Première pour Perpignan, Toulouse et Castres à l'extérieur : nos pour la 10ᵉ journée de Top 14

Pour la 10ᵉ journée du championnat, la rédaction se mouille, voici nos pronostics pour les sept prochains matchs.

Une 10ᵉ journée étalée sur trois jours : voilà le format qui vous sera proposé, à vous adorateurs de la balle ovale. Pour ce premier week-end de doublon, de nombreuses affiches et des confrontations entre concurrents directs au classement. Perpignan, toujours en quête de son premier succès de la saison, reçoit Montpellier, qui vient d’enchaîner deux revers d’affilée. Moment opportun pour relever la barre ; en tout cas, c’est ce que nous pensons. Les Catalans, emprunts à de nombreux changements, vont, selon Le Rugbynistère, démarrer leur saison ce week-end. C’est aussi l’occasion pour certaines équipes de tenter des coups à l’extérieur, dans cette période particulière de doublon. Perpignan dans le rouge, Labit en sauveur ? L’USAP a besoin d’un nouveau souffle après une série noire

Perpignan poussé par son volcan lors du derby de la méditerranée

Après neuf journées compliquées, c’est le moment pour Perpignan de sortir la tête de l’eau ce week-end face à Montpellier. Après les quelques remaniements orchestrés dans les coulisses d’Aimé-Giral, le XV catalan pourrait se présenter complètement changé samedi.

Évidemment, toutes les interrogations se portent sur le poste d’ouvreur, comme depuis plusieurs semaines. Dernièrement, la presse apprenait aux supporters catalans le forfait de Tommaso Allan pour plusieurs semaines. Ainsi, la venue de Benjamin Urdapilleta va apporter de la sérénité et une compétence indéniable face aux perches.

Si le paquet d’avants de Perpignan parvient à contenir les assauts montpelliérains, alors l’USAP s’imposera, malgré la vingtaine d’absences. Emmenés par la solidité de leur paquet d’avants et par le jeune flanker Mattéo Le Corvec, les Catalans ont ramené un point de bonus de Pau lors de la précédente journée. Alors pourquoi ne pas débloquer leur compteur à la maison en s’appuyant sur les mêmes ingrédients ?

Pronostic : Victoire de Perpignan de +10 points.

Bordeaux par K.O. face aux Palois

Si les Bordelais ne partent pas dans le plus confortable des fauteuils pour défier Pau, en raison des nombreuses absences, le XV aligné est tout à fait compétitif. Si le retour de Mathieu Jalibert est de bon augure, la présence d’un paquet d’avants complet est tout aussi rassurante pour Yannick Bru.

Une troisième ligne de retour de Marcoussis encadrera le jeune Marko Gazzotti, auteur d’un essai lors de la dernière rencontre des Bordelais à Castres. Forts de ce succès à l’extérieur, les Girondins pourraient enchaîner avec une quatrième victoire d’affilée.

En face, Pau est armé de ses cinq joueurs “relâchés” du groupe France. Une composition quasiment type, avec la ferme intention de venir faire un coup à Bordeaux.

Pronostic : Victoire de Bordeaux de -5 points (Bonus pour Pau)

Avec ces cinq relâchés, Pau va tenter le coup face au Bordeaux de Mathieu Jalibert, voici les compositions

Lyon rétablit l'ordre au Matmut face à Clermont

Les Lyonnais sortent d’une défaite frustrante à domicile face à La Rochelle, où il n’y a pas vraiment eu match entre les deux formations. Cette fois, Lyon ne pourra pas s’appuyer sur les exploits de Jiuta Wainiqolo pour faire pencher la balance. Auteur de deux essais face à La Rochelle et d’un sur la pelouse de son ancienne équipe, Toulon, le Fidjien semble être la seule arme offensive du LOU cette saison.

Pour faire oublier son absence, Lyon pourra s’appuyer sur les cannes d’Alexandre Tchaptchet, titularisé à l’arrière après la blessure de Gabin Lorre. Enfin, c’est le paquet d’avants lyonnais qui a fière allure puisque, malgré les absences de Mickaël Guillard (touché avec les Bleus) et de Beka Saginadze avec la Géorgie, le huit de devant de Karim Ghezal est plutôt complet avec les retours de Félix Lambey, de Kilian Geraci.

Pronostic : Victoire de Lyon de -5 points (Bonus pour Clermont).

Le Racing 92 continue le sans-faute à domicile cette saison

Le schéma est clair : le Racing 92 est invaincu à la maison cette saison, parvenant notamment à tenir tête à Bordeaux et Pau. Une solidité retrouvée qui permet aux Ciel et Blanc d’aborder la rencontre avec le costume de favori. Car en face, Bayonne ne s’est imposé sur aucune autre pelouse que celle de Perpignan cette saison, ne ramenant même aucun point de ses déplacements (hormis lors de la victoire à Perpignan). Dans la continuité de ce qu’ils montrent depuis le début de la saison, le Racing 92 devrait l’emporter sans trop de difficulté, aidé par un Nathan Hughes en forme.

Pronostic : Victoire du Racing 92 de +10 points (Bonus pour le Racing 92).

Top 14. Une victoire sur les six derniers matchs, Lyon se sépare d’un élément de l’encadrement

La Rochelle bousculée par sa bête noire Castres

Elle est là, la surprise de cette 10ᵉ journée de championnat : les Castrais se déplacent sur la pelouse de La Rochelle pour mettre fin à leur série de deux défaites consécutives. Et ils auraient raison de croire à un coup à l'extérieur pour se relancer, d’autant plus sur la pelouse de Marcel-Deflandre.

Sur les cinq dernières confrontations, La Rochelle n’a remporté qu’un seul match face aux Tarnais. La saison dernière, le C.O était même venu chercher les deux points du match nul.

Privée de sa troisième ligne titulaire Oscar Jegou et Grégory Alldritt en sélection, Paul Boudehent blessé, La Rochelle pourrait concéder sa première défaite à domicile de la saison.

Pronostic : Victoire de Castres de +5 points (Bonus pour La Rochelle).

Montauban écrasé par son voisin Toulouse

Cette affiche ne laisse pas trop de place au doute : même amoindri, Toulouse doit gagner face à Montauban. Pour conforter sa place de leader, les Rouge et Noir doivent prendre cinq points sur la pelouse de leur voisin montalbanais.

Pour cette occasion, Hugo Mola a même rappelé Valentin Delpy de son prêt à Colomiers. Ce dernier, très en vue la saison dernière, débutera à l’ouverture aux côtés de Paul Graou. Il sera chargé du but face au promu. Pour l’heure, en Pro D2 avec Colomiers, il a inscrit 95 points en huit rencontres.

À noter enfin la présence du jeune Mathis Gil sur le banc, pour sa première apparition chez les professionnels.

Pronostic : Victoire de Toulouse de +20 points (Bonus pour Toulouse).

Diminué, mais jamais démuni, le Stade Toulousain avec une compo « spécial doublon » pour défier Montauban

Paris double Toulon au classement

Voilà une fenêtre de tir très intéressante pour Paris si cette équipe veut figurer durablement dans le Top 6. Dimanche, en clôture de cette 10ᵉ journée, elle aura l'occasion de passer devant Toulon au classement.

En cas de victoire avec bonus, les coéquipiers de Yoan Tanga pourraient profiter de la rencontre entre Pau et Bordeaux (devant eux au classement) pour grappiller plusieurs places.

Solide à domicile, pas ridicule à l'extérieur, Paris peut commencer à regarder vers le haut, et une victoire face à Toulon pourrait changer la manière d’aborder cette fin d’année.

Porté par Noah Néné et Peniasi Dakuwaqa, tous deux auteurs de cinq essais cette saison, Paris devrait se défaire de Toulon assez facilement.

Pronostic : Victoire de Paris +10 points (Bonus pour Paris).