37km/h : Plus rapide que jamais, jusqu’où la forme de Teddy Thomas peut-elle (vraiment) l’emmener ?

Malgré ses 32 ans, Teddy Thomas est en forme grâce à son nouvel environnement du Stade Toulousain. Une seconde jeunesse qui a fait ressurgir au facétieux 3/4 ses rêves les plus fous.

Cela fait désormais plus de 4 ans. 4 ans et 5 mois très exactement, qu’il n’a plus goûté au XV de France. Évidemment, entre l’émergence de grands talents (LBB, Dréan, Grandidier…) et la trentaine bien entamée (il a fêté ses 32 ans en septembre dernier), Teddy Thomas est encore loin des Bleus.

Mais peu à peu, l’ailier ou centre retrouve des sensations depuis son arrivée au Stade Toulousain cet été. Délesté de quelques kilos (92 aujourd’hui), TT profite de l’exigence du club le plus titré d´Europe pour retrouver une très bonne forme physique.

VIDEO. RED KINGDOM 3.0 : le maillot Third incandescent du Stade Toulousain qui ne laisse personne indifférent !

En témoigne sa prestation le week-end dernier sur la pelouse de Montauban où, au milieu d’un jeu fait de mouvement et de vitesse qui lui sied à merveille, l’ancien rochelais a inscrit un doublé. Le 22ème de sa carrière (!) pour planter ses deux premiers essais sous les couleurs rouge et noire.

La vitesse de son prime

Et s’il doit faire avec une concurrence hors-normes dans la ligne de 3/4 qui ne lui permet pas - pour l’instant - d’enchaîner tous les week-ends, les blessures des uns et la montée en gamme de ses prestations devraient lui offrir l’opportunité de disputer les prochaines échéances (notamment européennes) avec le champion de France en titre.

Il faut dire que le Tricolore aux 26 sélections confiait auprès de l’AFP avoir retrouvé sa vitesse maximale grâce à son implication dans les intensives séances d’entraînement du Stade Toulousain. Ce qui nous ramène quelques années en arrière, quand la flèche métisse collait le compteur à 37km/h chaque semaine sous le maillot du XV de France comme du Racing 92.

VIDEO. Sensationnel essai de Louis Bielle-Biarrey contre l'Australie : accélération, par-dessus, cad-deb, il a régalé !

Pour des sommets de vélocité que seuls Louis Bielle-Biarrey, Nelson Épée et Gaël Dréan sont aujourd’hui capables d’enclencher, parmi les Français en activité.

Ce qui, couplé à son expérience, sa puissance et sa force dans les duels, pourrait aujourd’hui l’amener à prendre du galon au sein de cette équipe du Stade Toulousain. Qui, si elle n’a pas foncièrement besoin de ça, ne cracherait jamais sur un facteur X qui colle à son plan de jeu.

L'exemple de Neti

Les prochaines semaines devraient donc nous en dire un peu plus sur ce que peut espérer le crâne lisse de cette ligne de 3/4. Par lesquels passeront tous ses rêves les plus fous, quoi qu’il en soit.

Même celui de l’équipe de France, pour celui qui fêtera ses 34 piges durant le Mondial 2027. Après tout, Teddy Thomas a toujours cultivé l’atypique, dans sa carrière.

Et son coéquipier Rodrigue Neti, qui vient d’enchaîner 2 bouts de match avec les Bleus 5 ans après son dernier appel à Marcoussis, pourrait bien lui donner raison…