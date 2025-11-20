Avec ces cinq relâchés, Pau va tenter le coup face au Bordeaux de Mathieu Jalibert, voici les compositions

Sans surprise, ce match programmé vendredi pour la 10ᵉ journée de Top 14 verra près de huit joueurs revenus de Marcoussis s'affronter.

Le troisième du championnat se déplace sur la pelouse du quatrième en ouverture de la 10ᵉ journée de Top 14. Une confrontation directe qui aura assurément des conséquences au classement, puisque Bordeaux n'est qu'à un point de Pau.

Pour cette opposition, les deux clubs profiteront du retour de leurs internationaux tricolores, non retenus par Fabien Galthié pour le dernier rendez-vous de la tournée d'automne face à l'Australie (samedi 21h10). Les Palois Arfeuil et Brau-Boirie figurent parmi les titulaires, tout comme Woki et Bochaton à Bordeaux.

Le staff de Sébastien Piqueroniès a procédé à sept changements par rapport à l'équipe qui a affronté Perpignan lors de la J9. C'est pratiquement pareil pour l'UBB avec six changements, Yannick Bru étant privé de nombreux joueurs.

Mathieu Jalibert de retour dans le XV de départ de l'UBB

C'était la grosse information de la semaine : Mathieu Jalibert est de retour dans l’effectif de Bordeaux depuis ce lundi. L'ouvreur est guéri de sa déchirure à la cuisse, contractée il y a quelques semaines en championnat contre Bayonne.

Une bonne nouvelle d'autant que Bordeaux doit faire face au forfait de Joey Carbury ce week-end. Le maître à jouer des Girondins est auteur de 36 points depuis le début de la saison, dont deux essais face à Montauban et Perpignan.

Pour son retour dans le XV de départ, il sera associé au jeune Valentin Hutteau, arrivé cette saison du côté de l'UBB. C'est la deuxième fois que les deux hommes forment la charnière titulaire. La dernière fois, c'était lors de la 4ᵉ journée du championnat sur la pelouse du Stade Français (défaite 28-7).

Pour Bordeaux, comme évoqué dans nos colonnes il y a quelques jours, Gaëtan Barlot et Temo Matiu font leur retour dans le groupe après avoir passé quelques jours à l'infirmerie.

Enfin, Christian Everitt prend place sur le banc bordelais pour la deuxième fois de la saison, suite à la blessure de Connor Sa.

"On a plutôt bien travaillé cette semaine, notamment avec les jeunes"

En conférence de presse, l'arrière de l'UBB, Romain Buros, s'est confié sur la bonne forme du groupe cette semaine à l'entraînement. Avec l'aide de quelques espoirs montés avec les pros afin de remplacer numériquement les internationaux.

"On a plutôt bien travaillé cette semaine, notamment avec les jeunes qui nous ont bien aidés. Il va falloir maintenant confirmer le succès à l'extérieur à Castres par une victoire à la maison demain", souligne Romain Buros.

Grand artisan de la victoire face à Castres en marquant un essai, il est reconduit au poste de numéro 15 pour la réception de Pau ce week-end. Les Bordelais sont sur une série de trois victoires d'affilée avant la 10e journée.

Ils sont cinq à pouvoir retourner auprès de leurs clubs pour préparer cette rencontre capitale. Remplaçant face aux Fidji, Jimi Maximin a inauguré, la semaine dernière, sa première cape avec le maillot frappé du coq. Le deuxième ligne de la Section Paloise est le fer de lance du paquet d’avants de son équipe depuis le début de la saison. Régulièrement associé à Hugo Auradou, remplaçant face à l’Australie, il le sera également lors de ce déplacement face à l’UBB.

Enfin, parmi les retours qui vont évidemment compter, le jeune trois-quarts centre Fabien Breau-Boirie sera de la partie aux côtés de Nathan Decron. Enfin, Grégoire Arfeuil et Aaron Grandidier seront aussi titulaires. En revanche, Emilien Gailleton prend place sur le banc des remplaçants.

Retour marquant à droite de la mêlée : celui de Jon Zabala, qui a renoué avec la compétition face à l’équipe d’Irlande A en sélection. L’international espagnol profite de l’absence de Thomas Laclayat, remplaçant face à l’Australie, pour se frayer une place dans le groupe au milieu de cette grosse concurrence. Après s’être fracturé le pouce face à Auch en match de préparation, ce dernier va apparaître pour la 23ᵉ fois sur les pelouses du Top 14.

''On démarre le bloc chez le Champion d'Europe, ça pose le contexte"

Titularisé face à Bordeaux, Youri Delhommel l’était également lors de la victoire sur le gong face au Stade Toulousain (30-26), au cours de la septième journée. Cette fois, face aux champions d’Europe, le joueur de 29 ans s’attend évidemment à un rude défi dans une enceinte pleine à craquer.

"La pause a fait du bien, comme le stage, pour se retrouver. Le huit de devant bordelais est très dense, on devra répondre présent en conquête. On démarre le bloc chez le champion d’Europe, devant 30 000 personnes, ça pose le contexte", Youri Delhommel face à la presse.

