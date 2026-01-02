''Je ne vais pas mentir, ça bosse beaucoup plus dur'', Teddy Thomas cash sur la méthode Stade Toulousain

Fort d’une solide expérience en Top 14, Teddy Thomas évoque les clés du succès du Stade Toulousain ces dernières années.

Arrivé cet été en provenance de La Rochelle, l’ailier international aux 28 sélections a décidé de relever un nouveau défi avec le Champion de France en titre. Fort de plus d’une décennie dans l’élite, Teddy Thomas, que le public avait découvert lors des tests de novembre 2014 face au Fidji et à l’Australie, est devenu un élément redoutable du championnat.

Si son destin n’a pas toujours été celui qu’on lui annonçait, il a néanmoins toujours occupé des places de choix au sein d’effectifs ambitieux. Pour autant, c’est bien à Toulouse qu’il estime que l’on travaille le plus dur.

37km/h : Plus rapide que jamais, jusqu’où la forme de Teddy Thomas peut-elle (vraiment) l’emmener ?

''La manière de travailler du Stade Toulousain, c'est complètement différent''

C’est à Biarritz qu’il a découvert le Top 14, un certain jour de mars 2013. La saison suivante, il enchaîne avec les professionnels, au point de s’attirer les faveurs du Racing 92. À l’issue de cette année, il rejoint les Franciliens pour huit saisons, au cours desquelles il remporte un Brennus et participe à une finale de Champions Cup face à Leinster.

Fort de cette expérience, il intègre la grosse machine du moment, La Rochelle, à l’été 2022, club contre lequel il avait perdu en demi-finale de Champions Cup avec le Racing 92. Durant trois saisons, il est un élément important de la rotation rochelaise, mais sans retrouver l’impact décisif de ses débuts. Il tente alors le pari de se relancer à Toulouse.

Un signe d’ambition certaine, qu’il ne cache pas : après un début timoré, le joueur savoure et découvre, malgré ses 32 ans, une nouvelle méthode de travail. "C’est complètement différent de ce que j’ai connu à La Rochelle ou au Racing 92. Oui, ça bosse beaucoup plus dur, franchement je ne vais pas mentir".

"Mais ce qui fait vraiment la différence, c’est cette soif de victoire : malgré une armoire à trophées déjà bien remplie, les joueurs veulent toujours plus. C’est cette énergie positive et cet amour du travail et de la compétition qui permettent au groupe du Stade Toulousain d’obtenir de tels résultats", soulgigne-t-il en conférence de presse.

La dynamique actuelle montre un Teddy Thomas en grande forme. S’il lui a fallu une période d’adaptation pour assimiler la nouvelle méthode de travail du Stade Toulousain, celle-ci porte aujourd’hui ses fruits. Lors de ses trois dernières titularisations, le joueur de 32 ans s’est distingué en inscrivant cinq essais. En marquant un doublé face à ses anciens coéquipiers, il a confirmé sa valeur face à une équipe majeure du championnat français.

Au sein d’un collectif qui prône le jeu et favorise les grandes envolées, Teddy Thomas peut-il battre son record d’essais de la saison 2020/2021 ?

Cela n’est pas impossible, cette saison-là, il avait marqué 15 essais toutes compétitions confondues, dont quatre avec le XV de France. Avec cinq réalisations à la mi-saison, il pourrait profiter de la période des doublons et de la participation du Stade Toulousain sur plusieurs tableaux pour soigner ses statistiques… et peut-être prétendre à un retour en Bleu.