’année sur Canal, qui fut dans l’ensemble un bon cru, entre la fraîcheur des jeunes toulousains d’un côté, et la grinta façon Puma des Catalans de l’autre. Pour une victoire finale 30 à 27 de la lanterne rouge face au leader du Top 14, vous avez dû le voir.

Un match qui fut également marqué par un geste, en fin de match, que l’on vient proposer à ceux qui, justement, avaient mieux à faire en ce 3 janvier.

Une cuillère sortie de nulle part

Alors que Toulouse ne menait plus que de 4 points, Paul Costes s’enflammait et tentait une passe hasardeuse, qu’interceptait Duguivalu un peu avant la ligne médiane. Le centre/ailier fidjien (retenu avec le XV de France l’été dernier) baissait la tête et donnait tout ce qu’il avait encore dans le moteur pour viser le poteau de coin.

Mais, à ses trousses, Teddy Thomas montrait qu’il avait bien retrouvé toute sa vitesse depuis son arrivée à Toulouse et mettait la nitro pour aller "récupérer" in extremis le Perpignanais, d’une cuillère salvatrice. Avant que Kalvin Gourgues, qui n’avait rien lâché non plus, n’assure le coup en poussant en touche Duguivalu.

Un effort remarquable de la part des 2 Toulousains (Thomas se faisait même une petite élongation de la cuisse sur sa course !), qui allait néanmoins être vain puisque sur cette même touche, l’USAP marquait sur ballon-porté. Un essai qui lui permettait de repasser devant (30 à 27).

Morts de faim, les Catalans défendraient ensuite leur ligne avec vigueur durant les 4 dernières minutes, jusqu’à obtenir leur première victoire de la saison. Et sans aucun doute la plus belle depuis des années, pour Aimé-Giral…

  • dan0x
    99884 points
  • il y a 43 minutes

Comme chaque année et comme le veut la tradition, le stade offre 4 points à l'USAP.
Ce genre d'arrangement commence réellement à être un peu trop grossier pour passer inaperçu.
Je veux bien qu'on m'explique qu'il y a des blessés et des matchs de coupe des champions à gérer derrière, mais c'est quand même cadeau et pas très sympa pour nos amis du Tarn-et-Garonne pour la course au maintien.
Sur le match, les catalans ne volent pas leur victoire même si qques décisions arbitrales et non-décisions m'ont parfois surpris :
- non appel à la vidéo sur la charge à l'épaule et à retardement sur Gourgues
- non appel à la vidéo sur un plaquage haut sur MCF où il semble y avoir un contact au niveau de la tête.
- appel à la vidéo pour vérifier un carton jaune potentiel pour Roumat sur une touche alors qu'on voit qu'il n'y a aucune faute mais l'arbitre conserve néanmoins et bizarrement la pénalité pour l'USAP qui leur donnera un essai derrière.

  • il y a 43 minutes

