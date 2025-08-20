TOP 14. ''Le formater au haut niveau'' : le jeune Valentin Hutteau (UBB) avec Lucu comme mentor
Valentin Hutteau découvre le haut niveau à Bordeaux. © Crédit photo : screenshot youtube Investec Champions Cup et Instagram valentin.hutteau
Présent avec le groupe professionnel en stage de pré-saison, Valentin Hutteau découvre le haut niveau du rugby, sous l'égide de Maxime Lucu.

Annoncé comme la future pépite française à la mêlée, Valentin Hutteau a fait un grand pas cet été. Il a quitté Massy, après y avoir passé 5 années, pour rejoindre l'UBB.

Un transfert qui a fait beaucoup de bruit tant le joueur est annoncé comme un grand talent et que de nombreux clubs de Top 14 était sur le dossier. Actuellement à Faro, au Portugal, avec l'équipe professionnelle, il continue d'apprendre auprès des grands, avec notamment Maxime Lucu comme grand frère. Il y a pire...

Lucu avec ce rôle d'ancien, de guide

Joueur important du groupe bordelais, Maxime Lucu possède un rôle majeur en Gironde. Et avec l'arrivée d'un jeune talent à polir comme Valentin Hutteau, il sait qu'il va devoir "le formater au haut niveau et lui faire comprendre que le Top 14, c'est le très haut niveau", développe-t-il depuis Faro.

Mais, pas de soucis, l'ex-massicois "a beaucoup de volonté" et a "un super état d'esprit", d'après l'international français. Pour le moment, il est "facile à encadrer", poursuit Lucu.

Avec toutes les nouvelles recrues, et spécifiquement à la charnière qui voit arriver Martin Page-Relo également, Lucu devra donc "les accompagner." Notamment parce que "le système de jeu [de l'UBB] est très demandeur" pour la charnière, déclare l'ancien biarrot.
Hutteau, déjà intégré à la rotation des 9

Présent avec l'effectif professionnel au Portugal pour le stage de pré-saison, Valentin Hutteau fait donc partie de ces espoirs qui s'entraînent avec le groupe pro. Et pour sûr, il devrait être l'un de ceux qui joueront le plus cette année avec les grands.

Car, à la mêlée, l'UBB possède Maxime Lucu et Martin Page-Relo, deux internationaux, qui devraient être assez souvent avec leur sélection au cours de l'année. Alors, si Bordeaux utilisera certainement Arthur Retière comme autre 9, Valentin Hutteau devrait, de son côté, avoir du temps jeu avec les professionnels. Un apprentissage de luxe pour celui que l'on compare à Antoine Dupont, tant par sa précocité que son style de jeu.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par @valentin.hutteau

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
  • Pianto
    59091 points
  • il y a 1 heure

on a pas fini d'en voir de jeunes 9 "qu'on compare à Antoine Dupont".

  • il y a 1 heure

